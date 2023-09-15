熱門搜尋:
大學站 香港夜繽紛 iPhone 15 林作 JPEX 天氣 夜市經濟 綠色債券 中秋節2023 梁朝偉 那年盛夏我們綻放如花 福島核污水 好去處 網上熱話 逆按揭 MIRROR C觀點 免費機票 限時優惠 港元定存 日本旅遊 Ray Online 二手樓 ESG系列 國際專題 食譜 減肥 日圓匯率 月餅 冼迪琦 大閘蟹2023 新田真劍佑
返回
旅遊飲食
2023-09-15 12:30:00

糖水食譜｜紅豆沙、薑汁撞奶、芝麻糊、燉鮮奶、腐竹糖水 秋冬滋陰甜品必飲！

分享：
甜品食譜｜紅豆沙、薑汁撞奶、芝麻糊、燉鮮奶、腐竹糖水（am730製圖）

甜品食譜｜紅豆沙、薑汁撞奶、芝麻糊、燉鮮奶、腐竹糖水（am730製圖）

踏入秋冬，溫度開始下降，大家都開始多喝熱飲。其中中式糖水就是熱門的選擇，不但能暖胃，更可以達到滋陰養生的效果。以下為大家整理5款簡易養生糖水食譜，包括紅豆沙、薑汁撞奶、芝麻糊、燉鮮奶、腐竹糖水，在家都可以簡單弄到！

糖水食譜｜薑汁撞奶

其中一個最經典的糖水就是薑汁撞奶（英文Ginger juice milk curd）！老薑是冬天必備禦寒食物，而薑汁撞奶更能達到暖胃驅寒的作用。材料方面非常簡單，在家自製方便快捷！

薑汁撞奶材料及做法：薑 1隻、牛奶 200亳升、糖 3湯匙

  1. 將老薑磨成蓉，然後再壓出薑汁。
  2. 將牛奶和糖倒進鍋裡，然後加熱至80度左右。（牛奶最好使用全脂奶）
  3. 加熱的過程要不斷攪拌以免燒焦。
  4. 將煮好的牛奶倒進薑汁裡。
  5. 上蓋然後待5至10分鐘，牛奶凝固後即可食用。
糖水食譜｜薑汁撞奶大家可以自行加枸杞。(instagram @miso.en.place) 糖水食譜｜薑汁撞奶更能達到暖胃驅寒的作用。(instagram @e.g.kitchen)

糖水食譜｜芝麻糊

街外糖水舖一碗芝麻糊（英文black sesame soup）都要20多元，在家中自製不但便宜，而且更可以無限任添。而芝麻亦有護膚美髮的功效，所需的材料都非常簡單，廚房新手都可以做到。

芝麻糊材料及做法：黑芝麻 110g、白米 20g、水 800毫升、冰糖 適量

  1. 浸泡白米至4小時或以上，同時炒香黑芝麻至變色即可。
  2. 將黑芝麻、白米及水倒入攪拌機，攪拌至糊狀備用。
  3. 將芝麻糊過篩，然後倒進鍋裡，添合冰糖加熱。
糖水食譜｜芝麻有護膚美髮的功效。(instagram @fullofplants) 糖水食譜｜冬天喝一口濃郁的芝麻糊最適合不過！ (curiouscuisiniere.com)

糖水食譜｜陳皮紅豆沙

紅豆沙（英文Red bean soup）可是另一款經典中式糖水，尤其是在酒樓或飲宴都非常常見。除了普通紅豆沙之外，不少糖水舖亦有加入蓮子、百合等材料。大家在家製造的時候可以選出加入不同材料，令紅豆沙變得更足料。

陳皮紅豆沙材料及做法：紅豆 300克、冰糖 半塊、陳皮 1/4塊、清水 1200毫升

  1. 先將紅豆洗淨，然後用清水將陳皮及紅豆浸泡過夜。
  2. 煮沸清水後倒入紅豆及陳皮，用中火煮約1小時。
  3. 撈起部分紅豆，放在篩裡壓出沙，再倒回鍋裡加入冰糖
  4. 再煮半小時即可。
糖水食譜｜陳皮紅豆沙絕對是另一款經典中式糖水。(instagram @vanessajwu) 糖水食譜｜陳皮紅豆沙可自行「加料」，例如湯丸。(instagram @janetskitchenlab)

糖水食譜｜腐竹雞蛋糖水

腐竹雞蛋糖水（英文Eggs and Beancurd Sweet Soup）所需的材料較以上的糖水多，雖然步驟看似複雜，但只需要做好事前的材料準備，就可以輕鬆煮出香滑的糖水！

腐竹雞蛋糖水材料及做法：白果 10粒、腐竹 2塊、雞蛋 3隻、水 800毫升、冰糖 適量

  1. 先將白果去皮，浸泡在熱水去皮，再去掉芯，腐竹泡軟備用。
  2. 將雞蛋烚熟去殼備用。
  3. 煮沸清水後倒入白果及腐竹，以中火煲30分鐘。
  4. 待腐竹煮至軟爛後，加入冰糖及雞蛋再煮5分鐘即可。
糖水食譜｜腐竹雞蛋糖水是小編至愛。(instagram@shyan_food_diary) 糖水食譜｜腐竹雞蛋糖水如想節省功夫，可買已預先處理好的白果。(instagram@foodiecole)

糖水食譜｜桂圓桃膠燉鮮奶

桃膠可說是女士恩物，不但養顏，更有助排便，因此成為不少糖水舖的熱門必點。加入紅棗、桂圓及牛奶，令美白養顏功效更上一層樓，而且更幫助睡眠，女生們一定要把桂圓桃膠燉鮮奶（Stewed peach gum with fresh milk）學起來。

桂圓桃膠燉鮮奶材料及做法：桃膠 10g、水 適量、枸杞 10g、紅棗 3-4顆、牛奶 100ml、冰糖 10-20g、桂圓 5g

  1. 將桃膠洗淨後泡水至少8小時，泡發後再將雜質洗乾淨。
  2. 將桃膠倒入燉盅，倒水至一半滿。
  3. 再加入枸杞、紅棗及桂圓，燉煮40分鐘。
  4. 再將冰糖及牛奶倒入，煮5分鐘即可。
糖水食譜｜桂圓桃膠燉鮮奶是女士恩物。(instagram @janelsh_) 糖水食譜｜桂圓桃膠燉鮮奶除了加入枸杞、紅棗之外，更有人炮製桃膠燉木瓜牛奶。(Instagram @mikalee_fitness)
減肥｜糖水減糖3招（am730製圖） 減肥｜糖水減糖3招（am730製圖） 減肥｜糖水減糖3招（am730製圖） 減肥｜糖水減糖3招（am730製圖）
請接受以下私隱政策及免責聲明，以示你同意am730內之私隱政策及免責聲明。了解更多
接受