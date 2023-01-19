熱門搜尋:
C觀點 THE FIRST SLAM DUNK 日本旅遊 自煮食譜 姜濤 二手樓 回鄉證 日本自由行 樓市 消委會 周顯
返回
生活
2023-01-19 17:31:12

澳門旅遊2023｜澳門新景點teamLab超自然空間 來自日本的沉浸式體驗展覽 一點前入場平$80！

分享：

來到澳門豈止得飲飲食食？澳門teamLab超自然空間於2020年6月正式開幕，選址位置於澳門威尼斯人金光會展，面積達5000平方米，主打沉浸式體驗展覽，透過光影投射令入場觀眾置身於夢幻的藝術空間，熱愛藝術的你一定不能錯過！

澳門最新日本沉浸式體驗展覽

teamLab來頭不小，在國際間充滿話題性。teamLab在2015年首次在東京開幕，單是在展期內已吸引近50萬觀眾入場，更被評為該年全球前10大必看藝術展，在米蘭世博會日本館展出部分作品時更獲得「BEST PRESENTATION」獎，其後在世界各地都曾展出，更是近年流行的沉浸式體驗的先鋒！澳門teamLab分成19個作品區域，其中以「花與人的窪谷：迷失、沉浸與重生」展區最代表性和辨認度，花朵配合不斷變換的季節，形態每秒都受到遊客的步伐而不斷改變，現場比照片更華麗。

「花與人的窪谷：迷失、沉浸與重生」展區 澳門teamLab分成19個作品區域 澳門teamLab超自然空間於2020年6月正式開幕

光影空間如夢似幻

場內多個區域都各有特色，如「無窮無盡的水晶宇宙」就是每位來到都必定會停下腳部的展區，是teamLab團隊通過累積光點所創造的互動藝術裝置，創作方式類似於點彩繪畫，用上各種彩色燈泡繪制出無限擴張的水晶宇宙，觀賞者更可以通過智能手機參與創作，令作品每一秒都變得獨一無二。此外，「光之雕刻」同樣令人難以忘懷，團隊通過光線在空中構成立體雕塑，無需戴上3D眼鏡就可以看到彷彿伸手可觸的立體影像，不得不讚歎創作者的想像力！

「光之雕刻」展區 「無窮無盡的水晶宇宙」展區

兒童藝術遊樂設施

除了大人可以看藝術展和影靚相，teamLab超自然空間也有專為小朋友而設的互動遊戲區域，將藝術結合在遊樂設施之中，充滿教育意義。記者私心推介「彩繪海洋」，小朋友可以根據自己的喜好給紙上的海洋生物塗上顏色，然後運用科技技術，即時將大家繪畫的海洋生物投射出來，在牆上與其他海洋生物一起自由地游動著，從而令小朋友感受到想像力的力量。還有「滑梯水果園」都值得留意，teamLab團隊在坡道上投影了各式各樣的水果，滑梯時會產生不同的畫面變化，視覺效果滿分！總結來說，澳門teamLab人流不算多，遊客來到可以放鬆心情盡情影相，建議大家一早入場，價錢平一點之餘更可以避開人流，下次去澳門玩的時候不妨花點時間去看看吧！

澳門teamLab超自然空間

地址：澳門氹仔望德聖母灣大馬路澳門威尼斯人金光會展
開放時間：每日上午11時 - 晚上7時（最後入場6時15分）
官網：https://tc.sandsresortsmacao.com/macau-shows/teamlab.html

門票：
全日MOP＄268
早場門票 (下午一點前進場) MOP$188
兒童門票 (3－12歲) MOP$188
家庭套票 (1成人+1兒童) MOP$398
家庭套票 (2成人+1兒童) MOP$588
家庭套票 (2成人+2兒童) MOP$688

鳴謝：Sony Hong Kong

「滑梯水果園」 按喜好給紙上的海洋生物塗上顏色，運用科技技術，將大家繪畫的海洋生物投射出來 按喜好給紙上的海洋生物塗上顏色，運用科技技術，把大家繪畫的海洋生物投射出來
隱私權保護政策
請細閱並示意接受以下私隱政策及免責聲明，按下「接受」表示你已同意並願意接受 am730 網站內之私隱政策及免責聲明。了解更多
接受