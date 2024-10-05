氣炸鍋清潔方法丨由內鍋到發熱線和風扇 都要乾淨！（有片）

氣炸鍋清洗丨由內到外徹底清潔氣炸鍋 「蚊香」發熱線都要保持乾淨！（am730製圖）

近年流行用氣炸鍋煮食，優點是不需要用油炸便可以享受食物香脆的口感，而且方便快捷。正因為如此方便，很多人會忽略氣炸鍋清潔，經過長時間使用，食物碎屑及油脂會殘留在氣炸鍋的內部，如果不定期清洗氣炸鍋就會令細菌滋生，甚至有機會引來昆蟲，更有人試過用氣炸鍋煮食途中有小強從裡面爬出來！今次就講解氣炸鍋各個部分包括內鍋、發熱線以至風扇的清潔方法，教大家徹底清洗氣炸鍋。

如果用以上方法清洗後仍殘留頑固污漬，可以用1:3的比例將梳打粉和水混合，製成糊狀的清潔劑，塗抹在污漬上，靜置大約10分鐘，然後用軟刷或舊牙刷輕輕刷去污漬，最後用清水沖淨即可。

氣炸鍋外部清潔方法

氣炸鍋的外部清潔很簡單，只需要用抹布沾取中性清潔液，徹底抹一次鍋的外部，包括把手及底部，然後再用清水抹乾淨即可。

氣炸鍋清潔注意事項：

1）清潔氣炸鍋內鍋時避免使用粗糙的百潔布或刷子，以免刮花塗層，建議使用柔軟的抹布或海綿。

2）每次使用氣炸鍋後先把內鍋及烤網上的食物碎屑取出，防止食物殘留在氣炸鍋內形成頑固污漬。

3）應把氣炸鍋徹底冷卻才開始清潔步驟，因為溫差有機會破壞鍋的塗層。

氣炸鍋的內鍋及烤網直接與食物接觸，難免會沾上油脂及醬汁，建議每次使用後都要清潔，但如果時間緊迫而使用後沒有明顯污漬，可先用廚房紙沾水抹一次炸鍋內部，留待之後有時間再徹底清洗；發熱線及風扇的部分則可以隔2-3個月清潔一次。