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生活
2024-09-26 12:42:00

汗蒸幕在家重現！煙燻雞蛋、甜米露等5款必備韓國食物

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汗蒸幕｜在家重現韓國汗蒸幕！盤點5款韓國汗蒸幕必備食物 煙燻雞蛋、甜米露

汗蒸幕｜在家重現韓國汗蒸幕！盤點5款韓國汗蒸幕必備食物 煙燻雞蛋、甜米露

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去韓國旅行的話，不少人都會去韓國汗蒸幕體驗一下在地的桑拿文化，但受疫情影響，就連韓國人也沒辦法去汗蒸幕休息，因此有不少人選擇在家重現汗蒸幕！以下就為大家盤點5款韓國汗蒸幕必備食物，想念韓國的話不妨在香港的家中重現，記得戴上羊角毛巾才完整！

汗蒸幕是甚麼，有甚麼功效？

汗蒸幕韓文是찜질방，意思是蒸氣房。廣義是指在溫度40至80溫度的空間，加上韓國傳媒藥草的蒸汽加強流汗，把毒素由身體內排走。韓國不少汗蒸幕場所都可以過夜，比一般酒店更便宜。

汗蒸幕功效包括加強血液循環、減壓。由於汗蒸幕通常與朋友或家人同場，因此是加強溝通甚至約會拍拖的好地方。另有指汗蒸幕有減肥功用。

戴上羊角毛巾的話更像在汗蒸幕。 煙燻雞蛋呈淺啡色。

汗蒸幕｜煙燻雞蛋

無論在韓國的綜藝節目還是電視劇，都總會見到韓國人在汗蒸幕裡吃雞蛋，更會用雞蛋敲頭來打碎蛋殼，屬韓國汗蒸幕的既定公式，沒有在汗蒸幕裡吃雞蛋的話就像沒有去過汗蒸幕！但其實韓國汗蒸幕的雞蛋並非一般的烚蛋，而是煙燻雞蛋，以蒸烤的方式煮熟，因此蛋白呈淺啡色，更帶有被烤過的香氣，有些汗蒸幕亦會有炭燒雞蛋，顏色比煙燻雞蛋更深色，口感比較硬，未必每個人都喜歡。不過如果只是在家簡單重現的話，其實直接用烚蛋亦可，最重要的還是像韓國人一樣體驗用雞蛋敲頭的感覺！

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甜米露和煙燻雞蛋屬必備孖寶。 杯麵也是不可缺少的一環。 一冷一熱地體驗汗蒸幕。

汗蒸幕｜甜米露

說起韓國汗蒸幕，除了煙燻雞蛋外，當然少不了冰涼香甜的甜米露，可說是韓國汗蒸幕的必備孖寶。在韓國汗蒸幕裡的甜米露與在外喝到的不同，最特別之處便是用大水樽裝起，然後插上飲管，既可獨自喝，也可和朋友一起分享。甜米露的味道像米水加上薏米的感覺，喝前需要搖勻讓喝的時候可以吃到最底下的米。雖然在香港沒辦法喝到即做的甜米露，但仍然可以購買韓國出品的罐裝甜米露飲品，將它倒進水樽中，裝作去了一趟韓國旅行！

汗蒸幕｜韓式杯麵

在汗蒸幕中出完一身汗，再喝過冰爽的甜米露後，難免會感到肚餓，這時候最適合來一碗以香辣而聞名的韓式杯麵！平日在汗蒸幕的小食亭便有多款韓式杯麵供選擇，再配上辛奇、醃蘿蔔等一起食用簡直一流，讓本身已經在汗蒸幕中汗如雨下的身體繼續出汗，以熱制熱。因此在家中重現的時候，不妨再配上杯麵一起食用吧！

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令人懷念的汗蒸幕小賣部。

令人懷念的汗蒸幕小賣部。

汗蒸幕｜香蕉牛奶

就如在日本浸溫泉後要喝牛奶一樣，在汗蒸幕焗桑拿後也可以來一杯牛奶，絕對會令心情舒暢。而韓國最有名的便是香蕉牛奶，因此在韓國的汗蒸幕繼甜米露後，第二受歡迎的飲品便是香蕉牛奶。如果不喜歡甜米露的味道，那麼在家的時候可以選擇喝香蕉牛奶來代替！

汗蒸幕｜韓式零食

韓國的汗蒸幕中有不少休息區供大家休息使用，而最常在休息區進行的活動便是和朋友、家人聊天，聊天的時候當然少不了各式各樣的零食！韓國人最常在汗蒸幕中購買的零食便是魷魚乾、蝦條等，再配上甜米露一起食用，簡簡單單便能與朋友在汗蒸幕渡過一天！

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出汗後來一杯牛奶同樣令人感到舒暢。

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在家重現汗蒸幕的感覺吧！

在家重現汗蒸幕的感覺吧！