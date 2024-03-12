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生活
2024-03-12 20:36:42

泰國商務部DITP x BigC推出「品味泰國Taste of Thailand」 多款高質產品登陸香港 一連兩星期超抵價發售！

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泰國商務部DITP x BigC推出「品味泰國Taste of Thailand」 多款高質產品登陸香港 一連兩星期超抵價發售！

泰國商務部DITP x BigC推出「品味泰國Taste of Thailand」 多款高質產品登陸香港 一連兩星期超抵價發售！

泰國產品價廉物美，向來大受港人歡迎。在20233月，DITP就聯同泰國大型連鎖超市集團Big C HK合作推廣「Taste of Thailand 品味泰國」活動，日前在美麗華Big C HK旗艦店正式揭幕，商務及經濟發展局局長丘應樺先生、泰國副總理兼商務部長(Mr.Phumtham Wechayachai)Big C行政總裁 Aswin Techajareonvikul等為活動剪綵，並見證Big C與十家泰國優質品牌商簽訂備忘錄把產品引入香港，令港人享受到更多泰國優質產品多個泰國品牌旗下產品豐富種類繁多，以優質、天然、健康為主打，而Big C HK將一連兩星期嚴選一系列自家品牌產品和重點產品進行激抵優惠，部分只需幾蚊！現在喜愛泰國高質產品的消費者，再也不用去泰國消費啦，前往尖沙咀便可以掃貨！

10家泰國優質品牌商與BigC簽訂備忘錄把產品引入香港，令港人享受到更多泰國優質產品。 Big C 行政總裁 Aswin Techajareonvikul（左）及泰國副總理兼商務部長 Mr.Phumtham Wechayachai（中）為商務及經濟發展局局長丘應樺先生（右）送上泰國土產。 一眾嘉賓隨即到訪 Big C HK尖沙咀旗艦店，進行店內導賞團。當日參與簽約的多間供應商，向賓客詳細介紹各自品牌特色美食及飲品。 一眾嘉賓隨即到訪 Big C HK尖沙咀旗艦店，進行店內導賞團。當日參與簽約的多間供應商，向賓客詳細介紹各自品牌特色美食及飲品。 一眾嘉賓隨即到訪 Big C HK尖沙咀旗艦店，進行店內導賞團。當日參與簽約的多間供應商，向賓客詳細介紹各自品牌特色美食及飲品。 泰國副總理兼商務部長 Mr.Phumtham Wechayachai（左）、商務及經濟發展局局長丘應樺先生（右） 在 2023 年，泰國是香港第十大貿易夥伴國和東盟第四大貿易夥伴國。為維持和加強雙方貿易緊密聯繫， 泰國商務部轄下的國際貿易促進局（DITP）一直致力推廣泰國品牌。

重點推介7大泰國品牌

Yan Wal Yun Company Limited助理執行經理Mr. Vasupon Tangsombatvisit (右）、Mr. Suphawit Tangsombatvisit (左） 重點推介7大泰國品牌 Palida 品牌董事長 Miss Palida Tungthansamma Palida Inter Food真空冷壓芒果糯米飯脆脆($78/6小包）｜Palida是Big C HK新引入的品牌，以100%天然芒果糯米飯凍乾為皇牌產品，不但保留了糯米及芒果的香甜，更完美還原芒果糯米飯的椰奶香和芒果甜，小包裝的凍乾非常方便，絕對停不了口！ 肥兒標豉油($29/2件)、甜辣醬($6.9/支)｜泰國肥兒標是泰國家傳戶曉的醬料品牌，有80多年歷史，品牌負責人指是祖父輩把醬油率先引入泰國並發揚光大。產品由優質食材製造，以天然方式醃製，調味及沾肉都非常美味，深受歡迎。品牌現在由第三代接手，產品推陳出新，除豉油外，更有黃豆醬、海鮮辣醬、雞醬等，其中一種辣醬油新品更與泰國麥當勞合作推出「肉鬆辣醬油新地」！ Siam Delight Group Company Limited 品牌總經理 Mr. K. Perapong Kunlertareporn GreenVille香脆椰子卷(各款口味$29/2件)｜GreenVille皇牌椰子卷，每一口都細膩地融合了泰國傳統椰奶與椰糖的純粹風味，更是低糖健康。榴蓮椰子卷不僅帶出榴蓮的熱帶醇厚，更巧妙提升椰子的清新幽香。除了原味和榴蓮，還特別推出了咖啡風味讓人一試難忘！ THE GOLDGREEN COMPANY LIMITED 品牌總經理 Mr. K. Attapod Tienwuttinun ChimMa椰奶蘸醬芒果果乾($25/包)｜ChimMa精選頂級水果製成 絕妙小食，其星級產品椰奶蘸醬芒果果乾，每一片果乾都是精心製作的泰式美 味！將香甜芒果乾與滑順椰奶醬完美結合，重現經典芒果糯米飯風味！ The Goldgreen米通(冬陰功味及咖喱蟹味$15/包)｜這款零食以泰國傳統菜式冬陰功及咖哩蟹為靈感，把冬陰功獨特的香料風味以及咖哩蟹肉的香辣和鮮美加入脆薄的米通，每一口都能感覺到辛、香、辣的絕妙結合，啖啖濃郁、啖啖脆！ Thong Ampai 品牌總經理 Mr. K. Jedsadawut Srikaew THONG AMPAI榴槤脆片($88/包)｜「THONG AMPAI」為Big C引入的泰國品牌之一，相信大家對它的米通一定有印象。而其最新、以金枕頭榴槤製作的榴槤脆片最為特色，它把新鮮泰國金枕頭榴槤經冷凍乾燥工藝處理，烘乾成薄、爽、脆的榴槤片，各位榴槤迷千萬不要錯過啦！ NARA TREE COMPANY LIMITED 品牌總經理 Mr. K. Panod Chokwattanakul Pinnara椰子油精華($25/15ml)｜不只零食，泰國護膚品都是不能抗拒和缺少的必買貨，其中Pinnara椰子油精華超級好用，蘊含維他命C及E，保濕滋潤且能舒緩肌膚乾燥、曬後繃緊；不單止在沐浴後能用於面及全身，更可用於頭髮改善受損開叉問題，精華淡淡芳香、不黏立 快速吸收令人非常舒服，而產品更不經動物測試。單是2020年，Pinnara椰子油精華在泰國的銷售量就超過125萬支，人氣高企。現在更非常抵買，破底價低至$25/支！

其他Big C HK獨家激抵優惠+必買產品

為慶祝「品味泰國」正式開鑼，Big C HK會舉行為期兩星期的激價優惠推廣！由即日起至321日，顧客可盡情掃，多款熱銷泰國零食、飲品和日用品更能以低至$29兩件入手；部分精選品牌更享九折優惠，及滿額即送精美禮品，即刻到Big C入貨，一齊享受「Taste of Thailand」啦

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