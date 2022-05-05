母親節2022｜化妝及護膚品牌優惠合集 8件面膜只售$285/韓式永生花盒 (持續更新)

今個星期日就是母親節，不少化妝及護膚品牌都推出限定套裝，不單可以優惠價入手，送禮都非常得體，而且非常適合貪靚的媽媽們！今次精選多個品牌護膚品優惠套裝，相信媽咪收到一定開心！ 母親節 2022 化妝及護膚品牌優惠｜ Chlo é Atelier des fleurs Iris Chloé Atelier des Fleurs尖沙咀海港城旗艦店推出母親節期間限定禮遇，由即日起至8日期間，凡於旗艦店購買任何Chloé Atelier des Fleurs香氛系列，即可獲贈限量乾花心意卡。於5月7日至8日，顧客購買上述產品更可即享母親節個人化心意卡服務，由駐場西洋書法家即席寫上自訂窩心話語，向媽媽表達無限愛意。這款香水的獨特鳶尾清香與木質麝香調，配襯出媽媽的優雅感，非常適合注重生活品質的高貴型媽媽。

Chloé Atelier des fleurs Iris $1,025/50ml、$1,890/150ml

母親節 2022 化妝及護膚品牌優惠｜ FANCL 母親節優惠 FANCL無添加由即日至5月9日期間，於全線分店推出母親節優惠： 優惠1：購買「核心回彈精華」或「激活精華」（任何2件），即可換領「膠原緊緻精華面膜」2片或「核心抗皺修護霜」6g 1支 優惠2：購買「核心回彈精華」或「激活精華」或「逆齡再生精華霜」 （任何6件），即可換領「膠原煥活再生精華」1支 優惠3：購買指定營養補充品，即享9折優惠

母親節 2022 化妝及護膚品牌優惠｜ FILORGA 面膜八重奏 ．LIFT-MASK提拉緊緻塑顏面膜 ．TIME-FILLER MASK抗皺緊緻逆齡面膜 ．HYDRA-FILLER水潤透明質酸面膜 ．MESO MASK柔滑亮澤面膜 7ml ．SCRUB AND DETOX 淨透煥采黑面膜 15ml ．NCEF新肌賦活睡眠面膜 15ml ．AGE PURIFY 煥顏緊塑面膜 7ml x 2 適用專櫃：海港城專櫃 優惠期：即日起至2022年6月30日

FILORGA 面膜八重奏 $285 (價值$720)

母親節 2022 化妝及護膚品牌優惠｜雪花秀 皇牌潤燥再生精華母親節「 520 我愛你」限定套裝 套裝包括潤燥再生精華，一瓶激活肌底，倍大後續護膚品吸收，強化肌膚保濕屏障，令肌膚時刻保持水潤飽滿。白雅致護手霜只限套裝限定，蘊含稀有韓國草本精油，深層滋潤乾燥雙手。 ．潤燥再生精華60ml ．護手霜 (白雅致) ．韓式永生花盒 優惠期：即日起至5月10日

雪花秀 皇牌潤燥再生精華母親節「520 我愛你」限定套裝 $520 (總值$1,040)

母親節 2022 化妝及護膚品牌優惠｜ Laura Mercier 法式經典無瑕底妝套裝 ．粉嫩透亮蜜粉貨裝 ．自選極致持久妝前底霜貨裝 ．極致持久水凝潤澤妝前底霜 10ml ．輕透控油潤色粉底 10ml ．迷你幻魅眼影筆 優惠期：即日起至5月9日

Laura Mercier 法式經典無瑕底妝套裝 $760 (價值$1,090)

母親節 2022 化妝及護膚品牌優惠｜ BORGHESE Italian Spa & Chill 意大利盛宴 以精緻的意大利Fine Dining為概念，為肌膚設計出由前菜、主菜以至甜點等6道各具特色的「意大利盛宴」，特別針對春夏的肌膚狀態，挑選最合「時令」的「食材」，帶來美白、深層潔淨、控油、收毛孔、抗氧化及活肌等功效。 ．Welcome bite：美膚泥漿1OZ 2件 (免費附送) ．Appetizer：活力亮采淨透潔面磨砂霜100g 或 活力亮采紓緩柔膚潔面露 100ml ．Starter：柔和醒膚露237ml 或ENERGIA維他命營養緊膚水 136ml ．Main Course：維C煥膚精華膠囊50粒 或DNActive全日水活乳霜30g ．Dessert：高效美膚泥漿 – 柔潤配方7.5oz 或 水溶礦物營養面膜180g ．Drink：活力亮采淨透眼霜20g 或 活力亮采淨透睡眠眼膜修護霜30g 全套意式盛宴$1,500：任選全套5款產品 (價值$2,248至$2,269) 頭盤至主菜$950：任選由頭盤至主菜之3款產品 (價值$1,420至1,489)

母親節 2022 化妝及護膚品牌優惠｜嬌蘭花草水語香氛 初夏沁梨 ( 淡香氛 ) 套裝 ．花草水語淡香氛-初夏沁梨(淡香氛)75 ml ．花草水語淡香氛-初夏沁梨(淡香氛)7.5 ml ．花草水語系列佛手柑香氛潤膚乳 75ml

嬌蘭花草水語香氛 初夏沁梨(淡香氛)套裝 $910