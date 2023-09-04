日本菜食譜｜味噌煮鯖魚、豆腐海帶味噌湯等健康三餸一湯 日本人Keisan教你零失敗小貼士(有片)

【今晚食乜餸】日本人都有「三餸一湯」，統稱「一汁三菜」，這道家庭式餸菜流行自幾百年前的日本，今日就由來自北海道的日本人Keisan，以流俐的廣東話教大家一步步煮出一汁三菜！主菜以海鮮為主，今日就用上易買易處理的鯖魚，另外還有兩道清爽涼菜，全部食材都健康清淡，加上一道即沖的味噌湯就完成了，非常豐富又易煮，平均3分鐘就可以煮到一味！而Keisan更有多個煮食小貼士供大家參考！