水果清洗方法｜5招速滅農藥／細菌／泥土｜生活冷知識

清潔不佳易病從口入 教你5個清洗水果法速滅農藥／細菌／泥土！｜生活冷知識

不少人在家中吃水果的時候，都是隨便將水果浸泡或沖洗後便食用，但其實水果表面有機會殘留農藥、細菌、昆蟲、泥土等對身體有害的物質。以下就教大家5個清洗水果的方法，做多一步便可以遠離病菌！

清洗水果｜用軟毛刷清潔 有些水果的表面可能會留有較為堅韌的農藥，需要搓洗水果表面才可以加強去除效果，而表面較為凹凸不平的水果如橙、檸檬、柚子等建議可以利用軟毛刷刷洗，將表面上堅韌的農藥以物理的形式去除。

清洗水果｜清水浸泡+換水 士多啤梨、藍莓、提子、水果都是可以不去皮直接食用，而這些水果的表面通常都會含有比較多的蠟質，農藥亦有機會從表面的孔洞進入水果，因此建議清洗時最好先用清水浸泡20至30分鐘，然後不定時攪動及更換3次水後再食用，這樣可以令水溶性的農藥溶解從而降低殘留。

清洗水果｜食鹽 不少人都知道食鹽具有清潔的作用，而利用鹽水浸泡或搓洗水果不但可以去除水果上殘留的農藥，還可以去除在運送過程中留下的污跡，令水果變得潔淨，抹乾後直接放入口中即可。