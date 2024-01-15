福岡旅遊懶人包 福津一日遊攻略 冬日限定燒蠔BBQ+全海景Cafe打卡/必影鏡之海(有片)

上次介紹福岡3間人氣餐廳及博多新開手信街，除了福岡市區，附近亦有不少新景點及美食。今次帶大家去到福津市一日遊，朝聖2大必影打卡位「鏡之海」同「光之道」；更有兩間海邊餐廳，大家可以望住海景BBQ及吃甜品。

福津市位於福岡市同北九州市中間，由博多車站搭JR又或是自駕，車程只需要約半小時，交通非常方便。今次介紹的4個地方都是位於福津海岸附近，一落車就可以見到海景！

地址：福岡縣福津市宮司元町7-1

來到日本少不了去神社的環節，宮地嶽神社已有1700多年歷史，神社主要供奉著保祐開運、生意興隆之神明。而每年的二月及十月下旬，神社更會出現神之絕景「光之道」，每年都吸引許多遊客到訪！

當太陽落山的時候，陽光會由神社的參道，一直照射至福間海岸及相之島，形成彷如仙境般的絕美景色，被日本人稱之為「通往天堂的光之道」。

不過要欣賞到「光之道」都要碰運氣，要天氣晴朗且無雲才可以見到。雖然記者當天同樣看不到「光之道」，但都照樣在這裡打卡。由高處俯瞰成條參拜之路，非常之賞心悅目。日本天團「嵐」於2016年為日航拍攝的廣告也以此為取景地，Fans更可以順道來朝聖！

神社亦會於每年最大機會看到美景的一星期，即2月及10月下旬，舉辦「光之道週」，屆時神社會在下午3點封鎖樓梯，並設有觀眾席，大家可以把握一年僅兩次的機會，直擊這個神之美景！