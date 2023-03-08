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2023-03-08 15:30:00

泰國旅遊｜泰國上網4大方法比併＋優惠推介！WiFi蛋每日人均低至$9起/Sim卡包通話費/國際漫遊送一日免費/eSim最方便？

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泰國旅遊｜泰國上網4大方法比併＋優惠推介！WiFi蛋每日人均低至$9起/Sim卡包通話費/國際漫遊送一日免費/eSim最方便？

泰國旅遊｜泰國上網4大方法比併＋優惠推介！WiFi蛋每日人均低至$9起/Sim卡包通話費/國際漫遊送一日免費/eSim最方便？

出發去旅行前，除了要格價買平機票、性價比最高的酒店，其實還要選擇最適合自己的上網方法。今次為大家比併泰國旅遊最常見的四大上網方式，即WiFi蛋、Sim卡、eSim卡及國際漫遊的分別，當中最平每日人均只需$9，希望能協助大家選擇出最佳的上網方案。

泰國自由行｜泰國上網方法點揀好？

WiFi蛋：可連接多個裝置，供多人使用，人均費用較低，亦可連接電腦，但旅伴難以分開活動，早出晚歸的話要幫WiFi蛋叉電。

Sim卡：一插即用，旅伴可分開活動；雖大部份為無限上網，但流量使用達指定用量後，將被限速。

eSim：毋須換卡，價格較Sim卡相宜，但僅適用於新型號手機。

國際漫遊：毋須換卡，可接聽電話，價錢最貴。

泰國上網4大方法比併＋優惠推介！ 泰國上網4大方法比併＋優惠推介！

泰國上網｜1. WiFi蛋

近年興起都會一大班人前往泰國住villa，開pool side party。由於WiFi蛋一般可支援多人及多設備使用，所以一大班人出遊的首選上網方案必定是WiFi蛋。雖然WiFi蛋可多人共用，但變相一行人難以分開活動，以免部分人未能上網而失聯。另外，留意領取WiFi蛋時需另付押金，歸還時可取回！

WiFi蛋推薦Esondata泰國無限數據4G WiFi蛋（香港郵寄）

  • 直接寄送到家

  • 12小時電量

  • 最多可連接5個裝置

價錢：HKD$45/day；原價：HKD$55/day

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  • 24小時機場領取及歸還

  • 訊號由泰國第一大電信公司AIS提供

  • 11小時電量，最多可連接5個裝置

價錢：HKD$34/day

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泰國上網｜2. Sim卡

如同行人數較少，或旅程期間需分開活動，建議使用Sim卡。Sim卡只適合個人使用，用戶只需把Sim卡插入手機即可上網。現時，也有不少Sim卡更可於網絡上或應用程式內增值，方便在行程期間，隨時按量購買數據使用。

Sim卡推薦【TH機場領取】truemoveH 4G/5G泰國旅遊SIM卡

  • 泰國機場/布吉機場領取

  • 盡享8日多達15GB數據使用

  • 訊號由泰國truemove H電信公司提供

  • truemoveH 號碼之間免費無限通話，包本地和國際電話 100 泰銖通話費

  • 免費 Facebook Messenger、LINE、WhatsApp、微信、Kakao Talk、TikTok 等。

價錢：HKD$45；原價：HKD$68

Sim卡推薦DTAC 16天吃到飽SIM Card

  • 泰國電信 DTAC 官方 SIM 卡

  • 三個主要泰國機場都有親切專員為你設定開卡

  • 16天共30 GB高速上網，超過流量會降速至384 Kbps不斷網

  • DTAC網內互打不限分鐘數免費，網外泰銖$15通話額度

特價：HKD$45；原價：HKD$68

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泰國上網｜3. eSim卡

e-Sim卡支援雙卡雙待，用家毋須拔除原有sim卡，用手機掃描QR code即可使用。e-Sim卡用法與sim卡雷同，但價格較Sim卡相宜。不過要留意，e-Sim卡僅適用於新型號手機，舊手機用戶只可考慮用傳統sim卡。

e-Sim卡推薦：【KLOOK eSIM】東南亞10國虛擬4G上網SIM卡

  • 5-8天有效期，可選2GB/4GB數據計劃使用

  • 支援東南亞10國，包括新加坡、泰國、馬來西亞、菲律賓、印尼、柬埔寨、越南、老撾、 摩納哥、香港

  • 上網速度4G/3G

  • 只提供數據，無通話服務

價錢：HKD$75；原價：HKD$100

e-Sim卡推薦：AIS, Truemove電信15/30日吃到飽eSIM

  • 訂購後24小時內即可收到SIM卡

  • 泰國Truemove 和 AIS 提供的4G高速網路

  • 15/30日任上網，流量規格為15GB/30GB，到量降速128kbps 不斷網

  • 可熱點分享

  • 僅供上網數據使用，不包括用於撥打電話或發送簡訊

價錢：HKD$85；原價：HKD$114

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泰國上網｜4. 國際漫遊

國際漫遊可接聽撥打至本地號碼，方便一眾公幹人士。雖然用家可直接從自己手機的本地電訊商購買漫遊計劃，落地後也毋須更換原有的sim卡，十分方便。 不過，國際漫遊收費較其他方法貴，加上國際漫遊的數據用量少，網速也相對緩慢，建議自行向本地電訊商了解實際收費，再決定最適合自己的服務計劃。

國際漫遊推薦：Smartone漫遊數據

  • 每日每地區漫遊數據用量達到1GB，上網速度調整至不高於512kbps

  • 漫遊數據覆蓋至亞洲熱門旅遊地區，以及其他逾50個地區

  • 接聽來電、以漫遊直撥致電當地及香港更可享劃一收費，一律$4/分鐘

  • 毋須設定、毋須換卡

價錢：HKD$78/日，$178/7日+送一日

國際漫遊推薦：自由鳥遨遊SIM

  • 4G網絡

  • 每日首1GB享有4G LTE，其後3G無限數據

  • 追加500mb 4G數據: HK$15/次

價錢：HKD$12起/日

原文刊登於 Yahoo 旅遊

自由鳥｜遨遊SIM Smartone漫遊數據
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