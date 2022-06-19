飲食地圖｜在香港找尋正宗台灣菜！3間你不可不試的美味小店 燈籠滷味／阿元來了／夜市滷味／讚好台灣

根據非正式統計，每位香港人平均每年至少去一趟台灣，但遇著疫情封關兩年多，仍然很想念當地美食嗎？不打緊，香港本地其實亦有多間公認口味正宗的台菜，有台灣人主理的出色小店，亦有高水準的過江龍餐廳，不知你又有否吃過呢？

台北師大夜市－燈籠滷味

想試夜市美食的話，不能不試這間過江龍滷味店。燈籠滷味來自台北師大夜市，香噴噴的滷味店加上門外的人龍，基本上每位去過當地旅遊的香港人都一定會知曉。店家兩年前登陸銅鑼灣開設海外第一間分店後，亦同樣大受歡迎，招牌台式滷水吸引不少客人到場支持，門外經常大排長龍，人氣十足！

最新分店鄰近蘭桂坊，餐牌上多達50款食物，部分食材用台灣貨，最招牌的台式滷味滷湯是由台灣直送，保證原汁原味。如果太多滷味選擇覺得眼花繚亂，不妨試試King of Beef ($88)，一碗齊備牛筋肉、蜂巢牛肚、百頁豆腐、白蘿蔔和唐生菜，並配自選麵類，推介吃台灣王子麵，麵質吸湯，更加美味，每口都是精華！



燈籠滷味中環T.P.E

地址：香港中環威靈頓街2-8號威靈頓廣場（M88）地下