尖沙咀美食｜尖沙咀新開千呎甜品店 炎夏必食芋泥芋圓牛乳刨冰/北海道雪糕杯/法式焦糖布甸

尖沙咀金巴利道一帶向來有不乏餐廳選擇，最近又有一間甜品店加入戰團！ LAB ZERÕ佔地過千呎，特意引入日本刨冰冰底，配搭豐盛的自家製醬料及餡料，炮製多款美味刨冰，如草莓芝士蛋糕刨冰、特級濃厚黑芝麻刨冰、蜂蜜焦糖脆脆牛乳刨冰等，炎夏必食！餐牌上也有多款精美甜品，包括有香港人特別有情意結的 Tiramisu、法式焦糖布甸等，下次去尖沙咀行街一於試下啦！
尖沙咀LAB ZERÕ必試芋泥芋圓牛乳刨冰
LAB ZERÕ的刨冰用上日本直送冰磚，連製冰機也是日本製造，乾淨衛生而且有誠意。店舖更聯於社交媒體 Instagram 坐擁過十萬粉絲的 THE BAKERISM，以皇牌蛋糕「香芋麻糬忌廉蛋糕」作靈感，推出「芋泥芋圓牛乳刨冰」。刨冰上淋滿自家調製牛乳醬，入口富有濃郁奶香，像蛋糕一樣軟綿，搭上自家製芋泥，整體甜膩又冰涼。其他限定甜品包括每日限量製作的件裝「核桃拖肥椰棗忌廉蛋糕」，以摩登的擺盤賣相展現傳統英式拖肥甜品滋味。另外如果喜歡冰涼滋味，必試北海道雪糕杯及雪糕筒系列、椰子桂花雪膠冰沙等。另有香港人特別有情意結的 Tiramisu、法式焦糖布甸等，更加可配雪糕筒到法式焦糖布甸之上，視覺效果震撼！
LAB ZERÕ
地址：尖沙咀金巴利道 68 號地下 B 舖
試業期間營業時間：12-8pm