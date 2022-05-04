母親節2022｜Recanto養生按摩療程 融入中藥配方 為媽媽調整身心靈

美容院剛剛重開，趁著母親節就到，不妨帶媽媽去做一次養生按摩，好好慰勞一下平日忙碌照顧全家的母親大人。最近新開的Recanto Wellness Concept受中醫學原理和治療哲學啟發，以物理按摩手法，將中醫理論中的「氣」為客人身體注入能量流動，更由專業中醫師調配出養生中藥配方加入療程中使用。不單為媽媽養生，同時更讓自己來一次身心靈排毒。
著重「和諧」及「平衡」
Recanto取名自葡萄牙語中的「寧靜角落」，創辦人Elda 和Keliee深信美好生活來自簡單真實，希望顧客度過養生放鬆的「Me Time」時光，治療身心靈。Recanto療程著重提供著重「和諧」及「平衡」，療程包括磁叉按摩/淋巴引流按摩，通過按壓身體以增加血液循環，達至排毒效果，更有專門放鬆紓緩身體內外的大麻二酚全身按摩，以及全身香薰按摩和穴位指按。
筆者特別推介Recanto Signature皇牌療程，包括40分鐘蒸氣足浴、50分鐘足部按摩及20分鐘肩頸按摩多種養生服務，蒸氣足浴特別加入由中醫師調配的中藥配方，蒸完後已覺得雙腳鬆了不少，而按摩師的手勢及力度亦非常到位，完成後雙腿感覺輕盈。
由內而外運行的寧靜和「氣」
Recanto的整體布置採用西方裝飾格局，同時也融入中國風水的五行元素，透過金、木、水、火、土散發出的親切而放鬆的能量。除了全身按摩有獨立房之外，皇牌療程亦有二人房，可以與媽媽或好朋友齊齊按摩傾偈。
Recanto Wellness Concept 精選養生項目
Recanto Signature皇牌療程 $628/90分鐘
讓客人一次體驗Recanto的最高水準項目的套餐，包括40分鐘蒸氣足浴、50分鐘足底按摩及20分鐘肩頸按摩，非常有助減壓和排走身體中的負能量。以獨特的草本芳香混合物，將體內積聚的毒素緩慢釋放。
磁叉按摩/淋巴引流按摩Massage $588/50分鐘
這款療程引用可促進淋巴排毒的精油與具磁力的按摩工具，透過磁力帶來針對性刺激穴位經絡，並疏通全身肌肉淋巴的治療，有助釋放淋巴系統內的阻塞和結塊，排出代謝廢物、減少肌肉疼痛和淋巴腫脹的情況，同時預防毒素積聚。
大麻二酚全身按摩 $588/50分鐘
隨著大麻二酚（CBD）產品在香港愈來愈為人熟悉，Recanto亦將這種護理成分添加至按摩療程中。按摩師會為客人使用大麻二酚精油來按摩身體，憑藉其天然的抗炎特性，緩解炎症、腫脹、焦慮，更可減輕慢性疼痛和緩解肌肉中繃緊，帶來放鬆身體的舒適效果。
電話：9889 9572