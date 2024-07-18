書展2024｜盤點必試灣仔美食！新景園咖喱豬扒飯/晶晶甜品/人龍蛋包飯【內附地址】

又到一年一度的香港書展！今年書展將於7月17日至23日，在灣仔香港會議展覽中心舉行。今次為大家精選多間鄰近會展站和灣仔站的餐廳，有人氣咖喱炸豬扒飯，亦有精緻可口的主題下午茶，價錢豐儉由人，大家不妨bookmark定啦！
灣仔美食｜新景園咖喱豬扒飯
如果你自問識飲識食，一定有聽聞過灣仔新景園咖喱小廚。小店位於灣仔春園街，開業有近40多年，招牌菜咖喱豬扒飯遠近馳名，每逢中午都大排長龍，人氣十足。到底有甚麼吸引？咖喱煮得香辣惹味，豬扒外皮酥脆肉質鬆軟，重點是豬扒份量多得誇張！新景園最近更衝出香港，在英國曼徹斯特開分店，立即成為當地熱話，未試過的話今次去書展前一於光顧一下吧。
新景園咖喱小廚地址：
香港灣仔春園街20號地舖
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灣仔美食｜貓之眼蛋包飯
貓之眼Cats' eye在區內很有名氣，據說由退休日本廚師開設，故此充滿日本風味。小店招牌菜式是滑溜無比的日式蛋包飯，配以四款自選醬汁，包括咖喱豬肉汁、忌廉雞肉汁、濃茄牛肉汁和燴牛肉汁。最推介忌廉雞肉汁，選用4.3特濃牛乳製作，味道濃郁滋味，並配上雞肉、西蘭花、甘荀等食材烹煮，口感豐富！
貓之眼Cats' eye地址：
灣仔汕頭街24號地舖
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灣仔美食｜中法料理新貴AUOR
曾在九龍灣 Le Pan 掌舵、屢獲殊榮的新加坡籍總廚 Edward Voon 已於灣仔開設全新創新法國餐廳，AUOR（英文發音為“Hour”)，現已提供晚餐服務。AUOR 受到生命循環和時間流逝的啟發，將過去和未來融入現在，注重食材的季節性，展示大自然的無限可能，將法式餐飲傳統結合亞洲菜的活力，揉合總廚 Edward 的美味回憶，成就 AUOR 的「六環」（六道菜，每人 $1,680 ）及嚐味菜單（八道菜每位 $1,980 ），用上肥美的法國蠔肉之餘，也以紹興酒、湖南火腿片和新加坡黑胡椒入饌，向大自然每一個時刻至敬：「覺醒」「雨」「色彩」「多樣性」「靈魂」「記憶」；另可選擇由侍酒師 Benjamin Yeung 為食客挑選款法國及意大利葡萄酒。
AUOR
地址：灣仔告士打道88號4樓
電話：2866 4888
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灣仔美食｜聰。C Dessert
聰嫂甜品早年於全港結業後，在灣仔重開，除了過往的招牌甜品如龍眼冰、士多啤梨冰外，還推岀了全新的窩夫及麻糬系列。牛角窩夫即叫即製，未上枱便已經聞到牛油香味，而麻糬和仙草亦是聰嫂自製的：前者加入了牛奶，香滑軟糯；而後者清香涼爽，配上椰汁有種回到台灣小店的錯覺。
聰。C Dessert
地址：灣仔莊士敦道35-45號利文樓地下1D號舖
電話：2493 3349
灣仔美食5：韓式Omakase—貊炙MAEK JEOK
貊炙MAEK JEOK為香港首間韓式扒房，將韓式燒肉，與西方乾式熟成法融合，主打28日西式熟成肉扒。亦有一般韓式料理如冷麵、豬腳、拌飯之外，燒肉可選擇韓國五花肉、韓牛西冷、美國肉眼等。更有韓式Omakase，一試過試勻韓式前菜、生菜包、白切肉、醬油牛肋肉、五花肉及和牛炒飯等。
貊炙MAEK JEOK
地址：灣仔港灣道30號新鴻基中心1樓104, 104A, 105A 及 106-108號舖
營業時間：11:30 - 22:00
灣仔美食6：傳統意大利菜—Divino Patio Ristorante Bar Pizzeria
喜歡吃意大利菜的你，一定要試Divino Patio Ristorante Bar Pizzeria。店內裝潢以紅石牆為主題，配合昏暗燈光，猶如置身古老的意大利雜貨店。大家可以吃到傳統意大利菜如烤Vallespluga春雞、意式烤乳豬、Salumeria 5款冷盤、自製餛飩等，亦有不同類型的葡萄酒供選擇。設有室外座位，夠晒有feel！
Divino Patio Ristorante Bar Pizzeria
地址：灣仔港灣道28號灣景中心大廈Brim 28 1樓11號舖
營業時間：12:00 - 23:30
灣仔美食｜Jan Jan 串揚專門店
Jan Jan Kushikatsu串揚專門店來自日本大阪，在東京和大阪有近13間分店。雖然串揚在香港未算太流行，但因為香口酥脆，佐酒一流，成為了日本人的平民美食，在不少漫畫、動畫和日劇中都經常出現！廚師選用不同的食材沾上炸漿，用低溫油炸，享用前客人再自行加上秘製醬汁，香口又開胃。店舖招牌是海老串揚，用天使蝦油炸，外皮香脆，蝦肉亦爽彈，層次豐富。另外半熟玉子亦值得一試，同樣用炸漿包裹後再油炸，咬開蛋黃流心，無論味覺和視覺都滿足！
Jan Jan 串揚專門店
地址：灣仔皇后大道東100-102號鉅芝樓2樓
灣仔美食｜一虎拉麵
超人氣拉麵店一虎位於廈門街，鄰近灣仔站 B2 出口，位置便利。不論店舖招牌、環境和食物都滿滿日本風情！一虎拉麵餐廳主打六款拉麵，分別有以豬骨濃湯底製作的「一虎拉麵」、配以黑蒜油的「黑虎拉麵」、用蝦湯製成的「海老虎」等等。最近就有期間限定的檸檬拉麵，用秘製檸檬醬配搭自家製豬骨湯底，味道清爽，令人聯想起日本夏天的活力感覺！
一虎
地址：灣仔廈門街23號地舖
灣仔美食｜晶晶甜品
老牌糖水店晶晶甜品早前結業後轉戰灣仔，深受一班熟客繼續支持。店舖的湯圓是招牌貨奶黃丸子，外皮軟糯，內餡是奶皇吉士餡，足料飽滿。另外由老闆獨創的玫瑰酒薑汁湯圓亦同樣高質，以酒心朱古力為靈感，餡料用天津玫瑰露酒調製，嘴嚼時有微微酒香，也有玫瑰露香氣。如今因應疫情，店家推出黑芝麻餡、奶黃餡及玫瑰酒餡生湯圓，$50/10粒，全由人手製作，不含防腐劑，讓客人在家中和親友放心享用。
晶晶甜品
地址：灣仔道8號尚翹峰A1舖
電話：25786162／59606161