澳門旅遊｜澳門美食地圖 8間必食餐廳攻略 $2.5砵仔糕+雞絲翅車仔檔+網紅雞蛋糕+新好利豬扒包

事隔3年終於可以去澳門，當然要把握機會掃街品嚐地道澳門美食。今次就為大家一次過介紹8間人氣美食攻略，除了當中必食葡國菜、豬扒包外，更有人氣牛雜、打卡Café、超平砵仔糕等等，準備去澳門的你絕對不能錯過！ 圖：Kristy+Heidi 文：Kristy 攝影器材鳴謝：Sony #ZV1F #elevateyourvlogging #SonyHongKong @SonyHongKong

澳門美食｜雅馨緬甸餐廳 # 緬甸撈麵 來到澳門一定要品嚐緬甸菜！位於澳門三盞燈的雅馨緬甸餐廳，開業30多年，主打椰汁雞麵分為湯麵及撈麵。湯底用椰汁、黃薑粉、緬甸咖哩粉等烹調，質地偏濃稠，味道香辣。油麵亦非常掛湯，配上嫩滑雞件及油炸鬼，細細碗都非常飽肚。 另外必食緬甸撈麵，冷麵加上咖喱薯仔、花生碎、蝦米碎、鮮魚露、酸子汁、馬豆粉、乾蔥、炸蒜等十多種配料撈成。同樣以油麵作麵底，味道清爽，配上跟餐的魚湯一起喝剛剛好。 地址: 新橋(三盞燈/白鴿巢)飛能便度街27號地下F號舖 營業時間: 星期一至日 08:00 - 19:30

澳門美食｜華生小食 #$2 砵仔糕 這間位於巷內的小店專賣手工糕點，有紅豆糕、九層糕、鹹煎餅、豆沙角、鹹肉粽等。其中以白糖糕及砵仔糕最有名，砵仔糕只需$2就食到，用一個個砵仔裝住，不同顏色代表不同口味，例如朱古力、椰汁、紅豆、香蕉等。今次記者購買了椰汁及紅豆味，口感軟糯又彈牙，又不會太甜。而白糖糕($12)更加有三層，厚過豬扒包！ 地址: 新馬路爐石塘巷

澳門美食｜打鐵豆花 # 網紅雞蛋仔 去旅行當然少不了打卡Café，打鐵豆花是台灣過江龍甜品店，主打台式甜品。最近新出「微笑雞蛋仔」超級受歡迎，好多人都慕名而來打卡。雞蛋仔有6種口味，分別為黑糖珍珠、芋圓、布蕾、麻薯及巧克力，全部現點現做。基乎每個客人都會點，因此至少都等40分鐘。記者選擇了布蕾口味，雞蛋仔皮薄餡多，裡面全部都是滿滿的奶皇餡。奶味亦非常濃郁，又不會太甜，令人忍不住一口接一口。 在等待期間，記者再加點招牌打鐵豆花，一碗有齊豆花、芋圓、芋泥、紅豆、珍珠。豆花質地偏厚身，口感像奶凍，味道偏甜。最底亦有黑糖冰沙，吃到底都不怕無味。 地址: 瘋堂新街(小島服飾對面) 營業時間: 12:00-20:00

澳門美食｜老 Day 牛雜 # 人氣排隊店 走入官也街，除了看到琳琅滿目的手信外，更會被一陣陣滷水香氣吸引。老Day牛雜由內街搬至主街，門口長期大排長龍。牛雜分為小中大份，由$55起。大家可以自由配搭，自選不同部位。除了常見的肺肚膀腸外，更有比較少見的牛沙瓜。更可以自行加料，如丸類、牛柏葉、肥牛等，連出前一丁都有。雖然價錢不算便宜，但份量比想像中多。牛雜及蘿蔔炆得入味，絕對是宵夜必食。 地址: 氹仔木鐸街38號 營業時間: 11:00-21:00

澳門美食｜葡國美食天地 # 家庭式葡國菜 來到澳門怎能不吃葡國菜，位於官也街的葡國美食天地出名價錢親民，平平哋都可以食到高質葡國菜。餐廳裝潢非常有家的感覺，一點餐即送熱辣辣豬仔包。炸馬介休球($58/4件)新鮮炸起，外皮脆而不硬，內餡的馬介休薯蓉亦非常軟滑，惟$58只有4件，性價比較低。 另外必叫炒蜆($178)，份量非常多，堆得如山一樣高。蜆肉鮮甜肥美，粒粒有肉。加入蒜蓉及辣椒，令人吃不停口。另有焗海鮮麵包 ($172)，將海鮮飯的飯底變成麵包蓉，再加入多種海鮮，如魷魚、大蝦、青口等，不過口感就比較膩。吃葡國菜當然少不了飲酒，另有水果酒Sangria($58/杯)，可選白酒及紅酒。帶有水果的香氣及甜味，不嗜酒亦易入口。 地址: 氹仔舊城區生央街15C-D號 營業時間:星期一 全日休息 星期二至五12:30 - 14:15；18:45 - 22:00 星期六至日12:30 - 14:30；18:45 - 22:00

澳門美食｜ Wonderfall Coffee # 泰奶珍珠竹炭梳乎厘 另一間推薦的打卡Café為Wonderfall Coffee，於澳門及氹仔都設有分店。以梳乎厘Pancake最為出名，有士多啤梨、紫薯、抹茶口味。最近它們推出冬日限定的「泰式奶茶味配黑糖珍珠竹炭口味梳乎厘」，超巨型的黑色梳乎厘Pancake，外焦內嫩入口即溶，充滿蛋香味，泰奶奶油亦不會過甜。記得配上煙韌黑糖珍珠、椰奶及雲呢嗱雪糕一齊吃，口感豐富味道更升級。 除了甜品外，店舖亦有售賣主食，香蒜爆蜆粉絲份量超多，蒜蓉帶出蜆肉的鮮味，粉絲可轉配飯或意粉，澱粉質中毒人士首選。 地址:(澳門店)和隆街54號A；(氹仔店)日頭街18號 營業時間: 星期一至五 11:00-21:00 星期六、日 12:00-21:00

澳門美食｜新好利美食餅店 #抵食豬扒包 + 四式撻 澳門最出名就是豬扒包，新好利美食餅店是其中一間豬扒包名店。餐廳裝修成舊式冰室，有售一般茶餐廳粉麵。豬扒包($26)即叫即整，保證熱辣辣。豬扒不算厚，但咬下落有滿滿肉汁；麵包則烘得外脆內軟，夾著豬扒吃剛剛好。收銀處旁設有餅櫃，售賣有四式撻：葡撻、酥皮撻、燕窩撻、牛奶撻。記者挑選了葡撻及燕窩撻，葡撻撻皮夠脆，蛋味香濃。而比較少見的燕窩撻，雖然燕窩的份量不少，但沒有甚麼調味，吃起來有點膩口。 地址: 氹仔舊城區地堡街13～14號 營業時間: 星期一至日 7:00-18:00