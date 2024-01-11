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旅遊
2024-01-11 17:30:00

澳門美食2024｜澳門美食地圖 13間必食餐廳攻略 $2.5砵仔糕+雞絲翅車仔檔+網紅雞蛋糕+新好利豬扒包(有片)

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澳門美食2024｜澳門美食地圖 13間必食餐廳攻略 $2.5砵仔糕+雞絲翅車仔檔+網紅雞蛋糕+新好利豬扒包(有片)

澳門美食2024｜澳門美食地圖 13間必食餐廳攻略 $2.5砵仔糕+雞絲翅車仔檔+網紅雞蛋糕+新好利豬扒包(有片)

澳門美食2023｜事隔3年終於可以去澳門，當然要把握機會掃街品嚐地道澳門美食。今次就為大家一次過介紹8間澳門人氣美食攻略，除了當中必食葡國菜、豬扒包外，更有人氣牛雜、打卡Café、超平砵仔糕等等，準備去澳門旅遊、喜歡掃街搵地道街邊美食的你絕對不能錯過，記得bookmark低以下澳門美食地圖

圖：Kristy+Heidi

文：Kristy

攝影器材鳴謝：Sony

澳門美食｜雅馨緬甸餐廳 #緬甸撈麵

來到澳門一定要品嚐緬甸菜！位於澳門三盞燈的雅馨緬甸餐廳，開業30多年，主打椰汁雞麵分為湯麵及撈麵。湯底用椰汁、黃薑粉、緬甸咖哩粉等烹調，質地偏濃稠，味道香辣。油麵亦非常掛湯，配上嫩滑雞件及油炸鬼，細細碗都非常飽肚。

另外必食緬甸撈麵，冷麵加上咖喱薯仔、花生碎、蝦米碎、鮮魚露、酸子汁、馬豆粉、乾蔥、炸蒜等十多種配料撈成。同樣以油麵作麵底，味道清爽，配上跟餐的魚湯一起喝剛剛好。

雅馨緬甸餐廳資料

地址: 新橋(三盞燈/白鴿巢)飛能便度街27號地下F號舖

營業時間: 星期一至日 08:00 - 19:30

位於澳門三盞燈的雅馨緬甸餐廳，開業30多年。 雅馨緬甸餐廳主打椰汁雞麵及緬甸撈麵。 椰汁雞麵湯底以椰汁、黃薑粉、緬甸咖哩粉等熬成，質地偏濃稠。 緬甸撈麵加上咖喱薯仔、花生碎、蝦米碎、鮮魚露等十多種配料撈成。 緬甸撈麵會附上魚湯。 位於澳門三盞燈的雅馨緬甸餐廳，開業30多年。
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澳門美食｜華生小食 #$2砵仔糕

這間位於巷內的小店專賣手工糕點，有紅豆糕、九層糕、鹹煎餅、豆沙角、鹹肉粽等。其中以白糖糕及砵仔糕最有名，砵仔糕只需$2就食到，用一個個砵仔裝住，不同顏色代表不同口味，例如朱古力、椰汁、紅豆、香蕉等。今次記者購買了椰汁及紅豆味，口感軟糯又彈牙，又不會太甜。而白糖糕($12)更加有三層，厚過豬扒包！

華生小食資料

地址: 新馬路爐石塘巷

營業時間: 星期一至日 10:00 - 20:00

華生小食專賣傳統手工糕點。 不同顏色代表不同口味，例如朱古力、椰汁、紅豆、香蕉等。 砵仔糕口感軟糯又彈牙。 白糖糕($12)有整整三層，厚過豬扒包！ 芝麻糕 印尼九層糕 華生小食專賣傳統手工糕點。 華生小食專賣傳統手工糕點。

澳門美食｜打鐵豆花 #網紅微笑雞蛋仔

去旅行當然少不了打卡Café，打鐵豆花是台灣過江龍甜品店，主打台式甜品。最近新出「微笑雞蛋仔」超級受歡迎，好多人都慕名而來打卡。雞蛋仔有6種口味，分別為黑糖珍珠、芋圓、布蕾、麻薯及巧克力，全部現點現做。幾乎每個客人都會點，因此至少都等40分鐘。記者選擇了布蕾口味，雞蛋仔皮薄餡多，裡面全部都是滿滿的奶皇餡。奶味亦非常濃郁，又不會太甜，令人忍不住一口接一口。

在等待期間，記者再加點招牌打鐵豆花，一碗有齊豆花、芋圓、芋泥、紅豆、珍珠。豆花質地偏厚身，口感像奶凍，味道偏甜。最底亦有黑糖冰沙，吃到底都不怕無味。

打鐵豆花資料

地址: 瘋堂新街(小島服飾對面)

營業時間: 12:00-20:00

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微笑雞蛋仔 MOP$39 雞蛋仔皮薄餡多，裡面全部都是滿滿的奶皇餡。 雞蛋仔一共有5種口味。 打鐵豆花 MOP$35 豆花質地偏厚身，口感像奶凍。 最底亦有黑糖冰沙，吃到底都不怕無味。

澳門美食｜老Day牛雜 #人氣排隊店

走入官也街，除了看到琳琅滿目的手信外，更會被一陣陣滷水香氣吸引。老Day牛雜由內街搬至主街，門口長期大排長龍。牛雜分為小中大份，由$55起。大家可以自由配搭，自選不同部位。除了常見的肺肚膀腸外，更有比較少見的牛沙瓜。更可以自行加料，如丸類、牛柏葉、肥牛等，連出前一丁都有。雖然價錢不算便宜，但份量比想像中多。牛雜及蘿蔔炆得入味，絕對是宵夜必食。

Day牛雜資料

地址: 氹仔木鐸街38

營業時間: 11:00-21:00

牛雜分為小中大份，由$55起。 小盒(MOP$55)的份量比想像中多。 牛肚炆得入味。 老Day牛雜由內街搬至主街，門口長期大排長龍。 老Day牛雜由內街搬至主街，門口長期大排長龍。
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澳門美食｜葡國美食天地 #家庭式葡國菜

來到澳門旅遊怎能不吃葡國菜，位於官也街的葡國美食天地出名價錢親民，平平哋都可以食到高質葡國菜。餐廳裝潢非常有家的感覺，一點餐即送熱辣辣豬仔包。炸馬介休球($58/4)新鮮炸起，外皮脆而不硬，內餡的馬介休薯蓉亦非常軟滑，惟$58只有4件，性價比較低。

另外必叫炒蜆($178)，份量非常多，堆得如山一樣高。蜆肉鮮甜肥美，粒粒有肉。加入蒜蓉及辣椒，令人吃不停口。另有焗海鮮麵包 ($172)，將海鮮飯的飯底變成麵包蓉，再加入多種海鮮，如魷魚、大蝦、青口等，不過口感就比較膩。吃葡國菜當然少不了飲酒，另有水果酒Sangria($58/)，可選白酒及紅酒。帶有水果的香氣及甜味，不嗜酒亦易入口。

葡國美食天地資料

地址: 氹仔舊城區生央街15C-D

營業時間:星期一 全日休息

星期二至五12:30 - 14:1518:45 - 22:00

星期六至日12:30 - 14:3018:45 - 22:00

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餐廳裝潢非常有家的感覺。 一點餐即送熱辣辣豬仔包。 炒蜆(MOP$178)份量非常多，堆得如山一樣高。 炸馬介休球($58/4件)新鮮炸起。 焗海鮮麵包 (MOP$172) 水果酒Sangria(MOP$58/杯) 位於官也街的葡國美食天地出名價錢親民。

澳門美食｜Wonderfall Coffee #泰奶珍珠竹炭梳乎厘

另一間推薦的打卡CaféWonderfall Coffee，於澳門及氹仔都設有分店。以梳乎厘Pancake最為出名，有士多啤梨、紫薯、抹茶口味。最近它們推出冬日限定的「泰式奶茶味配黑糖珍珠竹炭口味梳乎厘」，超巨型的黑色梳乎厘Pancake，外焦內嫩入口即溶，充滿蛋香味，泰奶奶油亦不會過甜。記得配上煙韌黑糖珍珠、椰奶及雲呢嗱雪糕一齊吃，口感豐富味道更升級。

除了甜品外，店舖亦有售賣主食，香蒜爆蜆粉絲份量超多，蒜蓉帶出蜆肉的鮮味，粉絲可轉配飯或意粉，澱粉質中毒人士首選。

Wonderfall Coffee資料

地址:(澳門店)和隆街54A；(氹仔店)日頭街18

營業時間: 星期一至五 11:00-21:00

星期六、日 12:00-21:00

泰奶黑糖珍珠竹炭梳乎厘pancake MOP$128 香蒜爆蜆粉絲 MOP$98 香蒜爆蜆粉絲 MOP$98 香蒜爆蜆粉絲 MOP$98 爆谷棉花糖泡沫咖啡 MOP$39

澳門美食｜新好利美食餅店 #抵食豬扒包+四式撻

澳門最出名就是豬扒包，新好利美食餅店是其中一間豬扒包名店。餐廳裝修成舊式冰室，有售一般茶餐廳粉麵。豬扒包($26)即叫即整，保證熱辣辣。豬扒不算厚，但咬下落有滿滿肉汁；麵包則烘得外脆內軟，夾著豬扒吃剛剛好。收銀處旁設有餅櫃，售賣有四式撻：葡撻、酥皮撻、燕窩撻、牛奶撻。記者挑選了葡撻及燕窩撻，葡撻撻皮夠脆，蛋味香濃。而比較少見的燕窩撻，雖然燕窩的份量不少，但沒有甚麼調味，吃起來有點膩口。

新好利美食餅店資料

地址: 氹仔舊城區地堡街1314

營業時間: 星期一至日 7:00-18:00

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新好利美食餅店是其中一間豬扒包名店。 豬扒包(MOP$26)即叫即整，保證熱辣辣。 豬扒不算厚，但咬下落有滿滿肉汁。 麵包烘得外脆內軟。 收銀處旁設有餅櫃，售賣有四式撻。 比較少見的燕窩撻，雖然燕窩的份量不少，但吃起來有點膩口。

澳門美食｜地道車仔檔 #永樂雞絲翅

街邊車仔檔買少見少，位於永樂戲院旁的小攤檔經常大排長龍。只買雞絲翅，大碗$16，細碗$12。每碗都非常足料，混合雞絲、蛋花和粉絲，一定要加麻油、胡椒粉和紅醋調味。

永樂雞絲翅資料

地址: 新橋三盞燈鏡湖馬路大纜巷永樂大戲院旁

每碗都非常足料。 只買雞絲翅，大碗$16，細碗$12。 車仔檔位於永樂戲院旁。

澳門美食｜Goat Bakers

來到澳門想吃葡撻的話，除了老字號店之外，近期Goat Bakers的奶酪花杯子於IG及小紅書爆紅，將葡撻和酥皮麵包結合，猶如巨型版Bakehouse蛋撻一樣。共有2款口味，包括原味及抹茶味。外層酥皮捲成玫瑰花形狀，口感層次豐富，再配合超足料的內餡，令人一試上癮！店內亦有售賣其他產品，如牛角包、可麗露等，麵包控必試！

Goat Bakers Goat Bakers Goat Bakers Goat Bakers Goat Bakers

澳門美食｜倫記軟滑腸粉

在澳門都可以吃到傳統布拉腸粉！倫記軟滑腸粉以即拉即製腸粉而聞名，主打傳統布拉腸粉，以及各種粥粉麵。必食「蔥花雞蛋腸」，以雞蛋包裹住軟滑腸粉，配上葱花、豉油、甜醬及麻醬，重口味人士必食！

倫記軟滑腸粉 倫記軟滑腸粉 倫記軟滑腸粉 倫記軟滑腸粉

澳門美食｜孖寶兄弟茶餐廳

孖寶兄弟茶餐廳位於筷子基住宅區內，雖然看似是普通屋村茶餐廳，但內有乾坤。除了一般茶記食物，更有不少特色食物，當中以「雲層厚多士系列」最為有名，有原味、焦糖和熔及選擇。下單後即叫即整，需等約20分鐘。厚多士放上烤得微黃的蛋白山，而中間為雪糕及流心蛋黃餡。一切開多士，蛋黃汁猶如熔岩般流出，一啖有齊蛋白、蛋黃、雪糕及多士四種口感，層次豐富！

孖寶兄弟茶餐廳 孖寶兄弟茶餐廳 孖寶兄弟茶餐廳

澳門美食｜澤賢記

葡撻食得多，葡撻你又食過未？澳門小食店澤賢記的焦糖葡撻雞蛋仔，一推出就掀起一股熱潮。以葡撻作為雞蛋仔的內餡，剛出爐的雞蛋仔一撕開就「爆蛋漿」，外脆內軟，令人吃不停口。另有其他口味，如黃金鹹蛋黃、心軟比利時朱古力撻、靜岡抹茶麻糬味等。

澤賢記 澤賢記 澤賢記 澤賢記 澤賢記

澳門美食｜新鴻發咖啡美食

本地澳門人都會去的早餐店！除了一般茶餐廳會有的西多士、炒粉麵飯等，必食牛肉炒通粉。通粉炒得超有鑊氣及乾身，香氣撲鼻，口感亦非常彈牙，平時喜歡吃乾炒牛河的你一定不能錯過！

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有甚麼澳門美食好推介？

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位於官也街的葡國美食天地出名價錢親民，平平哋都可以食到高質葡國菜，如炸馬介休球($58/4)詳情按此

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