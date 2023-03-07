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2023-03-07 18:30:00

泰國旅遊｜去泰國點止按摩！ 盤點曼谷4間人氣美甲店 卡通手繪/立體Y2K $200內有交易！

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泰國旅遊｜去泰國點止按摩！ 盤點曼谷4間人氣美甲店 卡通手繪/立體Y2K $200內有交易！

泰國旅遊｜去泰國點止按摩！ 盤點曼谷4間人氣美甲店 卡通手繪/立體Y2K $200內有交易！

近年流行起Y2K熱潮，不止衣著服飾，就連指甲都要走浮誇風格。以下為大家介紹4間曼谷人氣美甲店，以「泰式塑料風」為主，價錢便宜之餘，更可以選擇不同款式如卡通手繪、立體等，CP值超高，去泰國旅遊瘋狂掃街及購物外又一新選擇！

溫馨提示：大部分泰國美甲店都需要先以LINE預約時間，有可能不接受Walk-in。建議大家先下載LINE，再於LINE先進行預約。

泰國美甲｜Bonnie.studio

一提到泰式風格，就想會起色彩繽紛！這間美甲店深受泰國本地人及旅客歡迎，更有泰星光顧，絕對是人氣爆燈。店面以粉紅色為主，最有名的就是立體美甲，提供不同類型的裝飾，包括心心、寶石等等，連卡通人物及小動物都難不到它們。有選擇困難症的你，它們亦有提供一系列的美甲sample，不用怕與其他人撞款！收費方面，設式款式大概為850-1000泰銖不等，單色款更便宜。

Bonnie.studio一共有2間分店，Itsaraphap18Siam，而Pinklao新店旁邊設有Café，整完甲可以順便打卡！

地址：Itsaraphap18 Branch

Pinklao Branch

最有名的就是立體美甲。(IG @bonnie.studio) 最有名的就是立體美甲。(IG @bonnie.studio) 美甲款式色彩繽紛！(IG @bonnie.studio)
Klook.com

泰國美甲｜Kantimasalon

另一間美甲店鄰近Siam Square，位於網紅店Daddy and The Muscle Academy的2樓。店內的裝潢以塗鴉風為主，同樣提供多款美甲sample供大家選擇，店內主打手繪碎花系列，將油畫的般的花卉與美甲互相結合。配色顯手白之餘，亦非常適合春夏季。不少網民都表示，這家的美甲師速度非常快，大概一小時就可以完成。

收費方面，單色價錢為450泰銖，立體款式或手繪款則每隻手指50-150泰銖不等。

地址：BTS SIAM - SIAM SOI 2, FLR. 2 of Daddy and The Muscle

營業時間：10:30-20:30

店內主打手繪碎花系列。(IG @kantimasalon) 早前更推出萬聖節主題美甲。(IG @kantimasalon) 提供多款美甲sample供大家選擇。(IG @kantimasalon)

泰國美甲｜nailattitude

Nail Attitude於Instagram有近146k粉絲，可說是最受歡迎的美甲店之一。它們的最大特色就是有很多自家製的裝飾物，配上大膽撞色、閃粉及手繪圖案，保證獨一無二。

地址：10110 Bangkok Metropolis Wattana 108/1 soi Sukhumvit31

營業時間：11:00-19:00

最大特色就是有很多自家製的裝飾物。(IG @nailattitude) 最大特色就是有很多自家製的裝飾物。(IG @nailattitude) 最大特色就是有很多自家製的裝飾物。(IG @nailattitude)

泰國美甲｜nailsmotel_official

嫌以上款式太誇張的話，大家可以選擇到這間美甲店。除了可以做典型泰式風格的美甲外，也可以做日系及韓系的簡約小清新風。店舖更不時提供限時優惠，選擇指定款式或顏色的美甲，最平只需399泰銖就有交易！

地址：Airport Link มักกะสัน

營業時間：11:30-20:30

主打日系小清新風，低調又不失美感。(IG @nailsmotel) 主打日系小清新風，低調又不失美感。(IG @nailsmotel) 主打日系小清新風，低調又不失美感。(IG @nailsmotel)
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