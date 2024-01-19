趁年輕出走一次！ 親眼見證大遷徙壯麗奇觀 體驗新疆最豪華鐵路遊

相信每個人心中都有人生必去景點旅行清單，新華旅遊誠意為大家握推介2大人生必選之驚嘆旅程，趁年輕儘管任性地出走一次！

12天狂野非洲 動物大遷徙邂逅大瀑布

小時候，總在電視及書本上認識動物大遷徙，有沒有想過可以親眼見證一次？12天行程中，精心安排住宿阿布岱爾國家公園內的樹頂形式酒店，安坐酒店欣賞動物的自然生態，別有一番體驗。特別安排乘熱氣球高空俯瞰草原上成千上萬各種不同的動物形成的壯觀行列，宛如一支無盡的移動交響樂隊，蔚為奇觀；及後安排在野外享用香檳早餐，實是人生難忘的體驗。