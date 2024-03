泰國商務部DITP x BigC推出「品味泰國Taste of Thailand」 多款高質產品登陸香港 一連兩星期超抵價發售！

泰國產品價廉物美,向來大受港人歡迎。在2023年3月,DITP就聯同泰國大型連鎖超市集團Big C HK合作推廣「Taste of Thailand 品味泰國」活動,日前在美麗華Big C HK旗艦店正式揭幕,商務及經濟發展局局長丘應樺先生、泰國副總理兼商務部長(Mr.Phumtham Wechayachai)及Big C行政總裁 Aswin Techajareonvikul等為活動剪綵,並見證Big C與十家泰國優質品牌商簽訂備忘錄把產品引入香港,令港人享受到更多泰國優質產品。多個泰國品牌旗下產品豐富種類繁多,以優質、天然、健康為主打,而Big C HK將一連兩星期嚴選一系列自家品牌產品和重點產品進行激抵優惠,部分只需幾蚊!現在喜愛泰國高質產品的消費者,再也不用去泰國消費啦,前往尖沙咀便可以掃貨!