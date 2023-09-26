月餅/月餅盒回收2023｜長春社、賽馬會、綠在區區等12大回收點 送$20優惠券

今年中秋節正日為9月29日，而中秋節翌日9月30日為公眾假期。臨近中秋，大家收到親友送來的月餅，或許也在擔心會吃不完！本地多個機構現正舉行回收月餅盒或月餅活動，替大家從源頭減廢，同時將節日祝福分享給社會基層人士。以下集合各大月餅盒回收或月餅回收的活動詳情，方便大家將物資交到就近的地點！

月餅盒回收2023｜賽馬會「回收轆轆」 「回收轆轆」定期舉辦二手義賣活動以及重用物共享攤檔，將收集所得的可重用物品重新分配到有需要的人手上。除了恆常回收外，回收轆轆亦會收集月餅罐、紙盒等中秋回收物，包括： 金屬 / 紙盒 / 膠盒月餅盒

月餅塑膠包裝袋及月餅托盤

任何膠袋、紙袋

塑膠餐具 大家在回收中秋物品時，記得先拆除磁石、繩索、緞帶、防潮珠等無法回收的雜質，以及將物品清洗乾淨，不要遺留食物殘渣！ 地點及時間：可參考回收轆轆九月停泊時間表 月餅盒回收2023｜HTH 回收月餅盒送食用級消毒噴霧 為減少月餅盒浪費，HTH推出月餅盒回收計劃。參加者可將用過的月餅盒清潔後保持完整，並撕下原有品牌標籤，再將月餅盒自行交到HTH新蒲崗門市。每回收1個月餅盒，HTH將贈送1支60毫升裝的食用級消毒噴霧乙支，數量有限，送完即止。 活動日期：2023年9月25日至10月6日

HTH 新蒲崗門市月餅盒回收地點：新蒲崗爵祿街啟德工業大廈 B2 號鋪

月餅盒回收2023｜太古地產、美心集團及綠領行動 太古地產將與美心集團及綠領行動攜手舉辦「月餅盒回收計劃」，收集及回收清潔乾淨的月餅紙盒及鐡盒。 月餅盒回收地點：太古城中心 • B2層 - 扶手電梯側

• 地下 - 無印良品對面及niko and …對面

• 2樓 - 顧客服務處對面

• 3樓 - 近Giordano

• 5樓 - 近MOViE MOViE Cityplaza 收集日期：2023年9月18日至10月13日

月餅盒回收2023｜綠在區區 綠在區區設有超過160個公共收集點，回收塑膠、玻璃樽、小型電器、四電一腦、慳電膽/光管、充電池，以至廢紙及金屬等常見回收物。市民可將月餅鐵罐、紙盒、塑膠盒等交到綠在區區的回收環保站、回收便利點或回收流動點。在回收前，記得要將回收物清洗乾淨，以及移除食物、磁石、繩索等雜物；分拆不同的可回收物料，可方便分類回收，拆開及摺疊紙盒，亦可方便儲存。 月餅盒回收地點：綠在區區公共收集點 月餅盒回收2023｜房委會 房委會於屋邨指定地點設置收集箱，於10月3日至10月23日期間，住戶可以將乾淨的月餅盒回收。房委會會將收集所得的月餅盒，交予環保回收商循環再造。 日期 : 2023年10月3日至10月23日

月餅盒回收2023｜奇華餅家、信和集團 奇華餅家與信和集團旗下商場合辦中秋月餅罐回收計劃。由9月25日起至10月20日期間，憑任何品牌、已清潔乾淨的月餅鐵罐，交到指定信和商場禮賓處或服務台，即可免費獲贈$20奇華折扣優惠券乙張，而S⁺ REWARDS會員更可獲得雙倍優惠券。回收月餅罐所得的收益，將會全數撥捐基督教勵行會作慈善用途。 *YM2裕民坊不設S⁺ REWARDS會員雙倍優惠券。是次活動優惠券數量總數22,000張，每人最多只限換領5張 (S⁺ REWARDS會員最多獲贈10張優惠券)。 指定商場之禮賓處或服務台如下： 1. 屯門市廣場 Tel：2450 7782

2. 奧海城 Tel：2740 4108

3. 荃新天地 Tel：3926 5708

4. 中港城 Tel：2736 0113

5. 黃金海岸商場 Tel：2452 6566

6. 尖沙咀中心Tel：2721 5489

7. 藍灣廣場 Tel：3407 4220

8. 帝庭軒購物商場 Tel：3125 4000

9. YM2裕民坊Tel：2739 6235 月餅盒回收2023｜喵坊喵巴士中秋快閃夜遊收月餅盒 喵坊設喵巴士流動回收車作恆常回收，回收物包括清潔紙包飲品盒、各種乾淨紙容器 (紙杯紙碟紙盒)、所有紙類如報紙雜誌、書簿習作 (包括膠面或硬皮書)、辦公室廢紙、紙皮、膠樽膠袋、鋁罐鐵罐金屬、舊電腦及平板電腦等。於9月30日，喵巴士將舉行中秋快閃夜遊收月餅盒活動，到愛蝶灣、康怡花園、綠楊新邨、荃威花園、曉麗苑、麗晶花園、龍蟠苑及黃埔花園，各屋苑的居民可留意屋苑通告內的收集時間及詳細地點。

月餅回收2023｜長春社 糧善關愛坊2023惜食中秋 長春社回收傳統月餅、冰皮及雪糕月餅、未過期的月餅換領券、節日水果或禮盒，分享予有需要人士。在捐贈前，可先致電55411701確認，並留意月餅包裝完整以及未過「最佳食用日期」的期限。 長春社月餅回收時間及地點

日期：即日起至10月13日

時間：逢星期一至六 ; 下午2時至6時

地點：「糧善關愛坊」中心

地址：荃灣梨木樹邨2座11號舖 月餅捐贈2023｜樂餉社 樂餉社在全港不同地區設立了月餅收集箱，只要於9月25日或之前捐出月餅，樂餉社就會轉贈予慈善機構伙伴，讓他們能在中秋節前將月餅送到有需要人士手上。捐贈的月餅需要適合室溫儲存、有包裝及未開封，以及有寫明過期日子及生產商。 樂餉社月餅收集箱地點：請按此

月餅捐贈2023｜惜食堂x太古集團 月餅大募集 惜食堂募集月餅轉送給有需要人士。市民可將未開封及獨立包裝、未過有效食用日期以及由香港政府認可公司製造的非冷藏月餅，或兌換有效期剩下不少於10日的月餅券，捐贈到惜食堂的月餅收集點。另外，月餅兌換券亦可寄往深水埗海壇街235號豐盛大廈2樓惜食堂。 回收日期：即日起至10月13日