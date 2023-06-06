暗瘡｜A酸VS抗生素VS中醫？ 教你10個不同位置暗瘡解決法 髮際線暗瘡同卸妝有關？

暗瘡｜A酸VS抗生素VS中醫？ 教你10個不同位置暗瘡解決法 髮際線同卸妝有關？

不少人都會受到暗瘡問題困擾，除了通過A酸、抗生素或中醫等方法解決外，其實對症下藥才最有效，而不同暗瘡的位置都有對應的原因，以下就盤點10個不同位置暗瘡的解決法，建議按照經常長暗瘡的位置，找出根源問題並改善。

暗瘡位置｜髮際線 通常會在髮際線長暗瘡都是與清潔不足有關，可能是卸妝時卸不乾淨，或是潔面時沒有顧及髮際綫，因而造成毛孔堵塞或角質層過厚，從而在髮際線附近有長暗瘡的問題。針對髮際線的暗瘡，不但要每天認真卸妝，潔面時要特別注意髮際線位置，同時可以定期去角質，以防角質層過厚。 暗瘡位置｜太陽穴 太陽穴的暗瘡與身體無法排除毒素有關，通常源於日常飲食習慣不佳，進食過多油膩煎炸食品或加工食品，令體內的膽囊堵塞及膽汁分泌不足而導致長暗瘡，因此需要為體內進行大掃除，徹底排毒才可以解決。最快捷的方法便是改善日常的飲食習慣，多吃蔬果及清淡食物，少吃辛辣油膩食品，而且還可以每天喝一杯苦瓜汁或五青汁幫助排毒，令身體的毒素可以以自然方式順利排走，膽囊的運作亦會變得正常。

暗瘡位置｜額頭 當壓力過大或長期作息不定時，肝臟便沒辦法休息，因此在正常時間內亦無法工作，從而令身體積聚過多毒素，而無法排解的毒素亦會轉為額頭上的暗瘡。如果想解決整片額頭的暗瘡，最好便是養成良好的作息習慣，按時睡覺，不要熬夜，同時需要保持輕鬆愉快的心情，讓精神變得健康，才會換來皮膚的健康。 暗瘡位置｜眉心 偶爾眉心會長出特別明顯的暗瘡，而其原因通常與飲食和作息習慣不規律，或運動過於劇烈有關，通常都會伴隨心悸、胸口苦悶等問題，令身體特別不適。而眉心的暗瘡其實可以通過清淡的飲食習慣和規律的作息時間改善，同時應該盡量避免劇烈運動，改以其他方式進行解壓，例如看電影、散步、行山等。

暗瘡位置｜鼻頭 鼻頭上常長暗瘡的話，一般都與消化系統有關，歸咎於常吃油膩煎炸、辛辣或加工食品，導致消化不良及油脂分泌過剩，令到暗瘡問題出現。只要改善日常飲食習慣，少吃肉食、冷食、油膩煎炸、辛辣或加工食品，讓腸胃可以休息，並定期清理毛孔污垢，鼻頭暗瘡問題便能迎刃而解。 暗瘡位置｜唇邊 嘴唇邊的暗瘡與泌尿及排泄系統有關，通常源於經常進食辛辣刺激食物，導致便祕或腸熱，令唇邊長出被稱為「熱氣痘」的暗瘡。由於多數原因與刺激性食品有關，因此需要調整飲食習慣，多吃蔬果來緩解便祕情況，同時做好清潔及避免用手摸暗瘡，唇邊的暗瘡問題便會自然消失。

暗瘡位置｜左面頰 當身體的排毒功能出現問題，例如血液及肝臟的排毒功能下降，血液循環便會出現問題，導致體內毒素無法排除，左的面頰便容易出現暗瘡。建議睡前應該盡量少吃東西，同時通過規律的作息和充足睡眠來讓身體內臟休息，從而讓身體的排毒功能回復正常，暗瘡問題便不再出現。 暗瘡位置｜右面頰 與左面頰不同，右邊面頰長出暗瘡的原因通常與呼吸系統有關，當身體出現如痰多咳嗽、呼吸不暢順等與呼吸道相關的疾病時，右邊面頰便會長出暗蒼來為身體響起警號。這時候需要注意保護呼吸道，盡量避免進食容易過敏的食物，同時建議培養運動習慣，鍛鍊心肺功能來強化呼吸道健康。