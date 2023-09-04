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2023-09-04 11:30:00

日本菜食譜｜味噌煮鯖魚、豆腐海帶味噌湯等健康三餸一湯 日本人Keisan教你零失敗小貼士(有片)

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日本菜食譜│味噌煮鯖魚、豆腐海帶味噌湯等健康三餸一湯 日本人Keisan教你零失敗小貼士(有片)

日本菜食譜│味噌煮鯖魚、豆腐海帶味噌湯等健康三餸一湯 日本人Keisan教你零失敗小貼士(有片)

【今晚食乜餸】日本人都有「三餸一湯」，統稱「一汁三菜」，這道家庭式餸菜流行自幾百年前的日本，今日就由來自北海道的日本人Keisan，以流俐的廣東話教大家一步步煮出一汁三菜！主菜以海鮮為主，今日就用上易買易處理的鯖魚，另外還有兩道清爽涼菜，全部食材都健康清淡，加上一道即沖的味噌湯就完成了，非常豐富又易煮，平均3分鐘就可以煮到一味！而Keisan更有多個煮食小貼士供大家參考！

一汁三菜材料

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一汁三菜食譜

味噌煮鯖魚材料及做法（2人份）

鯖魚魚柳2塊、生薑6片+2片，水200毫升

(A) 味噌1湯匙、醬油 2茶匙、清酒1湯匙、味醂1湯匙、糖2湯匙

準備工具：錫紙

  1. 將生薑切成8片薄片。將其中2片切成絲。
  2. 將魚塊切一半，在魚皮上用刀劃上十字刀花。接著放入攝氏80度沸鍋中，快速水後，用廚房紙吸去水分。
  3. 將②下鑊，注入水及薑片，中火煮滾。
  4. 煮滾後，撈出浮沫，加入(A)味料，冚蓋用小火煮10至15分鐘，或可用錫紙摺成鋪蓋，開孔疏氣。
  5. 鯖魚取出上碟，將剩下的汁用中火煮至濃稠，淋在鯖魚上，加上薑絲完成。

青瓜蟹柳配蛋黃醬 材料及做法（2人份）

小青瓜1條，蟹柳2至3條（50克）

(A) 蛋黃醬 2湯匙、醬油1茶匙、黃芥末半茶匙                                   

  1. 將青瓜切成絲，手撕蟹柳。
  2. 將①和 (A)放入碗中，拌勻後盛入碗中即可。

日本菜食譜｜一汁三菜做法

日本菜食譜｜味噌煮鯖魚、豆腐海帶味噌湯做法 日本菜食譜｜青瓜蟹柳配蛋黃醬做法 日本菜食譜｜涼拌胡麻秋葵做法 日本菜食譜｜速食版豆腐海帶味噌湯做法

一汁三菜食譜

涼拌胡麻秋葵材料及做法（2人份）

秋葵3至4棵，鹽1茶匙、醬油1茶匙、鰹魚花適量、芝麻沙律汁2湯匙、冰水少許

  1. 砧板上灑鹽，放秋葵用手輕按滾動，除去秋葵的絨毛。
  2. 準備一鍋滾水放鹽，放入秋葵灼約1分鐘。
  3. 取出秋葵浸冰水降溫，取出瀝乾或以廚紙吸去多餘水分。
  4. 將秋葵切粒，澆上醬油、芝麻沙律汁拌勻上碟、灑鰹魚花就完成了。

速食版豆腐海帶味噌湯材料及做法（1人份）

豆腐½磚、蔥末1/2條、乾海帶2g、味噌1湯匙、水200ml、高湯粒(海鮮素)1/3茶匙

  1. 豆腐切丁，成骰子粒狀，2蔥切粒。
  2. 將高湯粒、味噌、乾海帶和豆腐放入碗內，先注入沸水煮拌勻，再注入適量沸水。
  3. 最後灑上蔥末即成。

一汁三菜零失敗貼士

＊錫紙作蓋，令食材更快熟及入味。

白味噌味道較甜，接近啡或黑色較鹹。

*味醂分兩個種類就是本味醂(本みりん)和味醂風(みりん風)兩款味醂酒精度同樣大約14%從前的日本人會將本味醂當清酒飲煮餸時用來僻腥或更其入味味醂風價錢就便宜很多亦不似味醂般可直接飲用，因為加入了鹽味道比較鹹大家煮餸時不想要鹹味就用本味醂；想加點鹹味  用便宜一點的味醂風也可。

＃鳴謝煤氣烹飪中心借出場地

 

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