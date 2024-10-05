氣炸鍋清潔方法丨由內鍋到發熱線和風扇 都要乾淨！（有片）

近年流行用氣炸鍋煮食，優點是不需要用油炸便可以享受食物香脆的口感，而且方便快捷。正因為如此方便，很多人會忽略氣炸鍋清潔，經過長時間使用，食物碎屑及油脂會殘留在氣炸鍋的內部，如果不定期清洗氣炸鍋就會令細菌滋生，甚至有機會引來昆蟲，更有人試過用氣炸鍋煮食途中有小強從裡面爬出來！今次就講解氣炸鍋各個部分包括內鍋、發熱線以至風扇的清潔方法，教大家徹底清洗氣炸鍋。
氣炸鍋內鍋清潔方法
- 首先拔除氣炸鍋的電源，並靜置降溫。
- 用廚房紙擦去鍋內的油漬。
- 把內鍋及網籃（或烤網）取出。
- 將適量中性清潔劑加進溫水或稍熱的清水，製成清潔液。
- 把清潔液倒進內鍋，水蓋過網籃，靜置大約十至十五分鐘軟化已乾卻的污漬。
- 倒走水分，再用柔軟的海綿或抹布沾取中性清潔液徹底清洗各個部分。
- 沖洗乾淨後，待自然風乾再放回鍋內，亦可選擇在甩乾水分後放入氣炸鍋，用200度烤3分鐘以烘乾內鍋及網籃。
如果用以上方法清洗後仍殘留頑固污漬，可以用1:3的比例將梳打粉和水混合，製成糊狀的清潔劑，塗抹在污漬上，靜置大約10分鐘，然後用軟刷或舊牙刷輕輕刷去污漬，最後用清水沖淨即可。
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氣炸鍋內部及發熱線清潔
- 如果發熱線在鍋的上方，先把氣炸鍋上下反轉以方便清潔。
- 在發熱線及風扇下墊上廚房紙，防止水分滲進摩打。
- 將適量中性清潔劑加進溫水製成清潔液，放進噴壺內。
- 將清潔液噴在發熱線，風扇及氣炸鍋的內壁上，然後用軟刷或抹布輕輕刷洗。
- 對於難以清潔的縫隙部分，可把廚房紙固定在筷子上，再噴上清潔液，然後伸進縫隙內擦拭乾淨。
- 用廚房紙沾上清水抹乾淨各個部分，再抹乾即可。
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氣炸鍋外部清潔方法
氣炸鍋的外部清潔很簡單，只需要用抹布沾取中性清潔液，徹底抹一次鍋的外部，包括把手及底部，然後再用清水抹乾淨即可。
氣炸鍋清潔注意事項：
1）清潔氣炸鍋內鍋時避免使用粗糙的百潔布或刷子，以免刮花塗層，建議使用柔軟的抹布或海綿。
2）每次使用氣炸鍋後先把內鍋及烤網上的食物碎屑取出，防止食物殘留在氣炸鍋內形成頑固污漬。
3）應把氣炸鍋徹底冷卻才開始清潔步驟，因為溫差有機會破壞鍋的塗層。
氣炸鍋的內鍋及烤網直接與食物接觸，難免會沾上油脂及醬汁，建議每次使用後都要清潔，但如果時間緊迫而使用後沒有明顯污漬，可先用廚房紙沾水抹一次炸鍋內部，留待之後有時間再徹底清洗；發熱線及風扇的部分則可以隔2-3個月清潔一次。
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原文刊登於 C9．達人