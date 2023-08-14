拌麵食譜｜麻醬拌麵、蔥油拌麵、炸醬拌麵等5種拌麵推介醬汁教學 自己拌麵自己做！　

不少人都喜歡購買市面上的拌麵回家，但一般價格都比較昂貴，而且有時候還會「中伏」，變相「貼錢買難受」。但其實拌麵的麵底都大同小異，真正分別在於醬汁。以下拌麵食譜就教大家製作5種不同拌麵醬汁，有時間的話不妨嘗試一下吧！

拌麵食譜｜1. 麻醬拌麵 說到拌麵的話又怎可能沒有麻醬拌麵呢？市面上的麻醬拌麵的質素都不一樣，有些過份濃稠，有些則沒有芝麻香氣，有些更過份油膩。但實際製作其實並不困難，只要準備好食材就可以了。如果怕辣的話，可以不加辣椒粉，不過加入辣椒粉的麻醬拌麵則較惹味。 麻醬拌麵材料：花生 適量、蒜蓉 1湯匙、辣椒粉 1湯匙白芝麻 1湯匙、生抽 1湯匙、陳醋 1湯匙、中式芝麻醬 1湯匙、砂糖 適量、鹽 適量、水 適量、油 4湯匙 麻醬拌麵做法

1.蒜蓉、辣椒粉和白芝麻倒進碗中。

2.油煮至滾起狀態，將熱油淋入碗中炸香。

3.加入生抽、陳醋和麻醬。

4.按口味加入適量砂糖、鹽和水，攪拌均勻即可。

拌麵食譜｜2.蔥油拌麵 通常購買拌麵的時候，都一定會選擇蔥油拌麵。雖然原材料看似便宜，但市面上售賣的都比較昂貴。而自己製作的話除了比較便宜之外，還可以一次過製作更多，然後再分幾次食用。總製作時間只需10分鐘，簡單快捷之餘，成品更是香氣撲鼻。若果希望顏色更深的話，老抽的份量可以按需要增加。 蔥油拌麵材料：青葱 一扎、生抽 4湯匙、老抽 2湯匙、砂糖 1/2湯匙 蔥油拌麵做法：

1.生抽、老抽和砂糖倒進碗中攪拌均勻。

2.青葱洗淨後切段，1條約可切成3至4段。

3.熱鑊落油，油變熱後放入青蔥，以小火煎至出香味。

4.倒入攪拌好的醬汁，煮至冒泡即可。

拌麵食譜｜3.炸醬拌麵 一般市面上售賣的炸醬拌麵都沒有真正的肉作為材料，而以下的食譜看似步驟多多，但其實實際操作起來並不困難，而且味道更為真實和惹味，喜歡吃辣的更可以按自己心意加入辣椒粉。 炸醬拌麵材料：肉碎 1/2碗、黃豆醬 2湯匙、甜麵醬 1湯匙、生抽 2湯匙、蠔油 1湯匙、老抽 1/2湯匙、砂糖 1/2 湯匙、水 1/2碗、薑蓉 1湯匙、蒜蓉 1湯匙、蔥粒 少量 炸醬拌麵做法：

1.將黃豆醬、老抽、生抽、蠔油、甜麵醬、糖和水攪拌均勻備用。

2.熱鑊落油，油變熱後放入薑蓉和蒜蓉，爆香後加入肉碎翻炒。

3.肉碎炒至變色後，加入攪拌好的醬汁，以中火煮至濃稠狀。

4.往醬汁撤上蔥粒即可。

拌麵食譜｜4.酸辣拌麵 不少人都喜歡吃酸辣涼麵、涼皮等酸辣爽口的拌麵，而這款醬汁基本上對酸辣愛好者來說更是絕佳的醬汁，充滿川菜風味，甚至會吃上癮。製作時不妨順度預先製作多一些，分幾次慢慢食用吧！ 酸辣拌麵材料：辣椒粉 1湯匙、白芝麻 1湯匙、生抽 2湯匙、陳醋 2湯匙、蒜蓉 1湯匙、蠔油 1湯匙、蔥 1湯匙、油 4湯匙、花生 適量、芫茜 適量、砂糖 適量、鹽 適量 酸辣拌麵做法：

1.先把蒜蓉、蔥、辣椒粉和白芝麻倒進碗中。

2.油煮至滾起狀態，將熱油淋入碗中炸香。

3.淋入熱油後，再往碗裡放蠔油、陳醋、生抽。

4.按口味加入適量砂糖和鹽攪拌均勻。

5.拌麵後加入花生和芫茜即可。