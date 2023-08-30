簡易食譜｜咖喱雞、薑汁炒牛肉、泡菜燉排骨等 5款異國菜做法輕鬆做！

其實自己煮比外賣更健康！以下就教大家製作5款簡易異國餸菜食譜，除了馬來西亞咖喱雞，還有幾款更是「白飯小偷」，做法簡單，即使是新手也可以得心應手！

異國菜食譜｜韓式滋味：泡菜燉排骨 不少港人都喜歡吃韓國菜，而在韓國家常菜中，泡菜燉排骨便是其中一種，香辣惹味，用來送飯一流！如果想喝湯的話，更可以加入雞湯熬煮，特別適合在冬天時飲用。

泡菜燉排骨材料：排骨 500g／泡菜 400g／洋蔥 1個

馬鈴薯 1個／蔥段 20g ／大蒜 10瓣

生薑 2片 ／辣椒粉 1湯匙／生抽 2湯匙

大醬1 湯匙／韓式辣醬 2 湯匙／砂糖 適量

米酒 20mL／食油 適量

泡菜燉排骨做法 1.排骨凍水落鑊，放入生薑片一起焯熟，撈起洗淨備用。

2.泡菜、洋蔥和馬鈴薯切成適合放進口裏的大小備用。

3.熱鑊落油，放入排骨煎香至表面焦黃後熄火備用。

4.辣椒粉、大醬、韓式辣醬、砂糖和生抽混合均勻，然後倒入排骨抓勻。

5.餘油翻熱，炒香蒜粒和蔥段，再翻炒洋蔥，然後平鋪於鑊底。

6.放入馬鈴薯，再加入100g泡菜，然後放上排骨，最後用100g泡菜蓋上。

7.倒入米酒，蓋上鍋蓋，以小火燉煮14分鐘，過程中不要打開鍋蓋。

8.放入剩餘泡菜，再用小火燉煮10分鐘即可。

異國菜食譜｜椰香撲鼻：馬來西亞咖喱雞 說到「白飯小偷」的話，便不得不提咖喱，無論是日式、泰式或印度咖喱都特別適合用來配飯食用。而以下的教學便是馬來西亞咖喱，加入椰漿後別有一番風味，味道稍為偏辣，特別開胃！ 馬來西亞咖喱雞材料：無骨雞脾肉 500g／馬鈴薯 2個

香茅 1根／大蒜 4瓣／洋蔥 1個

生薑 半個／粟米油 4湯匙／蠔油 1 湯匙

生抽 2湯匙／砂糖 1 湯匙／八角 3粒

肉桂 1根／香葉1片／咖哩粉 3 湯匙

辣椒粉 1 湯匙／椰漿 200mL／鹽適量

馬來西亞咖喱雞做法 1.香茅、大蒜、洋蔥和生薑混合打成糊狀。

2.熱鑊倒入粟米油，然後加入糊狀醬汁，慢慢炒香至顏色變淺。

3.倒入咖哩粉和辣椒粉繼續炒勻。

4.雞脾肉切塊，將雞肉到進鍋中混合醬汁，炒至雞肉變色後，再倒入馬鈴薯翻炒。

5.加入蠔油、砂糖、鹽和生抽調味。

6.放入肉桂、八角和香葉，再加少量水。

7.煮滾後燉煮20分鐘。

8.加入椰漿再次煮滾，再用鹽調味即可。

異國菜食譜｜外脆內軟：焦香味增三文魚扒 近年不少港人都有健身習慣，而多吃蛋白質有助肌肉組成，因此不少健身或減肥人士都愛吃健康美味的三文魚扒。比起單純蒸熟或煎香，利用味增醃製後再烹調可以製作出外脆內軟的三文魚扒，而且更可以直接用氣炸鍋製作，方便快捷，特別適合上班族預先備餐後烹調。 焦香味增三文魚扒材料：三文魚扒 2件／清酒 2湯匙／味淋 1湯匙／赤味增 2湯匙／日式醬油 2湯匙／黃糖 1湯匙

焦香味增三文魚扒做法 1.將所有調味料混合均勻。

2.三文魚扒提前解凍，沖水後擦乾水分。

3.三文魚扒和醃料一起裝入保鮮袋中，擠掉空氣後充分將醬料抹在三文魚扒上，醃製1小時以上。

4.刮掉三文魚表面的醃料，放入氣炸鍋以140度焗10分鐘，翻面取出後再焗5分鐘即可。

異國菜食譜｜和式風味：薑汁炒牛肉 喜歡吃日式丼飯的話，薑汁炒牛肉便是不錯的選擇，完好後連汁帶肉蓋在白飯上，再加入一棵可食用的生蛋黃攪拌均勻，醬汁便可滲透到飯裡，特別滿足！ 薑汁炒牛肉材料：牛肉片 200g／生薑 30g(切絲)／鹽 適量／胡椒 適量

砂糖 2湯匙／味淋 2湯匙／豉油 2湯匙／清酒 1 湯匙／高湯 150mL

薑汁炒牛肉做法 1.牛肉提前用鹽和胡椒醃製半小時以。

2.高湯加入鍋中煮滾，放入牛肉，變色就撈出。

3.撇去浮沫，倒入薑絲和調味料，煮濃稠至高湯減少一半。

4.將牛肉倒回湯中煮一煮，稍微拌勻後即可。