深圳一日遊｜WeChat Pay HK 港幣付款攻略

想去深圳吃喝玩樂但沒時間提前唱人民幣？解決方法非常簡單！WeChat Pay HK現可於內地所有城市數千萬商戶使用，無論是線上包括美團、大衆點評、滴滴、拼多多、京東等平台，還是線下商戶消費，當見到「微信支付」或「WeChat Pay」標誌，均可用WeChat Pay HK港幣付款，人民幣消費金額自動轉換成港元結算。用戶可透過綁定的香港銀行賬戶或香港信用卡（Visa/Mastercard/銀聯）或餘額扣款，享有0手續費，毋須綁定內地銀行卡或使用內地手機號碼。

吃喝玩樂 用戶可於美團、大眾點評購買美食、休閒玩樂、唱K電影等優惠券，亦可使用美團外賣享受內地快捷的外送服務。

交通出行 WeChat Pay HK乘車碼

現已覆蓋包括深圳、廣州、佛山、上海、重慶、武漢等15個內地城市的地鐵及巴士。

方法: WeChat > 我 > 服務 > 跨境遊 > 地鐵巴士 滴滴出行

深圳叫車費用比香港便宜一大截，點對點到達方便得多，15分鐘車程一般只需20至30元。

方法: WeChat > 我 > 服務 > 跨境遊 >點擊「滴滴出行」允許打開小程序

內地熱門超市推介 Costco開市客

大型倉庫式超市Costco開市客深圳龍華區旗艦店自2024年1月開業以來，超高的性價比及高質素的貨品引得港人紛紛前來朝聖。 山姆

山姆會員商店（Sam's Club）在深圳有4家分店，分別為深圳福田店、深圳龍崗店、深圳龍華店和前海旗艦店。

內地熱門飲品推介 瑞幸咖啡

瑞幸咖啡（luckin coffee）創立於2017年，2023年內地市場總銷售額已超越星巴克成為「咖啡一哥」。

方法: WeChat > 我 > 服務 > 跨境遊 > 點擊「luckincoffee瑞幸咖啡」允許打開小程序