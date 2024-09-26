汗蒸幕在家重現！煙燻雞蛋、甜米露等5款必備韓國食物

去韓國旅行的話，不少人都會去韓國汗蒸幕體驗一下在地的桑拿文化，但受疫情影響，就連韓國人也沒辦法去汗蒸幕休息，因此有不少人選擇在家重現汗蒸幕！以下就為大家盤點5款韓國汗蒸幕必備食物，想念韓國的話不妨在香港的家中重現，記得戴上羊角毛巾才完整！ 汗蒸幕是甚麼，有甚麼功效？ 汗蒸幕韓文是찜질방，意思是蒸氣房。廣義是指在溫度40至80溫度的空間，加上韓國傳媒藥草的蒸汽加強流汗，把毒素由身體內排走。韓國不少汗蒸幕場所都可以過夜，比一般酒店更便宜。 汗蒸幕功效包括加強血液循環、減壓。由於汗蒸幕通常與朋友或家人同場，因此是加強溝通甚至約會拍拖的好地方。另有指汗蒸幕有減肥功用。