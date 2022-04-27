母親節2022｜蘇寧母親節優惠 網店低至3折 手機/吸塵機/iPad/按摩機

媽媽一年365日都為照顧家庭而勞碌奔波，一年一度的母親節就到，當然要向母親表達謝意，蘇寧於由即日起至5月8日推出《母親節首選人氣禮物》優惠，精選實用電器產品，指定產品更以優惠價發售，門店優惠低至6折，網店優惠更低至3折。

除此之外，蘇寧更推出多重消費券禮遇，蘇寧門店及網店接受4種消費券支付方式，於蘇寧門店以八達通、AlipayHK或WeChat Pay HK支付，或於網店憑優惠碼「CVS50」領取優惠券，單一消費滿$2000即享$50優惠。於蘇寧門店以消費券購買家電產品滿$3,000，手機及智能通訊產品滿$5,000，送限量精美贈品。

接受合併消費券

蘇寧門店更接受合併消費，讓顧客與家人或朋友合併消費券使用。顧客亦可使用消費券後透過其他支付方式支付餘額，使用信用卡支付餘額更可享現金回贈。由即日起至2022年4月30日憑安信信用卡於香港蘇寧分店或網店www.hksuning.com簽賬即可享高達$1,920現金回贈。另外，登記成為蘇寧SoClub會員即可獲$850 hksuning.com網店優惠券，從速登記！

香港蘇寧《母親節首選人氣禮物》推廣

優惠期：2022年4月27日至5月8日

優惠傳送門：https://bit.ly/3LgsHUY