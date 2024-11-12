氣炸鍋食譜｜炸排骨、牛油大蝦等6款教學 懶人帶飯必學！

簡易食譜｜6款氣炸鍋簡易食譜教學 一次煮三款餸 懶人帶飯必學！

簡易食譜｜6分鐘金菇 如果想快速利用氣炸鍋煮餸的話，金菇便是不錯的選擇，連同準備時間只需10分鐘，做出來的金菇仍能保持其鮮味和水份。如果喜歡辣味的話，更可在最後2分鐘加入辣椒粉或辣醬繼續烹調，用來送飯一流！ 食材：金菇 半包／麻油 1湯匙／生抽 1湯匙／鹽 少量 做法：

1.金菇洗淨，加入鹽、麻油和生抽拌匀。

2.放入錫紙盒中，氣炸鍋以180度炸6分鐘即可。

簡易食譜｜雞蛋豆腐 營養午餐當然少不了雞蛋和豆腐的配搭，利用氣炸鍋同樣可以保持香滑豆腐的效果，而且還可以輕鬆製作一人份，同樣的餸菜不需要分幾天吃光！ 食材：滑豆腐 150g／雞蛋 1隻

鹽 適量／蔥花 適量

生抽 2湯匙 ／麻油 1湯匙 做法：

1.豆腐切小塊，整齊地放入錫紙盒中。

2.雞蛋在碗中打散，加入鹽 、生抽和麻油攪拌均勻。

3.將蛋液淋在豆腐上，撒上蔥花，放入氣炸鍋以180度炸16分鐘即可。 日式丼飯食譜｜牛丼飯、親子丼等 4款日式丼飯簡單做法 帶飯一流唔使等外賣

簡易食譜｜牛油大蝦 如果喜歡吃充滿鮮味的海鮮，一定要學會製作這道牛油大蝦！做法十分簡單，只需要將所有食材攪拌後放上牛油即可，製作出來的大蝦充滿牛油香，絕對會令人吃上癮！ 食材：牛油塊 1塊／蝦仁 6隻

胡椒粉 適量／鹽 適量／橄欖油 適量 做法：

1.雪藏蝦仁預先解凍，加入胡椒粉、鹽和橄欖油攪拌均勻後放入錫紙盤中。

2.在蝦仁上放上牛油塊，再放入氣炸鍋以180度炸16分鐘，中間需取出翻面。 吉野家食譜｜照燒雞肉飯、滑蛋豬扒丼飯等5款日式丼飯教學 適合帶飯