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旅遊
2024-01-15 15:00:00

福岡旅遊懶人包 福津一日遊攻略 冬日限定燒蠔BBQ+全海景Cafe打卡/必影鏡之海(有片)

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福岡旅遊懶人包 福津一日遊攻略 冬日限定燒蠔BBQ+全海景Cafe打卡/必影鏡之海(有片)

福岡旅遊懶人包 福津一日遊攻略 冬日限定燒蠔BBQ+全海景Cafe打卡/必影鏡之海(有片)

上次介紹福岡3間人氣餐廳及博多新開手信街，除了福岡市區，附近亦有不少新景點及美食。今次帶大家去到福津市一日遊，朝聖2大必影打卡位「鏡之海」同「光之道」；更有兩間海邊餐廳，大家可以望住海景BBQ及吃甜品。

鳴謝：福岡縣香港事務所

採訪：Kristy

攝影：Kristy

福津市位於福岡市同北九州市中間，由博多車站搭JR又或是自駕，車程只需要約半小時，交通非常方便。今次介紹的4個地方都是位於福津海岸附近，一落車就可以見到海景！

福津市福間海岸 福津市福間海岸

宮地嶽神社

地址：福岡縣福津市宮司元町7-1

來到日本少不了去神社的環節，宮地嶽神社已有1700多年歷史，神社主要供奉著保祐開運、生意興隆之神明。而每年的二月及十月下旬，神社更會出現神之絕景「光之道」，每年都吸引許多遊客到訪！

當太陽落山的時候，陽光會由神社的參道，一直照射至福間海岸及相之島，形成彷如仙境般的絕美景色，被日本人稱之為「通往天堂的光之道」。

不過要欣賞到「光之道」都要碰運氣，要天氣晴朗且無雲才可以見到。雖然記者當天同樣看不到「光之道」，但都照樣在這裡打卡。由高處俯瞰成條參拜之路，非常之賞心悅目。日本天團「嵐」於2016年為日航拍攝的廣告也以此為取景地，Fans更可以順道來朝聖！

神社亦會於每年最大機會看到美景的一星期，即2月及10月下旬，舉辦「光之道週」，屆時神社會在下午3點封鎖樓梯，並設有觀眾席，大家可以把握一年僅兩次的機會，直擊這個神之美景！

宮地嶽神社 宮地嶽神社 宮地嶽神社 宮地嶽神社 宮地嶽神社 宮地嶽神社 宮地嶽神社 宮地嶽神社 宮地嶽神社

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THE PARK

地址：福岡縣福津市宮司浜4丁目52

海邊餐廳「THE PARK」上年7月才開幕，由門口的灰色長廊直走，一行入去就可以見到一望無際的海景，令人非常驚嘆。餐廳以「大人的公園」為主題，提供美式BBQ。想直觀海景當然要選擇近海邊的位置，桌上已設有內置式BBQ爐。除了一般的定食、漢堡、Pizza外，它們有不同的燒烤配料選擇，其中一定要叫冬日限定的燒蠔，每隻蠔的尺寸都有手掌般大！份量十足之餘，而且非常大隻多汁。餐廳提供教學教大家燒出完美熟蠔，不怕燒過熟！

另外亦有唔同海鮮及肉類，如蝦、扇貝、螺、牛、豬及雞等等。當中肉類標榜以低溫慢煮過，口感和味道都一流。可以望住這個海景燒烤，治癒度滿分！

THE PARK THE PARK THE PARK THE PARK THE PARK THE PARK THE PARK

DILLY DALLY

地址：福岡縣福津市宮司浜4-5-7

而這間海邊Café同樣於上年7月開幕，裝潢充滿美式度假風。

Café以木系建築為主，分室內及室外兩個區域：室外設有度假椅，可以直觀海景，而室內都有落地大玻璃，有上下兩層，即使坐在裡面都可以看到無敵大海景，非常打卡ableCafé同樣主打西餐，全部都份量十足，無論是主食、甜品還是飲品，擺盤都非常精緻，望著海景品嚐就更加寫意！

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福間海岸

九州都可以影到「鏡之海」！這裡其實是福津市沿岸淺灘，總長約3公里。正正位於剛剛介紹的餐廳及Café外面，不少日本人都會特意來拍照和欣賞日落。

要影到「鏡之海」，首先有兩大秘訣：第一要夾正日落時間，等到接近落山及退潮；岸邊要夠風平浪靜，才可以輕鬆影到完美倒影。

而拍照的角度同樣重要，最好盡量貼近地面，低炒角度才可以一次過拍到海面、天空、倒影及日落。雖然記者到訪當天的海面不算平靜，但仍可以勉強拍到倒影，大家來到福岡不妨朝聖一下吧！

福津海岸 福津海岸 福津海岸 福津海岸
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