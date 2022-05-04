母親節2022｜Recanto養生按摩療程 融入中藥配方 為媽媽調整身心靈

美容院剛剛重開，趁著母親節就到，不妨帶媽媽去做一次養生按摩，好好慰勞一下平日忙碌照顧全家的母親大人。最近新開的Recanto Wellness Concept受中醫學原理和治療哲學啟發，以物理按摩手法，將中醫理論中的「氣」為客人身體注入能量流動，更由專業中醫師調配出養生中藥配方加入療程中使用。不單為媽媽養生，同時更讓自己來一次身心靈排毒。

著重「和諧」及「平衡」 Recanto取名自葡萄牙語中的「寧靜角落」，創辦人Elda 和Keliee深信美好生活來自簡單真實，希望顧客度過養生放鬆的「Me Time」時光，治療身心靈。Recanto療程著重提供著重「和諧」及「平衡」，療程包括磁叉按摩/淋巴引流按摩，通過按壓身體以增加血液循環，達至排毒效果，更有專門放鬆紓緩身體內外的大麻二酚全身按摩，以及全身香薰按摩和穴位指按。 筆者特別推介Recanto Signature皇牌療程，包括40分鐘蒸氣足浴、50分鐘足部按摩及20分鐘肩頸按摩多種養生服務，蒸氣足浴特別加入由中醫師調配的中藥配方，蒸完後已覺得雙腳鬆了不少，而按摩師的手勢及力度亦非常到位，完成後雙腿感覺輕盈。

由內而外運行的寧靜和「氣」 Recanto的整體布置採用西方裝飾格局，同時也融入中國風水的五行元素，透過金、木、水、火、土散發出的親切而放鬆的能量。除了全身按摩有獨立房之外，皇牌療程亦有二人房，可以與媽媽或好朋友齊齊按摩傾偈。