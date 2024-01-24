港式西餅｜忌廉筒/荷蘭撻/黃莓醬蛋糕/朱古力三角蛋糕 邊度仲買到童年回憶？

港式懷舊西餅 ｜細數6款童年回憶西餅 忌廉筒/荷蘭撻/黃莓醬蛋糕/朱古力三角蛋糕 到底邊度仲買得到？

港式麵包蛋糕，價錢親民，普羅大眾都能負擔得起，而且通常都大件夾抵食，加上多用忌廉、果醬或是朱古力製作，小朋友最愛，因此成為了不少香港人童年時必食的美食。今次一於和大家細數六款回憶中的港式西餅，看看大家還記不記得它們吧 ！ 荷蘭撻/煙𠧧餅 這一款港式西餅，外型別緻，有人叫它作煙𠧧餅，有人說它名為荷蘭撻，名字各有特色。其實整件西餅，都是用牛油蛋糕製成，並在表面加上白色糖霜和果醬，食材簡單，只是形狀特別，所以都有不少捧場客。在西環的華爾登餅店，直到現在都依然有賣，老闆甚至將中間的蛋糕，換成心形的形狀，賣相更可愛，大家不妨一試。

懷舊忌廉筒 忌廉筒造型像個雪糕筒，外層酥皮金黃香脆，加上雪白的港式忌廉，相信有不少人童年的時候都試過一邊吃忌廉筒，一邊幻想自己其實是在吃軟雪糕，是段美好的童年記憶。不過近年這一款舊式西餅買少見少，因為工序繁複，所以不少餅店都沒有再賣，香港還懂得做忌廉筒的麵包師傅寥寥可數。如果希望一嚐兒時味道，港島區可以到灣仔的快樂餅店，元朗則有勝發餅家，忌廉筒每日新鮮出爐，由人手製作，很值得一試！ 朱古力三角蛋糕 小朋友最喜歡吃朱古力口味的甜食，因此談到童年回憶的懷舊西餅，一定會有朱古力三角蛋糕。這款蛋糕，大多用朱古力蛋糕和忌廉層層相間製成，再切成三角形形狀，並於表面加上朱古力醬，雖然味道甜膩，但是濃郁的朱古力香味實在吸引，絕對是下午茶首選！

黃莓醬蛋糕 黃莓醬蛋糕又稱黃莓花籃，用海綿蛋糕、忌廉和黃莓醬製成，加上表面沾上大量椰絲，基本上兒時拿着餅卡去換領西餅時，總會出現它的身影，只因外型美觀，價格便宜。直到現在，黃莓醬蛋糕在舊式麵包舖依然可以找得到。牛頭角森林麵包的老闆甚至將它改良成為巨型的生日蛋糕版本，將內層換成多種新鮮水果，忌廉用法國忌廉製成，既維持外形，味道更為豐富，因此大受歡迎。