泰國旅遊｜去泰國點止按摩！ 盤點曼谷4間人氣美甲店 卡通手繪/立體Y2K $200內有交易！

近年流行起Y2K熱潮，不止衣著服飾，就連指甲都要走浮誇風格。以下為大家介紹4間曼谷人氣美甲店，以「泰式塑料風」為主，價錢便宜之餘，更可以選擇不同款式如卡通手繪、立體等，CP值超高，去泰國旅遊瘋狂掃街及購物外又一新選擇！
溫馨提示：大部分泰國美甲店都需要先以LINE預約時間，有可能不接受Walk-in。建議大家先下載LINE，再於LINE先進行預約。
泰國美甲｜Bonnie.studio
一提到泰式風格，就想會起色彩繽紛！這間美甲店深受泰國本地人及旅客歡迎，更有泰星光顧，絕對是人氣爆燈。店面以粉紅色為主，最有名的就是立體美甲，提供不同類型的裝飾，包括心心、寶石等等，連卡通人物及小動物都難不到它們。有選擇困難症的你，它們亦有提供一系列的美甲sample，不用怕與其他人撞款！收費方面，設式款式大概為850-1000泰銖不等，單色款更便宜。
Bonnie.studio一共有2間分店，Itsaraphap18近Siam，而Pinklao新店旁邊設有Café，整完甲可以順便打卡！
泰國美甲｜Kantimasalon
另一間美甲店鄰近Siam Square，位於網紅店Daddy and The Muscle Academy的2樓。店內的裝潢以塗鴉風為主，同樣提供多款美甲sample供大家選擇，店內主打手繪碎花系列，將油畫的般的花卉與美甲互相結合。配色顯手白之餘，亦非常適合春夏季。不少網民都表示，這家的美甲師速度非常快，大概一小時就可以完成。
收費方面，單色價錢為450泰銖，立體款式或手繪款則每隻手指50-150泰銖不等。
地址：BTS SIAM - SIAM SOI 2, FLR. 2 of Daddy and The Muscle
營業時間：10:30-20:30
泰國美甲｜nailattitude
Nail Attitude於Instagram有近146k粉絲，可說是最受歡迎的美甲店之一。它們的最大特色就是有很多自家製的裝飾物，配上大膽撞色、閃粉及手繪圖案，保證獨一無二。
地址：10110 Bangkok Metropolis Wattana 108/1 soi Sukhumvit31
營業時間：11:00-19:00
泰國美甲｜nailsmotel_official
嫌以上款式太誇張的話，大家可以選擇到這間美甲店。除了可以做典型泰式風格的美甲外，也可以做日系及韓系的簡約小清新風。店舖更不時提供限時優惠，選擇指定款式或顏色的美甲，最平只需399泰銖就有交易！
地址：Airport Link มักกะสัน
營業時間：11:30-20:30