農曆新年2023︱港九農曆新年高CP值餐廳推介 新年照常開業 生蠔海鮮自助餐/宮崎縣A5和牛/日式刺身 （持續更新）

農曆新年一於食好啲！1月22號就到大年初一，相信大家都急不及待喜迎癸卯兔年，今次精選港九多間農曆新年期間照常開業的餐廳，包括酒店自助餐、高質日本餐廳等等，讓大家新一年都依然能夠大飽口福！
佐敦普慶餐廳全新「海鮮饕宴」自助餐
佐敦普慶餐廳的自助餐一向口碑好，踏入2023年，餐廳推出全新「海鮮饕宴」自助餐，以環球海鮮美食作主題，提供超過二百款特色佳餚，非常豐富！農曆新年期間餐廳亦照常營業，更提供限定賀年菜式，和客人一起慶祝新年。食物方面，以招牌海鮮冷盤最受歡迎，生蠔、波士頓龍蝦、虎蝦、翡翠螺、麵包蟹及青口等於不同時段無限量供應。而限定賀年菜式則用上矜貴時令食材炮製，多款意頭菜如龍虎獻長壽（蝦蟹燴伊麵）、發財好市（生菜蠔豉花菇煲）、蠔皇鮑片伴玉掌、龍蝦三文魚「撈起」等等，年初一至四當晚（1月22日至25日）更會加推滋補養生的花膠蟲草花煲烏雞湯，相當有誠意！
「海鮮饕宴」自助餐：
供應日期：由2022年1月1日起
午市（下午12時至2時30分）*
星期一至五：港幣$358（成人) | 港幣$248（小童及長者)
星期六、日及公眾假期：港幣$438（成人） | 港幣$348（小童及長者）
晚市（晚上6時30分至9時30分）*
星期一至四：港幣$628（成人） | 港幣$458（小童及長者）
星期五至日及公眾假期：港幣$688（成人） | 港幣$498（小童及長者）
*1月22日至25日 (年初一至四）
午市（下午12時至2時30分）*
港幣$558（成人) | 港幣$398（小童及長者)
晚市（晚上6時30分至9時30分）*
港幣$798（成人） | 港幣$568（小童及長者）
*以上所有價錢須另收加一服務費
普慶餐廳
地址：香港九龍彌敦道380號Eaton HK B1樓層
電話：2710 1901
灣仔The Hari Hong Kong新春飽歎宮崎縣A5和牛
時尚酒店The Hari Hong Kong向來提供高質素服務，旗下日本餐廳Zoku將於農曆新年期間照常營業，並供應經典日式週末早午餐，讓客人在新年留港都可以品嚐日式滋味。早午餐價格為每位港幣$688，一系列豐富的前菜包括刺身拼盤、Zoku招牌壽司卷、油甘魚生薄片配柚子醋及醃子薑，以及油炸鱸魚配他他醬及洋蔥沙律等等。主菜方面則有六款選擇，包括龍蝦蕎麥麵、宮崎縣A5和牛、香辣羊排及味噌三文魚等等，款款都好吸引！甜品拼盤包括士多啤梨豆腐布丁、抹茶蛋糕和麻糬蛋糕，色彩繽紛，滿載賀年色彩。另外亦設包含無限暢飲雞尾酒、清酒、葡萄酒和啤酒的早午餐，每位港幣$988；而無限暢飲高級雞尾酒及香檳的早午餐，每位港幣$1,288，有興趣的話不妨預早訂座。
Zoku Restaurant
地址：香港灣仔駱克道 330 號
電話：2129 0338
網上預訂平台：https://book.bistrochat.com/zoku
四季酒店農曆新年下午茶
今個新年，一於帶媽媽去五星級酒店食下午茶以表孝心。Gallery 是香港四季酒店最新的餐廳之一，於2023 年 1 月 16 日至 31 日期間供應農曆新年下午茶（平日每位港幣 368 元、周末和公眾假期每位港幣 398 元*），當中的小點創作靈感均來自酒店的米芝蓮星級餐廳，並配以瑜茶舍的定制中國茶或Omotesando Koffee的咖啡享用。於2023 年 1 月 22 日至 25 日期間，下午茶會加入即場烹煮櫃檯（每人港幣 528 元*），令體驗更加豐富。
Gallery
地址：中環金融街8號香港四季酒店大堂
朗廷酒店新春豐味自助餐
自助餐食物選擇豐富，最能符合各個家庭成員的需要。朗廷酒店的自助餐餐廳The Food Gallery新春期間推出多款好意頭的限定菜式，當中包括鯪魚蒸滑豆腐「老少平安」、寓意步步「糕」升的香煎蘿蔔糕配特色XO醬及寓意「豐衣足食」的招牌鮑羅萬有炒飯、祝願年年有「餘」的清蒸比目魚等等，另外亦有人氣凍海鮮包括新鮮生蠔、廣受歡迎的冰鎮波士頓龍蝦、翡翠螺、雪花蟹腳等等，讓食客與親朋好友於新年伊始，開啟美食饕餮之旅。
2023年1月23至25日 自助午餐
首輪（上午11時45分至下午1時45分）
次輪（下午2時15分至下午4時15分）
成人︰港幣438元，長者︰港幣328元，小童︰港幣328元
自助晚餐
晚上6時至10時
成人︰港幣798元，長者︰港幣528元，小童︰港幣528元
訂位網站：https://www.sevenrooms.com/reservations/lhk-thefoodgallery