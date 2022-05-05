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2022-05-05 15:00:00

母親節2022｜化妝及護膚品牌優惠合集 8件面膜只售$285/韓式永生花盒 (持續更新)

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母親節2022｜化妝及護膚品牌優惠合集 8件面膜只售$285/韓式永生花盒 (持續更新)

母親節2022｜化妝及護膚品牌優惠合集 8件面膜只售$285/韓式永生花盒 (持續更新)

今個星期日就是母親節，不少化妝及護膚品牌都推出限定套裝，不單可以優惠價入手，送禮都非常得體，而且非常適合貪靚的媽媽們！今次精選多個品牌護膚品優惠套裝，相信媽咪收到一定開心！

母親節2022化妝及護膚品牌優惠｜Chloé Atelier des fleurs Iris  

Chloé Atelier des Fleurs尖沙咀海港城旗艦店推出母親節期間限定禮遇，由即日起至8日期間，凡於旗艦店購買任何Chloé Atelier des Fleurs香氛系列，即可獲贈限量乾花心意卡。於57日至8日，顧客購買上述產品更可即享母親節個人化心意卡服務，由駐場西洋書法家即席寫上自訂窩心話語，向媽媽表達無限愛意。這款香水的獨特鳶尾清香與木質麝香調，配襯出媽媽的優雅感，非常適合注重生活品質的高貴型媽媽。

Chloé Atelier des fleurs Iris $1,025/50ml、$1,890/150ml

Chloé Atelier des fleurs Iris $1,025/50ml、$1,890/150ml

母親節2022化妝及護膚品牌優惠｜FANCL母親節優惠

FANCL無添加由即日至59日期間，於全線分店推出母親節優惠：

優惠1：購買「核心回彈精華」或「激活精華」（任何2件），即可換領「膠原緊緻精華面膜」2片或「核心抗皺修護霜」6g 1

優惠2：購買「核心回彈精華」或「激活精華」或「逆齡再生精華霜」 （任何6件），即可換領「膠原煥活再生精華」1

優惠3：購買指定營養補充品，即享9折優惠

母親節2022化妝及護膚品牌優惠｜FILORGA 面膜八重奏 

LIFT-MASK提拉緊緻塑顏面膜

TIME-FILLER MASK抗皺緊緻逆齡面膜

HYDRA-FILLER水潤透明質酸面膜 

MESO MASK柔滑亮澤面膜 7ml  

SCRUB AND DETOX 淨透煥采黑面膜  15ml

NCEF新肌賦活睡眠面膜 15ml

AGE PURIFY 煥顏緊塑面膜  7ml x 2

適用專櫃：海港城專櫃

優惠期：即日起至2022630

FILORGA 面膜八重奏 $285 (價值$720)

FILORGA 面膜八重奏 $285 (價值$720)

母親節2022化妝及護膚品牌優惠｜雪花秀 皇牌潤燥再生精華母親節「520 我愛你」限定套裝  

套裝包括潤燥再生精華，一瓶激活肌底，倍大後續護膚品吸收，強化肌膚保濕屏障，令肌膚時刻保持水潤飽滿。白雅致護手霜只限套裝限定，蘊含稀有韓國草本精油，深層滋潤乾燥雙手。

．潤燥再生精華60ml

．護手霜 (白雅致)

．韓式永生花盒

優惠期：即日起至510

雪花秀 皇牌潤燥再生精華母親節「520 我愛你」限定套裝 $520 (總值$1,040)

雪花秀 皇牌潤燥再生精華母親節「520 我愛你」限定套裝 $520 (總值$1,040)

母親節2022化妝及護膚品牌優惠｜Laura Mercier 法式經典無瑕底妝套裝 

．粉嫩透亮蜜粉貨裝

．自選極致持久妝前底霜貨裝

．極致持久水凝潤澤妝前底霜 10ml

．輕透控油潤色粉底 10ml

．迷你幻魅眼影筆

優惠期：即日起至59

Laura Mercier 法式經典無瑕底妝套裝 $760 (價值$1,090)

Laura Mercier 法式經典無瑕底妝套裝 $760 (價值$1,090)

母親節2022化妝及護膚品牌優惠｜BORGHESE Italian Spa & Chill意大利盛宴

以精緻的意大利Fine Dining為概念，為肌膚設計出由前菜、主菜以至甜點等6道各具特色的「意大利盛宴」，特別針對春夏的肌膚狀態，挑選最合「時令」的「食材」，帶來美白、深層潔淨、控油、收毛孔、抗氧化及活肌等功效。

Welcome bite：美膚泥漿1OZ 2 (免費附送)

Appetizer：活力亮采淨透潔面磨砂霜100g 活力亮采紓緩柔膚潔面露 100ml

Starter：柔和醒膚露237ml ENERGIA維他命營養緊膚水 136ml

Main Course：維C煥膚精華膠囊50 DNActive全日水活乳霜30g

Dessert：高效美膚泥漿 柔潤配方7.5oz 水溶礦物營養面膜180g

Drink：活力亮采淨透眼霜20g 活力亮采淨透睡眠眼膜修護霜30g

全套意式盛宴$1,500：任選全套5款產品 (價值$2,248$2,269)

頭盤至主菜$950：任選由頭盤至主菜之3款產品 (價值$1,4201,489)

母親節2022化妝及護膚品牌優惠｜嬌蘭花草水語香氛 初夏沁梨(淡香氛)套裝 

．花草水語淡香氛-初夏沁梨(淡香氛)75 ml

．花草水語淡香氛-初夏沁梨(淡香氛)7.5 ml

．花草水語系列佛手柑香氛潤膚乳 75ml

嬌蘭花草水語香氛 初夏沁梨(淡香氛)套裝 $910

嬌蘭花草水語香氛 初夏沁梨(淡香氛)套裝 $910

母親節2022化妝及護膚品牌優惠｜Kiehls 醫學淡紋緊緻再生精華50ml套裝

．醫學淡紋緊緻再生精華 50ml

．全效再生超級精華 4ml

．極緻塑顏全效乳霜 7ml

．極緻煥活全效眼霜 3ml

．醫學維C淡斑精華 4ml

由即日至59日，於 Kiehls任何專門店或官方網店，購買指定產品或購物滿指定金額，即可享期間限定購物禮遇。

Kiehl’s 醫學淡紋緊緻再生精華50ml套裝 $760 凡於 Kiehl’s任何專門店或官方網店購買任何正價產品，即可獲極緻煥活全效眼霜旅行試用裝（3ml），及Kiehl's 黑色手拿鏡乙個。 凡於 Kiehl’s官方網店購物滿$1,380，再輸入「LOVEMUM」優惠碼，即可獲塑顏按摩棒組合乙個，及指定旅行試用裝6件。
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