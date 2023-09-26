月餅/月餅盒回收2023｜長春社、賽馬會、綠在區區等12大回收點 送$20優惠券

今年中秋節正日為9月29日，而中秋節翌日9月30日為公眾假期。臨近中秋，大家收到親友送來的月餅，或許也在擔心會吃不完！本地多個機構現正舉行回收月餅盒或月餅活動，替大家從源頭減廢，同時將節日祝福分享給社會基層人士。以下集合各大月餅盒回收或月餅回收的活動詳情，方便大家將物資交到就近的地點！
月餅盒回收2023｜賽馬會「回收轆轆」
「回收轆轆」定期舉辦二手義賣活動以及重用物共享攤檔，將收集所得的可重用物品重新分配到有需要的人手上。除了恆常回收外，回收轆轆亦會收集月餅罐、紙盒等中秋回收物，包括：
- 金屬 / 紙盒 / 膠盒月餅盒
- 月餅塑膠包裝袋及月餅托盤
- 任何膠袋、紙袋
- 塑膠餐具
大家在回收中秋物品時，記得先拆除磁石、繩索、緞帶、防潮珠等無法回收的雜質，以及將物品清洗乾淨，不要遺留食物殘渣！
地點及時間：可參考回收轆轆九月停泊時間表
月餅盒回收2023｜HTH 回收月餅盒送食用級消毒噴霧
為減少月餅盒浪費，HTH推出月餅盒回收計劃。參加者可將用過的月餅盒清潔後保持完整，並撕下原有品牌標籤，再將月餅盒自行交到HTH新蒲崗門市。每回收1個月餅盒，HTH將贈送1支60毫升裝的食用級消毒噴霧乙支，數量有限，送完即止。
活動日期：2023年9月25日至10月6日
HTH 新蒲崗門市月餅盒回收地點：新蒲崗爵祿街啟德工業大廈 B2 號鋪
月餅盒回收2023｜太古地產、美心集團及綠領行動
太古地產將與美心集團及綠領行動攜手舉辦「月餅盒回收計劃」，收集及回收清潔乾淨的月餅紙盒及鐡盒。
月餅盒回收地點：太古城中心
- • B2層 - 扶手電梯側
- • 地下 - 無印良品對面及niko and …對面
- • 2樓 - 顧客服務處對面
- • 3樓 - 近Giordano
- • 5樓 - 近MOViE MOViE Cityplaza
收集日期：2023年9月18日至10月13日
月餅盒回收2023｜綠在區區
綠在區區設有超過160個公共收集點，回收塑膠、玻璃樽、小型電器、四電一腦、慳電膽/光管、充電池，以至廢紙及金屬等常見回收物。市民可將月餅鐵罐、紙盒、塑膠盒等交到綠在區區的回收環保站、回收便利點或回收流動點。在回收前，記得要將回收物清洗乾淨，以及移除食物、磁石、繩索等雜物；分拆不同的可回收物料，可方便分類回收，拆開及摺疊紙盒，亦可方便儲存。
月餅盒回收地點：綠在區區公共收集點
月餅盒回收2023｜房委會
房委會於屋邨指定地點設置收集箱，於10月3日至10月23日期間，住戶可以將乾淨的月餅盒回收。房委會會將收集所得的月餅盒，交予環保回收商循環再造。
日期 : 2023年10月3日至10月23日
月餅盒回收2023｜奇華餅家、信和集團
奇華餅家與信和集團旗下商場合辦中秋月餅罐回收計劃。由9月25日起至10月20日期間，憑任何品牌、已清潔乾淨的月餅鐵罐，交到指定信和商場禮賓處或服務台，即可免費獲贈$20奇華折扣優惠券乙張，而S⁺ REWARDS會員更可獲得雙倍優惠券。回收月餅罐所得的收益，將會全數撥捐基督教勵行會作慈善用途。
*YM2裕民坊不設S⁺ REWARDS會員雙倍優惠券。是次活動優惠券數量總數22,000張，每人最多只限換領5張 (S⁺ REWARDS會員最多獲贈10張優惠券)。
指定商場之禮賓處或服務台如下：
- 1. 屯門市廣場 Tel：2450 7782
- 2. 奧海城 Tel：2740 4108
- 3. 荃新天地 Tel：3926 5708
- 4. 中港城 Tel：2736 0113
- 5. 黃金海岸商場 Tel：2452 6566
- 6. 尖沙咀中心Tel：2721 5489
- 7. 藍灣廣場 Tel：3407 4220
- 8. 帝庭軒購物商場 Tel：3125 4000
- 9. YM2裕民坊Tel：2739 6235
月餅盒回收2023｜喵坊喵巴士中秋快閃夜遊收月餅盒
喵坊設喵巴士流動回收車作恆常回收，回收物包括清潔紙包飲品盒、各種乾淨紙容器 (紙杯紙碟紙盒)、所有紙類如報紙雜誌、書簿習作 (包括膠面或硬皮書)、辦公室廢紙、紙皮、膠樽膠袋、鋁罐鐵罐金屬、舊電腦及平板電腦等。於9月30日，喵巴士將舉行中秋快閃夜遊收月餅盒活動，到愛蝶灣、康怡花園、綠楊新邨、荃威花園、曉麗苑、麗晶花園、龍蟠苑及黃埔花園，各屋苑的居民可留意屋苑通告內的收集時間及詳細地點。
月餅回收2023｜長春社 糧善關愛坊2023惜食中秋
長春社回收傳統月餅、冰皮及雪糕月餅、未過期的月餅換領券、節日水果或禮盒，分享予有需要人士。在捐贈前，可先致電55411701確認，並留意月餅包裝完整以及未過「最佳食用日期」的期限。
長春社月餅回收時間及地點
日期：即日起至10月13日
時間：逢星期一至六 ; 下午2時至6時
地點：「糧善關愛坊」中心
地址：荃灣梨木樹邨2座11號舖
月餅捐贈2023｜樂餉社
樂餉社在全港不同地區設立了月餅收集箱，只要於9月25日或之前捐出月餅，樂餉社就會轉贈予慈善機構伙伴，讓他們能在中秋節前將月餅送到有需要人士手上。捐贈的月餅需要適合室溫儲存、有包裝及未開封，以及有寫明過期日子及生產商。
樂餉社月餅收集箱地點：請按此
中秋節習俗和意義｜賞月好去處、月餅推薦與湯圓食譜 一文睇晒
中秋節2023｜6個賞月好去處推薦 九龍嘉頓山、屯門浩和街 露營/野餐/綵燈晚會
中秋節2023｜一個方法令柚子更甜更好吃 附3種切法完美取出果肉
中秋節2023｜水果應否連皮食？果皮營養隨時多過果肉
中秋節2023｜中秋節=煲蠟？！盤點6個昔日中秋常見活動 碌柚燈籠、螢光棒
中秋節2023｜告别傳統！4款特色月餅食譜教學 芋泥芝士月餅、朱古力麻糬月餅
中秋節2023｜奶黃月餅肥過蓮蓉月餅？ 教你點樣健康食月餅
月餅捐贈2023｜惜食堂x太古集團 月餅大募集
惜食堂募集月餅轉送給有需要人士。市民可將未開封及獨立包裝、未過有效食用日期以及由香港政府認可公司製造的非冷藏月餅，或兌換有效期剩下不少於10日的月餅券，捐贈到惜食堂的月餅收集點。另外，月餅兌換券亦可寄往深水埗海壇街235號豐盛大廈2樓惜食堂。
回收日期：即日起至10月13日
月餅捐贈2023｜食德好 大型月餅回收
食德好進行「食德有營過中秋2023」活動，其中大型月餅回收在全港二百多個屋苑和商場設置月餅回收站，鼓勵捐贈過剩的月餅。市民捐贈時要留意，食德好不接受以下類型的月餅：
- 1. 需要冷藏的月餅，包括冰皮月餅、雪糕月餅等
- 2. 獨立包裝袋破損的月餅
- 3. 過期月餅
日期：即日起至9月27日
食德好月餅回收地點：公眾回收點
月餅捐贈2023｜北河同行
北河同行收集實體月餅，以再分配形式贈送給基層家庭、社福機構、獨居長者及有需要人士。由即日起至9月28日，市民可以將月餅送到九龍深水埗大南街278號地下，如有大批大量的捐贈，請先聯絡北河同行或明哥，以便安排。
收集地點：九龍深水埗大南街278號地下，北河同行
*可以郵寄方式或親臨交收*
原文刊登於 YAHOO著數