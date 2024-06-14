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旅遊
2024-06-14 04:30:19
日報

深圳一日遊｜WeChat Pay HK 港幣付款攻略

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深圳一日遊｜WeChat Pay HK 港幣付款攻略

深圳一日遊｜WeChat Pay HK 港幣付款攻略

想去深圳吃喝玩樂但沒時間提前唱人民幣？解決方法非常簡單！WeChat Pay HK現可於內地所有城市數千萬商戶使用，無論是線上包括美團、大衆點評、滴滴、拼多多、京東等平台，還是線下商戶消費，當見到「微信支付」或「WeChat Pay」標誌，均可用WeChat Pay HK港幣付款，人民幣消費金額自動轉換成港元結算。用戶可透過綁定的香港銀行賬戶或香港信用卡（Visa/Mastercard/銀聯）或餘額扣款，享有0手續費，毋須綁定內地銀行卡或使用內地手機號碼。

大眾點評 WeChatPay 美團外賣 WeChatPay

吃喝玩樂

用戶可於美團、大眾點評購買美食、休閒玩樂、唱K電影等優惠券，亦可使用美團外賣享受內地快捷的外送服務。

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WeChatPay 乘車碼 滴滴出行 WeChatPay

交通出行

WeChat Pay HK乘車碼
現已覆蓋包括深圳、廣州、佛山、上海、重慶、武漢等15個內地城市的地鐵及巴士。
方法: WeChat > 我 > 服務 > 跨境遊 > 地鐵巴士

滴滴出行
深圳叫車費用比香港便宜一大截，點對點到達方便得多，15分鐘車程一般只需20至30元。
方法: WeChat > 我 > 服務 > 跨境遊 >點擊「滴滴出行」允許打開小程序

Costco 開市客 WeChatPay 山姆 WeChatPay

內地熱門超市推介

Costco開市客
大型倉庫式超市Costco開市客深圳龍華區旗艦店自2024年1月開業以來，超高的性價比及高質素的貨品引得港人紛紛前來朝聖。

山姆
山姆會員商店（Sam's Club）在深圳有4家分店，分別為深圳福田店、深圳龍崗店、深圳龍華店和前海旗艦店。

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瑞幸咖啡 WeChatPay

內地熱門飲品推介

瑞幸咖啡
瑞幸咖啡（luckin coffee）創立於2017年，2023年內地市場總銷售額已超越星巴克成為「咖啡一哥」。
方法: WeChat > 我 > 服務 > 跨境遊 > 點擊「luckincoffee瑞幸咖啡」允許打開小程序

跨境遊 WeChatPay

增「跨境遊」頁面

WeChat Pay HK推出的「跨境遊」頁面，整合北上必備逾100個小程序，為用戶帶來熱門商戶優惠及深圳精選優惠，還提供一系列港人到內地旅遊必備資訊，一個頁面齊集深圳食、買、玩、交通攻略。
方法: WeChat > 我 > 服務 > 跨境遊

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