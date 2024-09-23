韓式料理食譜｜辣炒雞湯、石鍋雞蛋羹等5款韓菜 白鍾元教路！

1.簡易前菜－石鍋雞蛋羹 在韓國的吃飯時，一些小餐館都會以石鍋雞蛋羹作為小菜贈送給客人。韓式雞蛋羹味道香濃、口感軟滑，與香港普遍吃到的蒸蛋不一樣。即使沒有同款的石鍋，以較小的鍋製作，亦可擁有同樣的味道。不過如果想更充滿韓式感，建議大家可以去購買一個同款的石鍋。 石鍋雞蛋羹材料 雞蛋 6隻、蝦醬 15g、糖 5g、水 60mL、麻油 15mL、芝麻 5g、大蔥 40g 石鍋雞蛋羹做法



1.首先將大蔥切好，並把蝦醬切碎備用。

2.將雞蛋、蝦醬、糖放入碗中攪拌。

3.把水倒進碗中再攪拌均勻。

4.將蛋液倒入石鍋中，以中小火加熱。

5.不時用湯匙刮一刮砂鍋底和邊緣，以避免雞蛋粘底，然後等待蛋液煮沸。

6.當雞蛋慢慢鼓起後，將大蔥放進去輕輕攪拌。

7.用另一個石鍋蓋上，再用小火煮熟。

8.將大蔥、麻油、芝麻灑在雞蛋羹即可。 大醬等7款韓國醬料推薦炒年糕必備！(附韓式炆牛仔骨食譜)

3.香辣惹味－辣炒雞湯 其實辣炒雞湯並非一種傳統意義上的湯水，而是韓式的一種湯汁比較多的辣炒雞，所以被稱為辣炒雞湯，味道香辣惹味，把湯汁淋在白飯上簡直一絕。不過如果怕太辣的話，可以根據喜好調節煮沸時間，直到想要的湯汁濃度為止即可。 辣炒雞湯材料： 雞 1隻（大約1KG）、黃糖 70g、蒜蓉 45g、豉油 190g、粗辣椒粉 45g、幼辣椒粉 30g、馬鈴薯2個、紅蘿蔔半條、洋蔥半個、大蔥3棵、青陽辣椒 4條、紅辣椒 1條、杏鮑菇 2個、鮮冬菇 3個、胡椒粉 適量、水 600mL 辣炒雞湯做法：

1. 將鮮冬菇一開四，杏鮑菇切成約2cm厚備用。

2. 把紅蘿蔔去皮切成1.5cm厚的半圓狀，洋蔥切片，馬鈴薯去皮切塊，青陽辣椒和紅辣椒切成約2-3cm長的小塊，最後把大蔥也切成約2-3cm的小塊。

3.用流水清洗雞骨和內臟，由於內臟比較腥，因此要注意清洗乾淨。（建議購買斬好的雞件）

4.在鍋中放入水淹沒雞件，再加入黃糖，開火等待煮沸。

5.煮沸後放入馬鈴薯、紅蘿蔔和洋蔥，煮至半熟後放入蒜蓉。

6.加入豉油，再次煮沸後放入杏鮑菇和鮮冬菇繼續燉。

7.加入粗辣椒粉和細辣椒粉，再煮30-40分鐘。

8.最後放上蔥花、青陽辣椒、紅辣椒和胡椒粉即可。 焗肉醬意粉食譜 十個步驟還原港式茶餐廳味道