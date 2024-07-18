書展2024｜盤點必試灣仔美食！新景園咖喱豬扒飯/晶晶甜品/人龍蛋包飯【內附地址】

灣仔美食｜貓之眼蛋包飯 貓之眼Cats' eye在區內很有名氣，據說由退休日本廚師開設，故此充滿日本風味。小店招牌菜式是滑溜無比的日式蛋包飯，配以四款自選醬汁，包括咖喱豬肉汁、忌廉雞肉汁、濃茄牛肉汁和燴牛肉汁。最推介忌廉雞肉汁，選用4.3特濃牛乳製作，味道濃郁滋味，並配上雞肉、西蘭花、甘荀等食材烹煮，口感豐富！ 貓之眼Cats' eye 地址： 灣仔汕頭街24號地舖 書展2024｜蔡一傑宣傳《傑少煮意》再到新加坡開騷 開心多小朋友fans

灣仔美食｜中法料理新貴AUOR 曾在九龍灣 Le Pan 掌舵、屢獲殊榮的新加坡籍總廚 Edward Voon 已於灣仔開設全新創新法國餐廳，AUOR（英文發音為“Hour”)，現已提供晚餐服務。AUOR 受到生命循環和時間流逝的啟發，將過去和未來融入現在，注重食材的季節性，展示大自然的無限可能，將法式餐飲傳統結合亞洲菜的活力，揉合總廚 Edward 的美味回憶，成就 AUOR 的「六環」（六道菜，每人 $1,680 ）及嚐味菜單（八道菜每位 $1,980 ），用上肥美的法國蠔肉之餘，也以紹興酒、湖南火腿片和新加坡黑胡椒入饌，向大自然每一個時刻至敬：「覺醒」「雨」「色彩」「多樣性」「靈魂」「記憶」；另可選擇由侍酒師 Benjamin Yeung 為食客挑選款法國及意大利葡萄酒。 AUOR 地址：灣仔告士打道88號4樓

電話：2866 4888 書展2024｜展商推影視文學 市民讚九龍城寨模型精緻

灣仔美食｜ 聰。C Dessert 聰嫂甜品早年於全港結業後，在灣仔重開，除了過往的招牌甜品如龍眼冰、士多啤梨冰外，還推岀了全新的窩夫及麻糬系列。牛角窩夫即叫即製，未上枱便已經聞到牛油香味，而麻糬和仙草亦是聰嫂自製的：前者加入了牛奶，香滑軟糯；而後者清香涼爽，配上椰汁有種回到台灣小店的錯覺。 聰。C Dessert 地址：灣仔莊士敦道35-45號利文樓地下1D號舖

電話：2493 3349

灣仔美食5：韓式Omakase—貊炙MAEK JEOK 貊炙MAEK JEOK為香港首間韓式扒房，將韓式燒肉，與西方乾式熟成法融合，主打28日西式熟成肉扒。亦有一般韓式料理如冷麵、豬腳、拌飯之外，燒肉可選擇韓國五花肉、韓牛西冷、美國肉眼等。更有韓式Omakase，一試過試勻韓式前菜、生菜包、白切肉、醬油牛肋肉、五花肉及和牛炒飯等。 貊炙 MAEK JEOK 地址：灣仔港灣道30號新鴻基中心1樓104, 104A, 105A 及 106-108號舖

營業時間：11:30 - 22:00

灣仔美食6： 傳統意大利菜—Divino Patio Ristorante Bar Pizzeria 喜歡吃意大利菜的你，一定要試Divino Patio Ristorante Bar Pizzeria。店內裝潢以紅石牆為主題，配合昏暗燈光，猶如置身古老的意大利雜貨店。大家可以吃到傳統意大利菜如烤Vallespluga春雞、意式烤乳豬、Salumeria 5款冷盤、自製餛飩等，亦有不同類型的葡萄酒供選擇。設有室外座位，夠晒有feel！ Divino Patio Ristorante Bar Pizzeria 地址：灣仔港灣道28號灣景中心大廈Brim 28 1樓11號舖

營業時間：12:00 - 23:30

灣仔美食｜Jan Jan 串揚專門店 Jan Jan Kushikatsu串揚專門店來自日本大阪，在東京和大阪有近13間分店。雖然串揚在香港未算太流行，但因為香口酥脆，佐酒一流，成為了日本人的平民美食，在不少漫畫、動畫和日劇中都經常出現！廚師選用不同的食材沾上炸漿，用低溫油炸，享用前客人再自行加上秘製醬汁，香口又開胃。店舖招牌是海老串揚，用天使蝦油炸，外皮香脆，蝦肉亦爽彈，層次豐富。另外半熟玉子亦值得一試，同樣用炸漿包裹後再油炸，咬開蛋黃流心，無論味覺和視覺都滿足！ Jan Jan 串揚專門店 地址：灣仔皇后大道東100-102號鉅芝樓2樓

灣仔美食｜一虎拉麵 超人氣拉麵店一虎位於廈門街，鄰近灣仔站 B2 出口，位置便利。不論店舖招牌、環境和食物都滿滿日本風情！一虎拉麵餐廳主打六款拉麵，分別有以豬骨濃湯底製作的「一虎拉麵」、配以黑蒜油的「黑虎拉麵」、用蝦湯製成的「海老虎」等等。最近就有期間限定的檸檬拉麵，用秘製檸檬醬配搭自家製豬骨湯底，味道清爽，令人聯想起日本夏天的活力感覺！ 一虎 地址：灣仔廈門街23號地舖