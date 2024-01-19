趁年輕出走一次！ 親眼見證大遷徙壯麗奇觀 體驗新疆最豪華鐵路遊

相信每個人心中都有人生必去景點旅行清單，新華旅遊誠意為大家握推介2大人生必選之驚嘆旅程，趁年輕儘管任性地出走一次！
12天狂野非洲 動物大遷徙邂逅大瀑布
小時候，總在電視及書本上認識動物大遷徙，有沒有想過可以親眼見證一次？12天行程中，精心安排住宿阿布岱爾國家公園內的樹頂形式酒店，安坐酒店欣賞動物的自然生態，別有一番體驗。特別安排乘熱氣球高空俯瞰草原上成千上萬各種不同的動物形成的壯觀行列，宛如一支無盡的移動交響樂隊，蔚為奇觀；及後安排在野外享用香檳早餐，實是人生難忘的體驗。
12天非洲(大遷徙邂逅大瀑布壯麗奇觀)
人生必選之驚嘆旅程
旅行團編號︰FGKZ12TF團費︰$109,999起/每位
相信大家去旅行都會選擇乘坐飛機，但今時今日火車亦都可以坐得很豪華。被譽為中國新疆最豪華鐵路遊的新東方快車，於2020年進行了全新升級打造，新車體的密閉性、穩定性、減震性大幅提高，並配備超大玻璃觀景車窗。同時，亦會帶大家遊歷烏魯木齊、南疆等地，來一趟新疆深度遊。
中國新疆最豪華鐵路遊 深度遊
【南疆‧新東方快車】12天超值豪華團
旅行團編號︰LSUY12SS/ LSUZ12SS
出發日期︰4月26日團費︰$ 41,999起/每位
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