泰國旅遊｜泰國上網4大方法比併＋優惠推介！WiFi蛋每日人均低至$9起/Sim卡包通話費/國際漫遊送一日免費/eSim最方便？

出發去旅行前，除了要格價買平機票、性價比最高的酒店，其實還要選擇最適合自己的上網方法。今次為大家比併泰國旅遊最常見的四大上網方式，即WiFi蛋、Sim卡、eSim卡及國際漫遊的分別，當中最平每日人均只需$9，希望能協助大家選擇出最佳的上網方案。
泰國自由行｜泰國上網方法點揀好？
WiFi蛋：可連接多個裝置，供多人使用，人均費用較低，亦可連接電腦，但旅伴難以分開活動，早出晚歸的話要幫WiFi蛋叉電。
Sim卡：一插即用，旅伴可分開活動；雖大部份為無限上網，但流量使用達指定用量後，將被限速。
eSim：毋須換卡，價格較Sim卡相宜，但僅適用於新型號手機。
國際漫遊：毋須換卡，可接聽電話，價錢最貴。
泰國上網｜1. WiFi蛋
近年興起都會一大班人前往泰國住villa，開pool side party。由於WiFi蛋一般可支援多人及多設備使用，所以一大班人出遊的首選上網方案必定是WiFi蛋。雖然WiFi蛋可多人共用，但變相一行人難以分開活動，以免部分人未能上網而失聯。另外，留意領取WiFi蛋時需另付押金，歸還時可取回！
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泰國上網｜2. Sim卡
如同行人數較少，或旅程期間需分開活動，建議使用Sim卡。Sim卡只適合個人使用，用戶只需把Sim卡插入手機即可上網。現時，也有不少Sim卡更可於網絡上或應用程式內增值，方便在行程期間，隨時按量購買數據使用。
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泰國上網｜3. eSim卡
e-Sim卡支援雙卡雙待，用家毋須拔除原有sim卡，用手機掃描QR code即可使用。e-Sim卡用法與sim卡雷同，但價格較Sim卡相宜。不過要留意，e-Sim卡僅適用於新型號手機，舊手機用戶只可考慮用傳統sim卡。
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5-8天有效期，可選2GB/4GB數據計劃使用
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15/30日任上網，流量規格為15GB/30GB，到量降速128kbps 不斷網
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僅供上網數據使用，不包括用於撥打電話或發送簡訊
價錢：HKD$85；原價：HKD$114
泰國上網｜4. 國際漫遊
國際漫遊可接聽撥打至本地號碼，方便一眾公幹人士。雖然用家可直接從自己手機的本地電訊商購買漫遊計劃，落地後也毋須更換原有的sim卡，十分方便。 不過，國際漫遊收費較其他方法貴，加上國際漫遊的數據用量少，網速也相對緩慢，建議自行向本地電訊商了解實際收費，再決定最適合自己的服務計劃。
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每日每地區漫遊數據用量達到1GB，上網速度調整至不高於512kbps
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漫遊數據覆蓋至亞洲熱門旅遊地區，以及其他逾50個地區
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原文刊登於 Yahoo 旅遊