冒險家必去！ 12天探索之旅 感受美國西部的獨特魅力

無論是徒步旅行者、冒險家還是攝影喜愛人士，為期12天的「美西之旅」是此生非去不可！雄獅旅遊將會帶大家走訪五大國家公園，以及多個著名景點。平時於電視才看到的野生動物，今次更能一飽眼福！行程會安排大家到訪「黃石國家公園」，近距離觀察野生北美野牛、灰狼和黑熊等多種稀有動物，以及入住黃石西口飯店兩晚。

大峽谷國家公園也是此團的精髓！無論是從觀景台俯瞰，或是選擇乘坐直升機觀光，都能感受到大自然的雄偉。至於錫安國家公園，紅岩景觀亦不讓大家失望，特別是在日出和日落時分，會呈現出如夢似幻的色彩。也會帶大家前往布萊斯峽谷，欣賞壯觀又奇特的岩柱及雕塑，在陽光下閃爍著絢麗的顏色，甚至被稱為「攝影聖地」！