不少人都選擇在家食早餐，只需巧妙使用食材配搭，簡單的白麵包也可以變得像在餐廳吃到一樣！只要將白麵包變身成French Toast，再加上各種食材即可。以下就為大家推薦4款French Toast配搭推薦，讓大家在家用餐亦充滿儀式感！ French Toast做法 製作French Toast的時候，建議用比較厚身和鬆軟的法式白麵包，盡量不要使用麵包店機切的薄片，麵包帶厚度能令口感更佳。而製作French Toast時，最關鍵的一處便是所調製的蛋液，蛋液的味道會直影響French Toast的整體，因此記得需按相應的食材製作。 食材：白麵包 2片／牛奶 300mL／雞蛋 2隻／雲呢拿草 1條／牛油 適量 做法：

1.在麵包上塗抹一層室溫軟化後的牛油。

2.將300mL的牛奶和2隻雞蛋打散混合，再加入一條雲呢拿草。然後將白麵包放入浸泡片刻，讓麵包能充分吸滿蛋液。

3.加熱平底鑊，放入麵包以中火慢煎，煎至兩面變成金黃色即可。

French Toast食譜｜配搭1：焦糖香蕉 焦糖和香蕉屬永不失敗的配搭，香甜可口的口味絕對會令人吃癮！而吃焦糖香蕉的時候，最令人期待的瞬間便是用匙羹敲開香蕉表面的一刻，薄脆的焦糖、香甜的香蕉，再搭配鬆軟的French Toast，就如布甸一樣甜嫩。而最後再放上焦糖布甸、雜莓和焦糖醬擺盤的話，整體顏色便更豐富。 焦糖香蕉French Toast材料：French Toast 2片／香蕉 1條／砂糖 適量／焦糖布甸 1個／冷凍雜莓 適量／焦糖醬 少許 做法：

1.香蕉從頂處中間切成兩半，在香蕉平面上撒上砂糖，再用火槍燒成一層焦糖。

2.放好香蕉在French Toast後，再放一份焦糖布丁。

3.最後淋上焦糖醬和放上雜莓，整理盤子即可。

French Toast食譜｜配搭2：抹茶雜莓 不少人都喜歡抹茶口味的食品，而利用微微苦澀的抹茶配搭清新微酸的雜莓，再與香甜軟嫩的French Toast一起進食的話，可以中和French Toast的甜味，而且無論是口感或是味道都十分豐富。製作方法亦非常簡單，只需要利用色彩擺盤即可，成品絕對媲美在餐廳可以吃到的甜品。 抹茶雜莓French Toast材料：French Toast 2片／抹茶布甸 1個／雜莓果醬 適量／新鮮雜莓 適量／抹茶粉 少許 做法：

1.準備一份抹茶布甸，並放在French Toast上。

2.淋上雜莓果醬，再放上藍莓、紅桑莓、黑莓等雜莓。

3.最後輕拍一層抹茶粉在表面即可。 墨西哥包、蝴蝶包、黑芝麻麻糬等5款麵包機用法教學

抹茶的苦澀和雜莓的微酸與香甜的French Toast絕配。

French Toast食譜｜配搭3：檸檬芝士 French Toast由於加入牛奶煎香，因此自身本來就帶有甜味，若果想令到味道變得更豐富，色彩的配搭便要選擇其他的味道。濃厚的芝士與French Toast的香甜結合，令到味道不再單調，再加上檸檬蛋黃醬，不但可以中和甜味，同時有解膩清新的作用。最後再灑上焦糖餅乾碎，可以令到整體的口感更為豐富。 檸檬芝士French Toast材料：French Toast 2片／芝士布甸 1個／檸檬蛋黃醬 1大匙／冷凍雜莓 適量／焦糖餅乾 2塊 做法：

1.做好兩片French Toast後，分別放上芝士布甸和檸檬蛋黃醬。

2.加入雜莓，灑上焦糖餅乾碎即可。 早餐食譜｜香蕉牛油果卷、午餐肉雜糧飯糰、反轉蛋包三明治

French Toast食譜｜配搭4：士多啤梨荔枝 士多啤梨和荔枝的配搭較為少見，但兩者便是一甜一酸的代表，將兩者作為French Toast食材的配搭，能夠令French Toast的味道更為豐富。而且比起選用布甸，這次的食物配搭使用士多啤梨雪糕代替，冰凍的雪糕與溫熱的French Toast一起食用，再加上士多啤梨和荔枝的酸甜交替，甜品整體的口感便能跟上一層樓。 士多啤梨荔枝French Toast材料：French Toast 2片／士多啤梨雪糕 1球／荔枝果醬 適量／馬卡龍（蛋白餅乾部份）2塊／開心果 適量 做法：

1.在French Toast上放上一球士多啤梨雪糕，再加上切好的新鮮士多啤梨。

2.擠上荔枝果醬，再撒上馬卡龍碎和開心果碎即可。 懶人早餐食譜｜香蕉、粟米雞蛋多士、無油蒜香多士等5款低脂多士 簡易健康方便之選！