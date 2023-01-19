澳門旅遊2023｜澳門新景點teamLab超自然空間 來自日本的沉浸式體驗展覽 一點前入場平$80！

來到澳門豈止得飲飲食食？澳門teamLab超自然空間於2020年6月正式開幕，選址位置於澳門威尼斯人金光會展，面積達5000平方米，主打沉浸式體驗展覽，透過光影投射令入場觀眾置身於夢幻的藝術空間，熱愛藝術的你一定不能錯過！ 澳門最新日本沉浸式體驗展覽 teamLab來頭不小，在國際間充滿話題性。teamLab在2015年首次在東京開幕，單是在展期內已吸引近50萬觀眾入場，更被評為該年全球前10大必看藝術展，在米蘭世博會日本館展出部分作品時更獲得「BEST PRESENTATION」獎，其後在世界各地都曾展出，更是近年流行的沉浸式體驗的先鋒！澳門teamLab分成19個作品區域，其中以「花與人的窪谷：迷失、沉浸與重生」展區最代表性和辨認度，花朵配合不斷變換的季節，形態每秒都受到遊客的步伐而不斷改變，現場比照片更華麗。

光影空間如夢似幻 場內多個區域都各有特色，如「無窮無盡的水晶宇宙」就是每位來到都必定會停下腳部的展區，是teamLab團隊通過累積光點所創造的互動藝術裝置，創作方式類似於點彩繪畫，用上各種彩色燈泡繪制出無限擴張的水晶宇宙，觀賞者更可以通過智能手機參與創作，令作品每一秒都變得獨一無二。此外，「光之雕刻」同樣令人難以忘懷，團隊通過光線在空中構成立體雕塑，無需戴上3D眼鏡就可以看到彷彿伸手可觸的立體影像，不得不讚歎創作者的想像力！