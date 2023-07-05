暑假好去處｜西九M+博物館推夏季特別優惠 最平$90可入場睇展覽！

M+博物館繼7月1日免費開放所有展覽後，又有限定優惠！由7月29日至9月30日起，推出標準門票夏季特別優惠，最平只需$90就可以入場睇展覽，即睇詳情！

M+博物館於暑假時期推出夏季特別優惠，其中正價門票為港幣90元，而特惠門票則是港幣45元，只適用於全日制學生、7至11歲兒童、60歲或以上長者、殘疾人士（與一名陪同者），以及綜合社會保障援助受助人。 持標準門票的訪客可參觀B2層和二樓的展廳（特別展覽除外），包括草間彌生兩件深受觀眾歡迎的大型藝術作品──《圓點執念──渴望天堂的愛》（2022）及M+委約場域特定裝置《神經的死亡》（2022），而草間彌生的兩個大型雕塑《南瓜》（2022）則繼續於地下大堂讓公眾免費觀賞。而M+多媒體中心、大台階（持票活動除外）、大樓B1層和天台花園亦會繼續免費開放。