日本旅遊｜Chiikawa東京購物攻略！ 魔法少女系列/主題Café 內附預約教學

Chiikawa粉絲請注意！日本人氣動畫Chiikawa風靡整個亞洲，更於日本多個地方開設期間限定周邊店，吸引到不少粉絲到日本快閃，只為購入它們的周邊。以下為大家整理6大必去Chiikawa周邊店，當中包括人氣爆登的魔法少女主題店、池袋限定Café等，更有預約教學。即睇詳情！

Chiikawa 周邊｜Chiikawa Land Chiikawa Land為官方周邊店，於日本全國地區如東京、大阪、福岡、名古屋等都設有分店。而東京共有3間，分別位於原宿、東京站及東京Sky Tree。售賣多款周邊如公仔、布袋、立牌、貼紙等，不定時會更新商品目錄，例如近期就是Chiikawa及小八的生日限定系列。而各間分店亦有該店限定商品，東京站為畫家帽系列；原宿及東京Sky Tree則有「那孩子」的角色造型袋。目前只有東京站分店需要於官方網站預約入場整理劵，其餘兩間都可以直接進入。 Chiikawa Land 原宿店 地址：東京都涉谷區 神谷前6-1-9 Kiddy Land原宿店 1F 營業時間：11:00-20:00 Chiikawa Land 東京站店 地址：東京站八重洲北口地下1階 東京站一番街 東京Character Street 營業時間：10:00-20:30 Chiikawa Land 東京Sky Tree店 地址：東京都墨田區押上1丁目1-2 東京ソラマチイーストヤード3階12番地 特設会場 營業時間：10:00-21:00

Chiikawa 周邊｜新宿0101：魔法少女主題商店 要數到最具人氣的周邊店，一定非新宿0101的「魔法少女Chiikawa」主題店莫屬，大家可以在這裡買到初代及二代的魔法少女系列周邊，小可愛們換上夢幻的魔法少女裙，因而云云周邊中的搶手貨之一。但由於店舖過於受歡迎，除了需要於官網預約入場整理劵外，商品亦經常會出現缺貨情況，因此預約成功，都未必能買到心頭好，非常講求運氣！ 地址：東京都新宿區新宿3丁目30-13 新宿マルイ本館1階 營業時間：11:00-20:00

Chiikawa 周邊｜池袋Parco：飯店主題Café 除了周邊店之外，Chiikawa亦於去年在池袋PARCO開設常設主題餐廳。Café以紅色為主題，一入店就可以看到換上店員制服的小可愛們歡迎大家！一共提供8款招牌料理及限定餐點，全部都印有它們的肖像，當中必點模擬Chiikawa除草場景的抹茶味Tiramisu，可愛度滿分！餐廳內設有商品販售區，售賣多款雜貨、餐廚具，亦有公仔掛飾、布袋等，粉絲們絕對能滿載而歸！ 同樣地，由於限定Café過於受歡迎，大家需要預約才可以入場。而飯店的入場門鑑同樣為多間周邊店中最高，需要有日本電話號碼才可申請，而電話號碼持有人亦需要於當天一同入場。 地址：東京都豊島区南池袋１丁目２８−２ 池袋パルコ 本館７Ｆ 營業時間：CAFÉ 11:00-21:30（L.O.20:30） SHOP 11:00-21:00

Chiikawa 周邊｜涉谷：NAGANO market 除了Chiikawa Land之外，作者nagano亦有自己的官方商店。位於涉谷的NAGANO market，主要販賣作者另一作品—自嘲熊Joke Bear的商品。當中亦有不少Chiikawa的商品，例如與Joke Bear聯乘系列，亦有大量玩偶可以購買。一般商品的種類亦與Chiikawa Land有所不同，大家不妨去尋寶！ 不過涉谷店將於5月12日暫停營業，新店選址銀座，並於5月25日重新開幕，大家可於官方Twitter密切留意開幕資訊。 地址：東京都涉谷區 宇田川囥15-1 涉谷PARCO 5F 營業時間：11:00-21:00

其他小店：Kiddy Land/Donki 不想預約、不用排隊，但又想入手到Chiikawa商品？大家亦可以到Kiddyland、Donki購入相關商品。雖然沒有人氣及限定商品，但基本款的公仔、掛飾、文具、盲盒等，絕對有機會能挖到寶！