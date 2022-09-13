大角咀美食｜全港獨家創意冬甩漢堡 $70炸雞漢堡加珍珠 手打牛肉配棉花糖 多重口感！

大角咀有間新開業的街坊小店，由幾位年輕人創業，店名叫BTB - Better Than Burger，怎樣做才會比一般漢堡更出色？原來是用美式冬甩去替代一般麵包，再夾上芝士蔬菜和肉類，貌似傳統但認真一看就知分別，食材用料充滿驚喜。

用料新奇多重口感

冬甩是原味冬甩，雖然並非自家出品，但選料不馬虎，每個冬甩都圓潤鬆軟，按壓時充滿彈性，空氣感十足，質感非常適合做漢堡！餐牌上基本分成手打牛肉、雙層魚柳、炸雞和燒雞四款冬甩漢堡，味道同樣討好。但既然一場來到，當然要試試招牌漢堡包是棉花牛($76)！店家用把雙層牛肉冬甩加上香甜棉花糖，組合夠衝擊。冬甩用多士爐烘底，漢堡扒嚴選幾種牛肉搓成，淋上自家調製的辛甜漢堡包醬，最後放滿棉花糖並用火槍輕輕炙燒，口感複雜有層次。還有一款叫珍珠雞($70)，食材一樣意想不到地有創意，同樣用冬甩包，裡面夾著醃製十小時以上、即點即炸的炸雞冬甩，加上每日新鮮烹煮的珍珠，吃起來嚼勁十足。