泰國旅遊｜去泰國點止按摩！ 盤點曼谷4間人氣美甲店 卡通手繪/立體Y2K $200內有交易！

另一間美甲店鄰近Siam Square,位於網紅店Daddy and The Muscle Academy的2樓。店內的裝潢以塗鴉風為主,同樣提供多款美甲sample供大家選擇,店內主打手繪碎花系列,將油畫的般的花卉與美甲互相結合。配色顯手白之餘,亦非常適合春夏季。不少網民都表示,這家的美甲師速度非常快,大概一小時就可以完成。

收費方面,單色價錢為450泰銖,立體款式或手繪款則每隻手指50-150泰銖不等。

地址:BTS SIAM - SIAM SOI 2, FLR. 2 of Daddy and The Muscle

營業時間:10:30-20:30