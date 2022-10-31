大阪旅遊2022｜親子好去處！心齋橋大丸百貨＋PARCO商場 寶可夢中心cafe/JUMP Shop買動漫精品

一家大細到日本旅行，行商場掃貨就最好不過。旅遊熱點心齋橋在疫情期間變化很大，有不少店舖因不敵旅客減少而倒閉，但同時都有新商場開業。今次來到在疫情期間開幕的心齋橋PARCO商場，帶大家入去行個圈，重點推薦一下親子必到的樓層啦。
連鎖百貨公司PARCO 9樓
PARCO商場是日本著名的連鎖百貨公司品牌，在東京、名古屋等都設有分店，而大阪心齋橋PARCO商場亦在2020年11月正式開幕，樓高14層，其中第二至十層和和大丸百貨相連，由大品牌到地方小店都應有盡有，適合主攻消費購物的香港人。如果你是日本動漫迷，一定要上商場9樓，這裡多間動漫商店都非常吸引！一出電梯，會看到Fueki不易糊君專門店，裡頭有大量超可愛精品，必買和Hello Kitty合作的限定款式，最適合當作手信送人。Fueki不易糊君限定軟雪糕亦不能錯過，多款顏色和口味，吃完還可以帶走回家紀念！
寶可夢中心大阪店DX
沿走廊過去旁邊的大丸百貨，這裡有大人小朋友都喜歡的寶可夢專門店。寶可夢中心大阪店DX是寶可夢官方認証的商店，入面由玩具商品、糖果零食、文具雜貨、家具用品都通通齊備。不論是人氣角色又或者說不出名字的小精靈，店舖都有將其商品化，款式超齊全！記者私心推介買廚具用品，例如伊貝平底鑊、比卡超日式陶瓷杯等等，款式精緻又夠實用。店舖旁邊還設有寶可夢 Cafe，不止餐牌上款款食物都設計成可愛的寶可夢角色，就連店內每枱座位都會放置了一比一的寶可夢公仔和客人一起用餐，氣氛歡樂，拍照一流！
JUMP Shop買《spy x family》精品
JUMP Shop是日本出版社集英社官方旗艦店，就算沒有聽過《週刊少年Jump》，你應該都看過《鏈鋸人》、《咒術迴戰》、《spy x family》，這些全都是由集英社出版，可想而言知他們在日本漫畫界的地位。JUMP Shop單是打卡位都相當多，門外有《咒術迴戰》角色紙板、《海賊王》路飛的等身公仔、特大《週刊少年Jump》 漫畫等等，店內還有多部電視機，播放最新的漫畫廣告，粉絲一定要來潮聖！商品方面，以動漫週邊商品為主，也有大量日版漫畫、扭蛋機等等，動漫迷一定會買到破產。
B2樓層食堂街
最後可以到B2樓層的食堂街，有近25間餐廳可以選擇，除了日本拉麵和日式居酒屋，亦都有韓國菜和台灣料理等等特別選項，重點是裝修全部都行型格個性路線，價錢實惠，吃飽後又可以再繼續消費。
地址：大阪府大阪市中央区心斎橋筋1-8-3
鳴謝：HK Express