日本旅遊｜Chiikawa東京購物攻略！ 魔法少女系列/主題Café 內附預約教學

Chiikawa粉絲請注意！日本人氣動畫Chiikawa風靡整個亞洲，更於日本多個地方開設期間限定周邊店，吸引到不少粉絲到日本快閃，只為購入它們的周邊。以下為大家整理6大必去Chiikawa周邊店，當中包括人氣爆登的魔法少女主題店、池袋限定Café等，更有預約教學。即睇詳情！
Chiikawa周邊｜Chiikawa Land
Chiikawa Land為官方周邊店，於日本全國地區如東京、大阪、福岡、名古屋等都設有分店。而東京共有3間，分別位於原宿、東京站及東京Sky Tree。售賣多款周邊如公仔、布袋、立牌、貼紙等，不定時會更新商品目錄，例如近期就是Chiikawa及小八的生日限定系列。而各間分店亦有該店限定商品，東京站為畫家帽系列；原宿及東京Sky Tree則有「那孩子」的角色造型袋。目前只有東京站分店需要於官方網站預約入場整理劵，其餘兩間都可以直接進入。
Chiikawa Land原宿店
地址：東京都涉谷區 神谷前6-1-9 Kiddy Land原宿店 1F
營業時間：11:00-20:00
Chiikawa Land東京站店
地址：東京站八重洲北口地下1階 東京站一番街 東京Character Street
營業時間：10:00-20:30
Chiikawa Land東京Sky Tree店
地址：東京都墨田區押上1丁目1-2 東京ソラマチイーストヤード3階12番地 特設会場
營業時間：10:00-21:00
Chiikawa周邊｜新宿0101：魔法少女主題商店
要數到最具人氣的周邊店，一定非新宿0101的「魔法少女Chiikawa」主題店莫屬，大家可以在這裡買到初代及二代的魔法少女系列周邊，小可愛們換上夢幻的魔法少女裙，因而云云周邊中的搶手貨之一。但由於店舖過於受歡迎，除了需要於官網預約入場整理劵外，商品亦經常會出現缺貨情況，因此預約成功，都未必能買到心頭好，非常講求運氣！
地址：東京都新宿區新宿3丁目30-13 新宿マルイ本館1階
營業時間：11:00-20:00
Chiikawa周邊｜池袋Parco：飯店主題Café
除了周邊店之外，Chiikawa亦於去年在池袋PARCO開設常設主題餐廳。Café以紅色為主題，一入店就可以看到換上店員制服的小可愛們歡迎大家！一共提供8款招牌料理及限定餐點，全部都印有它們的肖像，當中必點模擬Chiikawa除草場景的抹茶味Tiramisu，可愛度滿分！餐廳內設有商品販售區，售賣多款雜貨、餐廚具，亦有公仔掛飾、布袋等，粉絲們絕對能滿載而歸！
同樣地，由於限定Café過於受歡迎，大家需要預約才可以入場。而飯店的入場門鑑同樣為多間周邊店中最高，需要有日本電話號碼才可申請，而電話號碼持有人亦需要於當天一同入場。
地址：東京都豊島区南池袋１丁目２８−２ 池袋パルコ 本館７Ｆ
營業時間：CAFÉ 11:00-21:30（L.O.20:30）
SHOP 11:00-21:00
Chiikawa周邊｜涉谷：NAGANO market
除了Chiikawa Land之外，作者nagano亦有自己的官方商店。位於涉谷的NAGANO market，主要販賣作者另一作品—自嘲熊Joke Bear的商品。當中亦有不少Chiikawa的商品，例如與Joke Bear聯乘系列，亦有大量玩偶可以購買。一般商品的種類亦與Chiikawa Land有所不同，大家不妨去尋寶！
不過涉谷店將於5月12日暫停營業，新店選址銀座，並於5月25日重新開幕，大家可於官方Twitter密切留意開幕資訊。
地址：東京都涉谷區 宇田川囥15-1 涉谷PARCO 5F
營業時間：11:00-21:00
其他小店：Kiddy Land/Donki
不想預約、不用排隊，但又想入手到Chiikawa商品？大家亦可以到Kiddyland、Donki購入相關商品。雖然沒有人氣及限定商品，但基本款的公仔、掛飾、文具、盲盒等，絕對有機會能挖到寶！
Chiikawa周邊商店預約抽選教學
全部Chiikawa商店的預約 (新宿0101店除外)都需要在live pocket+中進行。網站支援日文及英文，大家需要先申請帳號，須輸入護照上的名字方便入場前確認身份。然後再進行電話號碼認證程序，香港的電話號碼均可以成功認證。認證成功後才可以進行預約或抽選，一般分為先到先得及抽籤形式，並會寫有登記期限，申請前記住先望清楚！
- 於官方網站選取相應商店。
- 然後按下「入場申し込みサイト」
- 選擇心儀日子
- 於登記期限內申請，並選擇張數。
- 申請成功後可以於個人頁面下載入場QR Code，入場時供店員掃瞄及確認身份即可進場。