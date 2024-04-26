日本動漫體驗館ANIMA TOKYO登陸尖沙咀 樓高3層+逾4,000件動漫商品 4月29起試業

香港動漫迷請注意！全港最大日本動漫體驗館ANIMA TOKYO，將於4月29日尖沙咀廣東道試業。整個體驗館高3層，售賣逾4,000件動漫商品，包括櫻桃小丸子、小飛俠阿童木等。即睇詳情！

ANIMA TOKYO特意選址於九龍區核心地帶尖沙咀，樓高 3 層佔地近 8 萬呎。館内設有期間限定店及專營動漫周邊店，售賣超過4,000件各式各樣的商品，包括獨家原創商品、聯乘商品。

ANIMA TOKYO更將會聯乘不同單位，舉行電影發行、新遊戲、新產品宣傳及舉辦特別展覽，當中涵蓋多套經典人氣動漫包括日本經典櫻桃小丸子及小飛俠阿童木等，相信是不少人的童年回憶，讓各年紀的動漫愛好者都能從中找到樂趣，不用坐飛機去日本也彷如置身「秋葉原」般，滿足動漫迷的喜好。