山姆中伏分享Group 1隻公仔盛惠$999 網民嘲笑：有屢戰屢敗嘅精神｜網上熱話

網上出現山姆中伏分享Group 1隻公仔盛惠$999 網民嘲笑：有屢戰屢敗嘅精神

近年，不少人都鍾情北上購物，只因認為內地不論是產品、食物抑或是服務，均比香港性價比高。當中最受港人歡迎的，非內地山姆超市莫屬，更陸續有旅行社推出旅行團或相關接送服務，讓港人能夠更方便地北上購物。早前，有網民就發現網上驚現名為「山姆中伏分享Group」的群組，不少網民圖文並茂茅地分享其中伏經歷，引來大批網民揶揄他們中伏後又繼續幫襯，「有屢戰屢敗嘅精神」。

內地山姆超市變潮流 網上驚現中伏分享Group 近日，北上行山姆超市成為港人喜愛的消閒活動之一，更有旅行社推出山姆旅行團，安排專車接送港人到內地的山姆超市大手入貨，吸引不少港人參加。惟有網民就在社交平台上，發現一個名為「山姆中伏分享Group」的群組橫空出世，當中有不少網民圖文並茂茅地分享於山姆超市購物的中伏經歷，引來大批網民熱議。

買入壞電器不設退貨 1隻公仔竟盛惠$999 據網民的分享中，可見山姆超市所售賣的貨品十分廣泛，由食物、化妝品到電器一應俱全。不少網民均分享買入部分食物後，回家一試方發現十分難食，當中包括據稱「好X難食」、「鹹到辣到食唔到」的「麻辣牛肉拌粉」、「好甜好難食」的「水果多多麥片」。亦有網民飲了一款「元素週期表味道」的「芝芝奶綠輕乳茶」，最誇張的是有網民買入一部用唔到的電器，但山姆表示「無得退貨」，而一隻巨型「奶龍公仔」的售價竟要人民幣999元（約港幣1,090元）。