農曆新年2023︱港九農曆新年高CP值餐廳推介 新年照常開業 生蠔海鮮自助餐/宮崎縣A5和牛/日式刺身 （持續更新）

農曆新年一於食好啲！1月22號就到大年初一，相信大家都急不及待喜迎癸卯兔年，今次精選港九多間農曆新年期間照常開業的餐廳，包括酒店自助餐、高質日本餐廳等等，讓大家新一年都依然能夠大飽口福！

佐敦普慶餐廳全新「海鮮饕宴」自助餐

佐敦普慶餐廳的自助餐一向口碑好，踏入2023年，餐廳推出全新「海鮮饕宴」自助餐，以環球海鮮美食作主題，提供超過二百款特色佳餚，非常豐富！農曆新年期間餐廳亦照常營業，更提供限定賀年菜式，和客人一起慶祝新年。食物方面，以招牌海鮮冷盤最受歡迎，生蠔、波士頓龍蝦、虎蝦、翡翠螺、麵包蟹及青口等於不同時段無限量供應。而限定賀年菜式則用上矜貴時令食材炮製，多款意頭菜如龍虎獻長壽（蝦蟹燴伊麵）、發財好市（生菜蠔豉花菇煲）、蠔皇鮑片伴玉掌、龍蝦三文魚「撈起」等等，年初一至四當晚（1月22日至25日）更會加推滋補養生的花膠蟲草花煲烏雞湯，相當有誠意！

「海鮮饕宴」自助餐：

供應日期：由2022年1月1日起

午市（下午12時至2時30分）*

星期一至五：港幣$358（成人) | 港幣$248（小童及長者)

星期六、日及公眾假期：港幣$438（成人） | 港幣$348（小童及長者）

晚市（晚上6時30分至9時30分）*

星期一至四：港幣$628（成人） | 港幣$458（小童及長者）

星期五至日及公眾假期：港幣$688（成人） | 港幣$498（小童及長者）

*1月22日至25日 (年初一至四）

午市（下午12時至2時30分）*

港幣$558（成人) | 港幣$398（小童及長者)

晚市（晚上6時30分至9時30分）*

港幣$798（成人） | 港幣$568（小童及長者）

*以上所有價錢須另收加一服務費



普慶餐廳

地址：香港九龍彌敦道380號Eaton HK B1樓層

電話：2710 1901