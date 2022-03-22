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2022-03-22 04:32:00
日報

淳吟．峠重量級燒豬手

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以日本國際電話區號「81」為概念的食買熱點「八一蔵(Yaichi Kura)」最近進駐堅尼地城，佔地五千呎空間分為四個區域，包括日本高級料理「淳吟．峠(Toge by Jyungin)」，為日本北海道「淳吟」的海外店延續。由重量級料理長下地敦(Shimoji Atsushi)為大家主理爐端燒及和洋混合風菜式，前菜主菜碟碟精彩華麗，待晚市回復正常，更有望推出八道菜爐端燒Tasting Menu，如果你胃袋或手頭比較緊，無論如何也要單點料理長的一道燒豬手「八味豚足燒」。

文：Winki、攝：Cy Lam
 

八味豚足燒
八味豚足燒
八味豚足燒

不苟言笑的料理長親自炮製這道北海道淳吟招牌菜「八味豚足燒」，一臉認真，選用九州十勝豚前腳即叫即燒，脂肪比例較後腳高，入口膠質果然比起一般豬手強勁。原來師傅也做了不少預備工夫，先去毛，用日本蒜頭、薑、味醂及白豉油慢煮4小時，客人落單後即燒，最後灑上七味粉及蒜粉。$88 

逾25年烹調日式料理經驗的下地敦，曾在日本爐端燒名店六本木田舍家工作，座上客可謂重量級，包括湯告魯斯、李安納度迪卡比奧及前美國總統特朗普夫婦，疫情下未能飛日本，現在料理長來到香港坐鎮，當然不能錯過。

至於食材，店方稱貨運未受疫情影響，堅持每日或隔日從日本進口，例如北海道海膽、喜知次及時令蔬菜。爐端燒之選除了「八味豚足燒」，另推介「鰹魚湯塩煮季節魚」，以日本特製高溫油紙包裹着昆布森蠔、厚岸蜆、金目鯛、日本舞茸菇及昆布等材料，加入日本葡萄白酒、鰹魚高湯、牛油、檸檬、蒜片，由料理長於席前的爐端上高溫燒煮，近距離觀賞大廚的認真態度。

Tasting Menu
(八道菜$980─$1,280/位)

洋風生蠔蒜油煮 法式關東煮 慢煮鵝肝芝士 川大雪純米大吟釀
花塔菜煙肉吐司 北海道芝士海膽卡邦尼意粉 北海道芝士海膽卡邦尼意粉 Luna Cake北海道雙層芝士蛋糕
淳吟峠
淳吟峠

恍如穿越雪山洞入口，與應店名淳吟．峠(「峠」有山峰之意)相呼應，牆上手繪北海道原住民阿伊努族靈熊。熊從前被阿伊努族人視為神明，但同時亦有「祭熊」儀式。

堅尼地城卑路乍街84號Imperial Kennedy商場1樓全層(日本城旁)│9634 1831

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