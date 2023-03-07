泰國旅遊｜去泰國點止按摩！ 盤點曼谷4間人氣美甲店 卡通手繪/立體Y2K $200內有交易！

近年流行起Y2K熱潮，不止衣著服飾，就連指甲都要走浮誇風格。以下為大家介紹4間曼谷人氣美甲店，以「泰式塑料風」為主，價錢便宜之餘，更可以選擇不同款式如卡通手繪、立體等，CP值超高，去泰國旅遊瘋狂掃街及購物外又一新選擇！

溫馨提示：大部分泰國美甲店都需要先以LINE預約時間，有可能不接受Walk-in。建議大家先下載LINE，再於LINE先進行預約。