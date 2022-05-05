母親節2022｜化妝及護膚品牌優惠合集 8件面膜只售$285/韓式永生花盒 (持續更新)

今個星期日就是母親節，不少化妝及護膚品牌都推出限定套裝，不單可以優惠價入手，送禮都非常得體，而且非常適合貪靚的媽媽們！今次精選多個品牌護膚品優惠套裝，相信媽咪收到一定開心！
母親節2022化妝及護膚品牌優惠｜Chloé Atelier des fleurs Iris
Chloé Atelier des Fleurs尖沙咀海港城旗艦店推出母親節期間限定禮遇，由即日起至8日期間，凡於旗艦店購買任何Chloé Atelier des Fleurs香氛系列，即可獲贈限量乾花心意卡。於5月7日至8日，顧客購買上述產品更可即享母親節個人化心意卡服務，由駐場西洋書法家即席寫上自訂窩心話語，向媽媽表達無限愛意。這款香水的獨特鳶尾清香與木質麝香調，配襯出媽媽的優雅感，非常適合注重生活品質的高貴型媽媽。
母親節2022化妝及護膚品牌優惠｜FANCL母親節優惠
FANCL無添加由即日至5月9日期間，於全線分店推出母親節優惠：
優惠1：購買「核心回彈精華」或「激活精華」（任何2件），即可換領「膠原緊緻精華面膜」2片或「核心抗皺修護霜」6g 1支
優惠2：購買「核心回彈精華」或「激活精華」或「逆齡再生精華霜」 （任何6件），即可換領「膠原煥活再生精華」1支
優惠3：購買指定營養補充品，即享9折優惠
母親節2022化妝及護膚品牌優惠｜FILORGA 面膜八重奏
．LIFT-MASK提拉緊緻塑顏面膜
．TIME-FILLER MASK抗皺緊緻逆齡面膜
．HYDRA-FILLER水潤透明質酸面膜
．MESO MASK柔滑亮澤面膜 7ml
．SCRUB AND DETOX 淨透煥采黑面膜 15ml
．NCEF新肌賦活睡眠面膜 15ml
．AGE PURIFY 煥顏緊塑面膜 7ml x 2
適用專櫃：海港城專櫃
優惠期：即日起至2022年6月30日
母親節2022化妝及護膚品牌優惠｜雪花秀 皇牌潤燥再生精華母親節「520 我愛你」限定套裝
套裝包括潤燥再生精華，一瓶激活肌底，倍大後續護膚品吸收，強化肌膚保濕屏障，令肌膚時刻保持水潤飽滿。白雅致護手霜只限套裝限定，蘊含稀有韓國草本精油，深層滋潤乾燥雙手。
．潤燥再生精華60ml
．護手霜 (白雅致)
．韓式永生花盒
優惠期：即日起至5月10日
母親節2022化妝及護膚品牌優惠｜Laura Mercier 法式經典無瑕底妝套裝
．粉嫩透亮蜜粉貨裝
．自選極致持久妝前底霜貨裝
．極致持久水凝潤澤妝前底霜 10ml
．輕透控油潤色粉底 10ml
．迷你幻魅眼影筆
優惠期：即日起至5月9日
母親節2022化妝及護膚品牌優惠｜BORGHESE Italian Spa & Chill意大利盛宴
以精緻的意大利Fine Dining為概念，為肌膚設計出由前菜、主菜以至甜點等6道各具特色的「意大利盛宴」，特別針對春夏的肌膚狀態，挑選最合「時令」的「食材」，帶來美白、深層潔淨、控油、收毛孔、抗氧化及活肌等功效。
．Welcome bite：美膚泥漿1OZ 2件 (免費附送)
．Appetizer：活力亮采淨透潔面磨砂霜100g 或 活力亮采紓緩柔膚潔面露 100ml
．Starter：柔和醒膚露237ml 或ENERGIA維他命營養緊膚水 136ml
．Main Course：維C煥膚精華膠囊50粒 或DNActive全日水活乳霜30g
．Dessert：高效美膚泥漿 – 柔潤配方7.5oz 或 水溶礦物營養面膜180g
．Drink：活力亮采淨透眼霜20g 或 活力亮采淨透睡眠眼膜修護霜30g
全套意式盛宴$1,500：任選全套5款產品 (價值$2,248至$2,269)
頭盤至主菜$950：任選由頭盤至主菜之3款產品 (價值$1,420至1,489)
母親節2022化妝及護膚品牌優惠｜嬌蘭花草水語香氛 初夏沁梨(淡香氛)套裝
．花草水語淡香氛-初夏沁梨(淡香氛)75 ml
．花草水語淡香氛-初夏沁梨(淡香氛)7.5 ml
．花草水語系列佛手柑香氛潤膚乳 75ml
母親節2022化妝及護膚品牌優惠｜Kiehl’s 醫學淡紋緊緻再生精華50ml套裝
．醫學淡紋緊緻再生精華 50ml
．全效再生超級精華 4ml
．極緻塑顏全效乳霜 7ml
．極緻煥活全效眼霜 3ml
．醫學維C淡斑精華 4ml
由即日至5月9日，於 Kiehl’s任何專門店或官方網店，購買指定產品或購物滿指定金額，即可享期間限定購物禮遇。