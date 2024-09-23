韓式料理食譜｜辣炒雞湯、石鍋雞蛋羹等5款韓菜 白鍾元教路！

有韓國「飲食界大神」之稱的白鍾元進軍YouTube界已近1年，當中教過不同的菜式，從韓國菜、西餐、中餐、小食等都有，每段教學都吸引大批觀眾學習。以下就為大家整理5個他最擅長的韓國菜食譜，大家不妨學起來，在抗疫期間製作一頓韓國餐吧！
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1.簡易前菜－石鍋雞蛋羹
在韓國的吃飯時，一些小餐館都會以石鍋雞蛋羹作為小菜贈送給客人。韓式雞蛋羹味道香濃、口感軟滑，與香港普遍吃到的蒸蛋不一樣。即使沒有同款的石鍋，以較小的鍋製作，亦可擁有同樣的味道。不過如果想更充滿韓式感，建議大家可以去購買一個同款的石鍋。
石鍋雞蛋羹材料
雞蛋 6隻、蝦醬 15g、糖 5g、水 60mL、麻油 15mL、芝麻 5g、大蔥 40g
石鍋雞蛋羹做法
1.首先將大蔥切好，並把蝦醬切碎備用。
2.將雞蛋、蝦醬、糖放入碗中攪拌。
3.把水倒進碗中再攪拌均勻。
4.將蛋液倒入石鍋中，以中小火加熱。
5.不時用湯匙刮一刮砂鍋底和邊緣，以避免雞蛋粘底，然後等待蛋液煮沸。
6.當雞蛋慢慢鼓起後，將大蔥放進去輕輕攪拌。
7.用另一個石鍋蓋上，再用小火煮熟。
8.將大蔥、麻油、芝麻灑在雞蛋羹即可。
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2.老少咸宜－韓式炒牛肉
韓式炒牛肉在韓劇中經常出現，用來配飯簡直一絕。製作方法十分簡單，與一些港式的炒菜方式相似，但味道卻充滿韓式風味。而且它是難得不辣的韓國菜，無論大人還是小孩都可以安心食用。
韓式炒牛肉材料：
鮮冬菇30g、紅辣椒 1條、大葱 30g、洋蔥 140g、牛肉片 500g、黃糖 30g、糖漿 30g、豉油 60g、洋蔥汁 20g、蒜蓉 18g、胡椒粉 1g、麻油 30g、芝麻 5g
韓式炒牛肉做法：
1.將鮮冬菇切片，紅辣椒和大蔥切圈備用。
2.把120g洋蔥切片，剩下的20g洋蔥榨汁備用
3.將牛肉片、黃糖、糖漿攪拌均勻後，醃制10分鐘。
4.在醃製後的牛肉裡加入豉油、洋蔥汁、蒜蓉、胡椒粉和麻油，再將他們攪拌均勻。
5.然後放入切好的洋蔥、鮮冬菇、辣椒和蔥花，輕輕攪拌。
6.熱鑊落油，待油變熱後翻炒幾分鐘，再用大火收汁裝盤。在成品上撒一些芝麻即可。
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3.香辣惹味－辣炒雞湯
其實辣炒雞湯並非一種傳統意義上的湯水，而是韓式的一種湯汁比較多的辣炒雞，所以被稱為辣炒雞湯，味道香辣惹味，把湯汁淋在白飯上簡直一絕。不過如果怕太辣的話，可以根據喜好調節煮沸時間，直到想要的湯汁濃度為止即可。
辣炒雞湯材料：
雞 1隻（大約1KG）、黃糖 70g、蒜蓉 45g、豉油 190g、粗辣椒粉 45g、幼辣椒粉 30g、馬鈴薯2個、紅蘿蔔半條、洋蔥半個、大蔥3棵、青陽辣椒 4條、紅辣椒 1條、杏鮑菇 2個、鮮冬菇 3個、胡椒粉 適量、水 600mL
辣炒雞湯做法：
1. 將鮮冬菇一開四，杏鮑菇切成約2cm厚備用。
2. 把紅蘿蔔去皮切成1.5cm厚的半圓狀，洋蔥切片，馬鈴薯去皮切塊，青陽辣椒和紅辣椒切成約2-3cm長的小塊，最後把大蔥也切成約2-3cm的小塊。
3.用流水清洗雞骨和內臟，由於內臟比較腥，因此要注意清洗乾淨。（建議購買斬好的雞件）
4.在鍋中放入水淹沒雞件，再加入黃糖，開火等待煮沸。
5.煮沸後放入馬鈴薯、紅蘿蔔和洋蔥，煮至半熟後放入蒜蓉。
6.加入豉油，再次煮沸後放入杏鮑菇和鮮冬菇繼續燉。
7.加入粗辣椒粉和細辣椒粉，再煮30-40分鐘。
8.最後放上蔥花、青陽辣椒、紅辣椒和胡椒粉即可。
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4.咸香入味－燉雞
如果嫌辣炒雞湯太過辣的話，可以嘗試製作這款媲美餐廳水準的燉雞，比安東燉雞、鳳雛燉雞等港人較熟悉的燉雞連鎖店更美味，製作方法亦比辣炒雞湯更簡單！而且燉雞中加入的粉絲會把湯汁的精華都吸進去，特別惹味，除了配白飯外，單吃已經十分不錯。
燉雞材料：
（燉雞醬）
豉油 140g／料酒 90g／黃糖 80g／水 180mL／
生薑蓉 5g／蒜蓉 30g／大蔥 80g／麻油 20g
（配菜）
雞 1隻／水 180mL／焦糖 5g／圓條年糕 150g／
馬鈴薯 半個／紅蘿蔔 半個／大蔥40g／
杏鮑菇1個／鮮冬菇 2個／青陽辣椒3條／
紅辣椒2條｜乾紅辣椒3條／寬粉絲 100g
燉雞做法：
1.將雞件洗淨，擦乾水分備用。
2. 將配菜大蔥切成長片，醬用大蔥切成葱花備用。
3. 將乾紅辣椒和紅辣椒斜切，青陽辣椒切成2-3cm的長度。
4. 將紅蘿蔔和馬鈴薯洗淨去皮，與杏鮑菇和鮮冬菇一起切成適合食用的大小。
5. 將粉絲用溫水泡30分鐘備用。
6. 將豉油、料酒、黃糖、水、生薑蓉、蒜蓉、大蔥和麻油油混合製成燉雞醬。
7.在鍋中倒入雞、燉雞醬和水，攪勻後放入乾辣椒。
8. 調料醬煮沸後放入紅蘿蔔和馬鈴薯，再次煮沸後用中火煮熟。
9. 紅蘿蔔和馬鈴薯變熟後，便可能就放入鮮冬菇、杏鮑菇和年糕，再加入焦糖攪拌。
10. 年糕變軟後便可放入泡好的粉絲。
11. 待粉絲變色後，可以放入紅辣椒、青陽辣椒和大蔥，攪拌均勻即可。
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5.香口宵夜－韓式炒雞腎
雞腎平日在香港的家庭中不算常吃的一款菜色，通常都是吃切雞時才會有。而韓國卻流行把雞腎煮得外焦裡嫩，再配上啤酒當作宵夜食用。下次如果喝酒時想配一款下酒菜，不妨製作這款韓式炒雞腎吧！
韓式炒雞腎材料：
雞胗 180g、大蒜 60g、食用油 120g、味精鹽 適量、胡椒粉 適量、麻油 3g
韓式炒雞腎做法：
1.先把雞腎用水沖洗，然後按紋理的反向切一半。
2.把大蒜切片備用。
3.熱鑊落油，待油熱後加入雞腎翻炒。
4.當雞腎半熟時，放入蒜茸炒至金黃色。
5.雞腎熟透後，倒到篩子中過油，先不用洗鑊。
6.炒好的雞腎加入味精鹽、胡椒粉和麻油，再利用鑊的餘温進行翻炒即可。