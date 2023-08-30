韓國菜食譜｜醬炒馬鈴薯、辣炒魷魚絲等5款韓國小菜做法 點只泡菜咁簡單！

每次提到韓國小菜的話，只會想到泡菜，但其實在韓國餐廳吃飯的話，都會有各種不同小菜。以下就教大家製作5款韓國小菜，每款用來拌飯都一流，大家即使在香港也可吃出韓國的味道！

韓國菜食譜1｜醬醃鵪鶉蛋 平常看韓劇的話，都會看到韓國人特別喜歡用鵪鶉蛋拌飯吃，簡單的醬醃鵪鶉蛋配上煎蛋一起食用特別下飯！一次可以製作大量的鵪鶉蛋，作為家中備餐一流！ 醬醃鵪鶉蛋材料：鶴鶉蛋 40隻／洋蔥 半個／大蔥 2小段（闊度與洋蔥相同）／大蒜 4瓣／砂糖 1湯匙／生抽 5 湯匙 醬醃鵪鶉蛋做法

1.鵪鶉蛋煮熟後剝殼備用

2.在鍋中加入所有食材和調料，再加水。水的份量淹沒蛋即可。

3.大火煮滾後轉中小火，煮15分鐘左右關火。

4.繼續浸一段時間以便入味，放涼後冷藏保存即可。

韓國菜食譜2｜涼拌菠菜 如果想製作較為清淡的韓式小菜，涼拌菠菜便是一個不錯的選擇。製作方法極之簡單，但切記菠菜煮熟後需要完全弄乾水份，才可吃出韓國的味道！ 涼拌菠菜材料：菠菜 500g／蒜蓉 1/2湯匙／醬油 1湯匙／麻油 1.5湯匙／鹽 適量／芝麻 適量 涼拌菠菜做法

1.菠菜洗淨備用。

2.在鍋裡放適量鹽煮滾，放入菠菜30秒左右撈出。

3.將菠菜過冷河，一直洗到菠菜變冷。

4.擰乾菠菜的所有水份，完全弄乾後放入盆中加入其他食材攪拌均勻即可。

韓國菜食譜3｜醃洋蔥 吃韓國燒肉的時候，除以生菜和泡菜包肉外，與醃洋蔥一起食用也是一個十分地道的食法。帶咸辣味的醃洋蔥開胃解饞，減肥期間更可當小食食用！ 醃洋蔥材料：洋蔥 1個／生抽 1湯勺／白醋 1湯勺／砂糖 1湯勺／水 1湯勺（所有調味料以1:1的比例製作） 醃洋蔥做法

1.洋蔥切成圓圈狀備用。

2.將所有材料倒入鍋中，以中小火煮滾。

3.煮滾後倒出放涼，冷藏一晚即可。

韓國菜食譜4｜醬炒馬鈴薯 香港通常都會以馬鈴薯製成紅燒馬鈴薯，通常都會趁熱食用。而韓式的醬炒馬鈴薯則可趁熱吃，或室溫吃，甚至放入雪櫃冷藏後再吃也可，屬一款無論怎樣都好吃的小菜。 醬炒馬鈴薯材料：馬鈴薯 2個／糖 1 湯匙／生抽2 湯匙／鹽 適量／胡椒粉 適量 醬炒馬鈴薯做法

1.將馬鈴薯洗淨切成小塊，吸乾水份後備用。

2.熱鑊落油，倒入馬鈴薯炒大約2分鐘，待邊角開始變透明後加入所有調味料。

3.翻炒拌勻後加水，水浸過過馬鈴薯即可。

4.以中小火煮8分鐘後，用筷子戳馬鈴薯中心，能戳穿的話，待湯汁煮至稍許濃稠後即可。