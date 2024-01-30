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生活
2024-01-30 11:09:00

油污清潔丨廚房油垢清除對策 輕鬆告別頑固油煙漬

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磁磚、廚櫃、枱面油垢清除對策 輕鬆告別頑固油煙漬

磁磚、廚櫃、枱面油垢清除對策 輕鬆告別頑固油煙漬

廚房的油煙漬往往令人有吃不消的感覺，特別是難以分解的頑固油煙污漬，更是令人無從下手。然而對於終日忙碌的香港人來說，要抽空定時定候清潔又實在難以為繼。為了解決廚房裡裡外外的油污問題，本文會與大家分享一些既輕鬆又簡單的廚房除油煙漬的方法！

磁磚上拼接的白邊污漬，只要用牙膏 / 洗潔精 / 梳打粉等的清潔用品，再配用合適的刷子擦拭，便可還回潔白。 只需要用普通洗潔精以1:3的比例以清水稀釋，再用噴壺把清潔劑噴到磁磚上靜止10-15分鐘，再用百潔布上下洗刷使可有效去除油煙漬

磁磚表面

廚房內的磁磚表面除了有日積月累的灰塵外，更會遺留煮食時所沾上的油污醬汁。由於磁磚表面易於清潔，所以一般情況下，只需要用普通洗潔精以1:3的比例以清水稀釋，再用噴壺把清潔劑噴到磁磚上靜止10-15分鐘，再用百潔布上下洗刷使可有效去除油煙漬，而磁磚上拼接的白邊污漬，只要用牙膏 / 洗潔精 / 梳打粉等的清潔用品，再配用合適的刷子擦拭，便可還回潔白。

一般帶反光性的廚櫃都如同磁磚清潔方法一樣，只需要噴灑稀釋清潔劑靜止再加百潔布 / 清潔海棉等洗刷便可達到理想效果。

一般帶反光性的廚櫃都如同磁磚清潔方法一樣，只需要噴灑稀釋清潔劑靜止再加百潔布 / 清潔海棉等洗刷便可達到理想效果。

廚櫃表面

廚房內的廚櫃表面會以光面(會帶反光性)如:玻璃面或是啞面廚櫃來分類，而兩者清潔方法也略有不同。一般帶反光性的廚櫃都如同磁磚清潔方法一樣，只需要噴灑稀釋清潔劑靜止再加百潔布 / 清潔海棉等洗刷便可達到理想效果。但若是啞面廚櫃，由於防水效能較差，因此靜止時間便需要有效地控制，更不能使用強酸性的去油產品清潔，否則會破壞表面質料，影響廚櫃的耐用性。而最穩妥的方法是用稀釋了的清潔液一噴一抹的方式處理，而遇上較為頑固的油煙漬則可使用梳打粉沾在百潔布 / 清潔海棉上以打圈的方式來回洗刷。

一般帶反光性的廚櫃都如同磁磚清潔方法一樣，只需要噴灑稀釋清潔劑靜止再加百潔布 / 清潔海棉等洗刷便可達到理想效果。

一般帶反光性的廚櫃都如同磁磚清潔方法一樣，只需要噴灑稀釋清潔劑靜止再加百潔布 / 清潔海棉等洗刷便可達到理想效果。

廚房枱面

新穎的廚房枱面大部分都具有較佳的防水和易潔的效能，但不同的質料位置清潔方或也各異，大家可根據以下不同的建築材料選擇合適的清潔方法，但要注意的是不論任何材料的枱面接縫位置都是藏污納垢的重災區，所以必須要用合適的清潔工具和方法洗刷 (如:白醋 + 梳打粉 + U形刷子)。

不鏽鋼材料: 一般清潔液 / 洗潔精 + 百潔布已能有效把油煙漬去除，如效果未算理想可加配少量梳打粉擦拭，便可以有效去除當中的油污或水垢等。而天然的檸檬汁的成分可還原金屬光亮的效果，還原當中的亮澤和清潔度，増加清潔效果。

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一般清潔液 / 洗潔精 + 百潔布已能有效把油煙漬去除，如效果未算理想可加配少量梳打粉擦拭，便可以有效去除當中的油污或水垢等。

一般清潔液 / 洗潔精 + 百潔布已能有效把油煙漬去除，如效果未算理想可加配少量梳打粉擦拭，便可以有效去除當中的油污或水垢等。

人造石（又稱無縫石）: 人造石由於質料較軟，所以不可使用強烈的清潔劑清潔。以最常用的都是一般清潔液 / 洗潔精 + 百潔布已能有效把油煙漬去除。由於其質料會容易使表面留有斑點，所以在清潔後可用白色的毛巾以1:4的比例稀釋家用漂白水，平敷在廚房枱面上，靜待20分鐘再用清水抹拭，便可維持均衡色澤。

人造石由於質料較軟，所以不可使用強烈的清潔劑清潔。以最常用的都是一般清潔液 / 洗潔精 + 百潔布已能有效把油煙漬去除。

人造石由於質料較軟，所以不可使用強烈的清潔劑清潔。以最常用的都是一般清潔液 / 洗潔精 + 百潔布已能有效把油煙漬去除。

如以上種種的方法都未能解除有關的油污漬問題，大家可考慮一種稱為除油浸漬粉（又名「黃粉」）的清潔粉，以1-2湯匙加入250ml 暖水稀釋當清潔液使用。「黃粉」的效能會比梳打粉更能有效去油污漬，並有助去污及消除各種異味。但由於黃粉是使用多種鹼性原料，以化學科技濃縮精製而成，所以使用時必須帶上手套保護皮膚，並需要稀釋使用。

另外，一些市面上專用的廚房去油污清潔劑，當中含有溫和的擦磨料，能有效滲透頑固污垢和污漬，使用時也簡單方便，不失為另一個好選擇。

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原文刊登於 C9．達人

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