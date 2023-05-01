日常保健｜頭痛分多種！盤點5種常見頭痛類型+舒緩方法 告別偏頭痛、壓力痛！

不少人在日常生活中都會受頭痛所困擾，偏頭痛、壓力痛、三叉神經痛等到屬常見的頭痛類型，以下就盤點5種常見頭痛類型及舒緩方法，嘗試不依靠藥物告別各種頭痛！

頭痛類型｜偏頭痛 偏頭痛屬於常出現的頭痛類型，主要發生在投保的其中一則，大多數以額頭或兩邊太陽穴為主，而偏頭痛發作時間會有作嘔、嘔吐、畏光等不適。

頭痛類型｜三叉神經痛(眼部區域) 如果眼部附近區域有頭痛感，有機會屬於三叉神經痛，疼痛的部位主要集中在眼框和額前。而三叉神經痛還有機會伴隨針刺感、燒灼感等，令人疼痛難耐，需要吃止痛藥才可。 頭痛類型｜竇性頭痛(鼻竇附近) 竇性頭痛多數發生在鼻竇附近，包括前額頭、鼻樑等，而這種頭痛亦會伴隨流鼻涕、耳朵脹痛、臉腫等。

頭痛類型｜緊張性頭痛(眉弓上方) 處於緊張環境的話，可能會引起緊張性頭痛，而疼痛的部份為主要在兩側眉弓上方、頸部及後腦，通常都會帶有壓迫感和脹痛感，頭肩亦會比平常沉重。 頭痛類型｜聚集性頭痛(單邊眼眶) 聚集性頭痛其實屬於三叉神經頭痛的一種，通常會出現在單邊眼框、眼球後或太陽穴等位置

舒緩方法｜多休息 引起頭痛的原因與休息不足息息相關，因此日常睡眠需要充足，但同時亦不要過多。如果突然出現頭痛症狀的話，可以找一個安靜的地方稍微小睡片刻，以幫助消除頭痛。 舒緩方法｜減少刺激性食物 如果有偏頭痛的情況出現，最好少吃刺激性的食物，例如油膩、辛辣等，同時亦需要盡量戒掉酒精，以清淡的飲食來改善頭痛情況。