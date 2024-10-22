醬汁做法｜泰式酸辣汁、秘製麻醬等5款減肥低脂醬料自製教學

不少人減肥的時候，都會選用白烚、清蒸等淡而無味的方式煮食，使用醬料更被認為是天方夜譚，但其實自己製作醬汁食譜的話，減肥也可以不用「走醬」！學會泰式酸辣汁、秘製麻醬等5款自製低脂醬汁教學，就可以進行「快樂減肥」！ 醬汁製作TIPS 1.辣椒、鹽、黑椒等調味料可根據個人口味適量增減。

2.蒜、洋蔥、芫荽建議盡量切碎，幫助入味。

3.製作檸檬汁時，需要預先去核，否則檸檬汁會苦。

4.醬汁做好後，放入密封盒可保存 3日。

醬汁做法｜泰式酸辣汁 泰式酸辣汁味道酸甜惹味，在吃泰國菜的時候總少不了沾這款醬汁，但其實製作方法十分簡單，而且可以作為沙律、肉類等輕食的醬料，使用的食材偏天然，好吃亦沒有負擔感。 泰式酸辣汁材料：蒜 3瓣／芫荽 1條／小米椒 2根

洋蔥蓉 1湯匙／魚露 2湯匙／青檸汁 1湯匙

生抽 1湯匙／清水 1湯匙

鹽 適量／黑椒 適量 泰式酸辣汁做法 1.將蒜、芫荽、小米椒切碎混合。

2.加入剩餘食材攪拌均勻。

3.使用適量鹽和黑椒調味即可。 泰國菜食譜｜泰式金不換炒牛肉 醃牛肉秘方保證鬆軟 新手入廚簡易輕鬆做！(有片)

醬汁做法｜熱情果醬汁 如果喜歡泰式酸辣汁的惹味，除了泰式酸辣汁外，亦可以選擇製作這款熱情果醬汁，同樣適合用於沙律、肉類等輕食，加上後令味道不再單調，減肥的時候亦不再「口淡淡」。 熱情果醬汁材料：

熱情果 1個／蒜 2瓣／洋蔥蓉 1湯匙

芫荽 1條／小米椒 2根／檸檬汁 1湯匙

麻油 1湯匙／生抽 1湯匙／蜂蜜 2湯匙

鹽 適量／黑椒 適量 熱情果醬汁做法 1.將蒜、芫荽、小米椒切碎混合。

2.熱情果切開取出果肉。

3.加入剩餘食材攪拌均勻。

4.使用適量鹽和黑椒調味即可。 熱情果功效｜升糖指數低糖尿病高血壓都食得

醬汁做法｜萬用百搭汁 若果對醬汁沒有太大的想法，但又不想減肥的時候總是吃淡而無味的食物，不妨配上這款居家必備的萬用百搭醬汁吧！味道濃郁惹味，特別適合拌麵食用，或是可以製成拌菜，冷藏在雪櫃後食用。 萬用百搭汁材料：蒜 5瓣／芫荽 1條／洋蔥蓉 1湯匙

熱油 2湯匙／生抽 3 湯匙／醋 2湯匙

蠔油 半湯匙／白芝麻 1湯匙／清水 1湯匙

代糖 半湯匙／鹽 適量／黑椒 適量 萬用百搭汁做法 1.將蒜、芫荽切碎混合。

2.加入洋蔥蓉 ，再淋上熱油。

3.加入剩餘食材攪拌均勻。

4. 使用適量鹽和黑椒調味，放置10分鐘後即可。 意粉食譜｜20分鐘快捷減肥餐！5款低脂做法必學

醬汁做法｜秘製麻醬 麻醬基本上是不少人都喜歡的醬汁，但一般麻醬的卡路里都比較高。而且市面上的麻醬口味不一，不一定每款口味也適合自己，自己調味的話就可以製作出自己喜歡口味，同時亦比較健康。 秘製麻醬材料：芝麻醬 3湯匙／醋2 湯匙／生抽1 湯匙

蠔油 1 湯匙／蒜 2瓣／代糖 半湯匙

白芝麻 1 湯匙／辣椒粉適量

檸檬汁 適量／芥末 適量 秘製麻醬做法 1. 將蒜切碎，再加入芝麻醬、醋和生抽，然後攪拌均勻。

2.加入剩餘食材（除辣椒粉和芥末）攪拌均勻。

3.按喜好加入辣椒粉和芥末調味。 減肥餐單｜營養師推介7日瘦身餐單6大重點你要知

醬汁做法｜韓式涼拌辣醬 韓國菜不少食譜都類似，主要使用韓式辣醬進行調味，而這款韓式涼拌辣醬就是韓式拌菜、拌麵等常用的辣醬，基本上加上之後就能立刻變成韓國菜！如果喜歡韓國料理的話，不妨調製這款韓式涼拌辣醬食用吧！ 韓式涼拌辣醬材料：韓式辣醬 2湯匙／蒜末 1湯匙／生抽 1湯匙

白芝麻1 湯匙／醋 1湯匙／芝麻油 1湯匙

代糖 1湯匙／梨汁 2湯匙（可用清水代替） 韓式涼拌辣醬做法 所有調料混合均勻即可。 照燒汁、韓式辣醬等7款醃料誰說減肥只能吃白烚雞？