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2023-07-05 11:40:29

暑假好去處｜西九M+博物館推夏季特別優惠 最平$90可入場睇展覽！

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暑假好去處｜西九M+博物館推夏季特別優惠 最平$90可入場睇展覽！

暑假好去處｜西九M+博物館推夏季特別優惠 最平$90可入場睇展覽！

M+博物館繼71日免費開放所有展覽後，又有限定優惠！由729日至930日起，推出標準門票夏季特別優惠，最平只需$90就可以入場睇展覽，即睇詳情！

M+博物館於暑假時期推出夏季特別優惠，其中正價門票為港幣90元，而特惠門票則是港幣45元，只適用於全日制學生、711歲兒童、60歲或以上長者、殘疾人士（與一名陪同者），以及綜合社會保障援助受助人。

持標準門票的訪客可參觀B2層和二樓的展廳（特別展覽除外），包括草間彌生兩件深受觀眾歡迎的大型藝術作品──《圓點執念──渴望天堂的愛》（2022）及M+委約場域特定裝置《神經的死亡》（2022），而草間彌生的兩個大型雕塑《南瓜》（2022）則繼續於地下大堂讓公眾免費觀賞。而M+多媒體中心、大台階（持票活動除外）、大樓B1層和天台花園亦會繼續免費開放。

草間彌生展周六開放 3展品特為M+製作 「草間彌生：一九四五年至今」 「草間彌生：一九四五年至今」 「草間彌生：一九四五年至今」 草間彌生《南瓜》（2022） 「草間彌生：一九四五年至今」 展出多幅草間彌生畫作。

將於2023729日開幕的全新特別展覽「宋懷桂：藝術先鋒與時尚教母」，正價門票為港幣140元，特惠門票為港幣70元。持特別展覽門票的觀眾可參觀M+所有展覽。

以優惠價購買正價標準門票的訪客只需即場支付港幣50元票價差額，便可一併參觀「宋懷桂：藝術先鋒與時尚教母」特別展覽（以優惠價購買特惠標準門票的訪客須支付的差額為港幣25元票價）。

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