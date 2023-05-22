尖沙咀美食｜尖沙咀新開千呎甜品店 炎夏必食芋泥芋圓牛乳刨冰/北海道雪糕杯/法式焦糖布甸

尖沙咀金巴利道一帶向來有不乏餐廳選擇，最近又有一間甜品店加入戰團！ LAB ZERÕ佔地過千呎，特意引入日本刨冰冰底，配搭豐盛的自家製醬料及餡料，炮製多款美味刨冰，如草莓芝士蛋糕刨冰、特級濃厚黑芝麻刨冰、蜂蜜焦糖脆脆牛乳刨冰等，炎夏必食！餐牌上也有多款精美甜品，包括有香港人特別有情意結的 Tiramisu、法式焦糖布甸等，下次去尖沙咀行街一於試下啦！