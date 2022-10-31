大阪旅遊2022｜親子好去處！心齋橋大丸百貨＋PARCO商場 寶可夢中心cafe/JUMP Shop買動漫精品

一家大細到日本旅行，行商場掃貨就最好不過。旅遊熱點心齋橋在疫情期間變化很大，有不少店舖因不敵旅客減少而倒閉，但同時都有新商場開業。今次來到在疫情期間開幕的心齋橋PARCO商場，帶大家入去行個圈，重點推薦一下親子必到的樓層啦。

連鎖百貨公司PARCO 9樓

PARCO商場是日本著名的連鎖百貨公司品牌，在東京、名古屋等都設有分店，而大阪心齋橋PARCO商場亦在2020年11月正式開幕，樓高14層，其中第二至十層和和大丸百貨相連，由大品牌到地方小店都應有盡有，適合主攻消費購物的香港人。如果你是日本動漫迷，一定要上商場9樓，這裡多間動漫商店都非常吸引！一出電梯，會看到Fueki不易糊君專門店，裡頭有大量超可愛精品，必買和Hello Kitty合作的限定款式，最適合當作手信送人。Fueki不易糊君限定軟雪糕亦不能錯過，多款顏色和口味，吃完還可以帶走回家紀念！