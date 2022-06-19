飲食地圖｜在香港找尋正宗台灣菜！3間你不可不試的美味小店 燈籠滷味／阿元來了／夜市滷味／讚好台灣

根據非正式統計，每位香港人平均每年至少去一趟台灣，但遇著疫情封關兩年多，仍然很想念當地美食嗎？不打緊，香港本地其實亦有多間公認口味正宗的台菜，有台灣人主理的出色小店，亦有高水準的過江龍餐廳，不知你又有否吃過呢？
台北師大夜市－燈籠滷味
想試夜市美食的話，不能不試這間過江龍滷味店。燈籠滷味來自台北師大夜市，香噴噴的滷味店加上門外的人龍，基本上每位去過當地旅遊的香港人都一定會知曉。店家兩年前登陸銅鑼灣開設海外第一間分店後，亦同樣大受歡迎，招牌台式滷水吸引不少客人到場支持，門外經常大排長龍，人氣十足！
最新分店鄰近蘭桂坊，餐牌上多達50款食物，部分食材用台灣貨，最招牌的台式滷味滷湯是由台灣直送，保證原汁原味。如果太多滷味選擇覺得眼花繚亂，不妨試試King of Beef ($88)，一碗齊備牛筋肉、蜂巢牛肚、百頁豆腐、白蘿蔔和唐生菜，並配自選麵類，推介吃台灣王子麵，麵質吸湯，更加美味，每口都是精華！
燈籠滷味中環T.P.E
地址：香港中環威靈頓街2-8號威靈頓廣場（M88）地下
西環元祖台灣魯肉飯－阿元來了
住港島區的朋友，一定要試試位於堅尼地城的阿元來了，真正台灣人主理，由細舖做到大舖，
除了街坊熟客，還有很多人跨區光顧，口碑真的有目共睹。老闆是台灣高雄人，在2015年來到香港，發現當時的香港市場上沒有正宗的魯肉飯，只有肉燥飯，於是就決定開店，將台灣美味帶到香港。店舖連調味料也用台灣貨，所以絕對神還原當地口味！魯肉飯用珍珠米，魯肉切得仔細，口感香軟，煮得香濃入味，配上香甜醬汁，十分惹味！
阿元來了
地址： 堅尼地城北街31號地下 電話：3579 2460 營業時間：11PM－10PM（星期一休息）
經典台灣牛肉麵－讚好台灣
位於紅磡的讚好台灣來自台中，在香港已經有十二年歷史，賣的都是比較平民化的美食，如地道台灣便當、紅燒牛肉麵、逢甲鹽酥雞等等。裝修走台式小清新風格，以木材為主調，室內光線柔和，一入座已經像飛了去台灣一樣，很有旅行感覺。來到店舖，一定要試試他們的招牌紅燒牛肉麵，無論賣相和味道都似足當地口味，每日銷量近500碗，湯底用新鮮牛骨和新鮮蔬果熬煮八小時而製成，麵底用台灣拉麵，牛肉則用美國牛肉的金錢腱部位，經長時間炆煮都依然充滿彈性，肉汁豐富，吃一口麵，然後再喝一口濃湯，一個字，正！
讚好台灣
地址：紅磡湖光街1-7號聯成大廈鴻運閣地下13及14號舖