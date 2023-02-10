智慧齒｜智慧齒一痛即剝？！6個剝智慧齒時機+3個臨時舒緩方法

每個人的智慧齒生長時機都不同，而且並非每一顆智慧齒都需要拔掉，建議先了解智慧齒對牙齒的影響才進行手術。以下分析6個剝智慧齒時機及3個智慧齒出現腫痛時的臨時舒緩方法，讓大家可以在正確的時機拔掉智慧齒。

剝智慧齒時機｜出現蛀牙 通常智慧齒或旁邊的牙齒出現蛀牙問題時，都屬於較嚴重的情況，不但較難清潔，而且會引致發炎的風險，甚至會嚴重到需要進行根管治療，因此建議當蛀牙時便直接拔掉，以免留下隱患。

剝智慧齒時機｜難以清潔 並非每個人的智慧齒都會正常向上生長，如果長得特別傾斜，便無法與旁邊的牙齒形成正常的鄰接關係，容易出現塞牙問題，即使刷牙、使用牙籤或牙線都比較難清潔牙齒，長久下去還會影響鄰牙健康，甚至出現蛀牙問題，因此為了杜絕後患，需要預先拔掉智慧齒。

剝智慧齒時機｜影響鄰牙健康 每個人的口腔空間都不同，因此在智慧齒生長的時候，有機會向旁邊的牙齒靠攏，除了導致鄰牙損傷外，還會出現冠周炎、蛀牙、牙神經發炎等情況，令牙齦變得腫痛。若忽略問題或處理不當，有機會出現面部腫脹，甚至導致面部間隙感染，所以必須盡快拔走智慧齒 。不過當智慧齒正在發炎時不建議立刻拔除，需要到牙醫診所或醫院先利用藥物消除炎症，待發炎情況消失後才拔牙。 剝智慧齒時機｜空間不足 如果智慧齒的生長空間不足，在生長的過程中便會有可能出現牙齒疼痛、牙齦腫脹、發炎等問題，因此需要將智慧齒拔掉。而且生長空間不足還會導致牙齒變得不整齊或錯位變形，需要拔掉智慧齒等不重要的牙齒以便騰出位置，達到矯正的效果。

剝智慧齒時機｜沒有對咬牙 一個人正常有機會長出四顆智慧齒，但不是每個人都可以順利長出，如果其中一顆智慧齒對面沒有長出相對的智慧齒，不但會影響口腔的咬合關係，對牙齒的磨損亦會變得嚴重，甚至會影響下頜關節，造成張口疼痛、磨牙、耳鳴等症狀，需要拔掉牙齒才可以改善問題。 剝智慧齒時機｜生長位置不正 有些智慧齒會隱藏在牙槽骨裏面，日常生活中非常容易被忽略，但卻會導致前牙歪斜、牙列不齊等問題，需要通過照X光才可作出診斷。而當出現這類型的智慧齒時，通常都會影響整體牙齒健康，建議盡快進行手術處理。