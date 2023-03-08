泰國旅遊｜泰國上網4大方法比併＋優惠推介！WiFi蛋每日人均低至$9起/Sim卡包通話費/國際漫遊送一日免費/eSim最方便？

出發去旅行前，除了要格價買平機票、性價比最高的酒店，其實還要選擇最適合自己的上網方法。今次為大家比併泰國旅遊最常見的四大上網方式，即WiFi蛋、Sim卡、eSim卡及國際漫遊的分別，當中最平每日人均只需$9，希望能協助大家選擇出最佳的上網方案。

泰國自由行｜泰國上網方法點揀好？ WiFi蛋：可連接多個裝置，供多人使用，人均費用較低，亦可連接電腦，但旅伴難以分開活動，早出晚歸的話要幫WiFi蛋叉電。 Sim卡：一插即用，旅伴可分開活動；雖大部份為無限上網，但流量使用達指定用量後，將被限速。 eSim：毋須換卡，價格較Sim卡相宜，但僅適用於新型號手機。 國際漫遊：毋須換卡，可接聽電話，價錢最貴。

泰國上網｜1. WiFi蛋 近年興起都會一大班人前往泰國住villa，開pool side party。由於WiFi蛋一般可支援多人及多設備使用，所以一大班人出遊的首選上網方案必定是WiFi蛋。雖然WiFi蛋可多人共用，但變相一行人難以分開活動，以免部分人未能上網而失聯。另外，留意領取WiFi蛋時需另付押金，歸還時可取回！ WiFi蛋推薦：Esondata泰國無限數據4G WiFi蛋（香港郵寄） 直接寄送到家

12小時電量

最多可連接5個裝置 價錢：HKD$45/day；原價：HKD$55/day WiFi蛋推薦：泰國WiFi機租借｜4G上網吃到飽｜蘇凡納布、廊曼機場取還 24小時機場領取及歸還

訊號由泰國第一大電信公司AIS提供

11小時電量，最多可連接5個裝置 價錢：HKD$34/day

泰國上網｜2. Sim卡 如同行人數較少，或旅程期間需分開活動，建議使用Sim卡。Sim卡只適合個人使用，用戶只需把Sim卡插入手機即可上網。現時，也有不少Sim卡更可於網絡上或應用程式內增值，方便在行程期間，隨時按量購買數據使用。 Sim卡推薦：【TH機場領取】truemoveH 4G/5G泰國旅遊SIM卡 泰國機場/布吉機場領取

盡享8日多達15GB數據使用

訊號由泰國truemove H電信公司提供

truemoveH 號碼之間免費無限通話，包本地和國際電話 100 泰銖通話費

免費 Facebook Messenger、LINE、WhatsApp、微信、Kakao Talk、TikTok 等。 價錢：HKD$45；原價：HKD$68 Sim卡推薦：DTAC 16天吃到飽SIM Card 泰國電信 DTAC 官方 SIM 卡

三個主要泰國機場都有親切專員為你設定開卡

16天共30 GB高速上網，超過流量會降速至384 Kbps不斷網

DTAC網內互打不限分鐘數免費，網外泰銖$15通話額度 特價：HKD$45；原價：HKD$68

泰國上網｜3. eSim卡 e-Sim卡支援雙卡雙待，用家毋須拔除原有sim卡，用手機掃描QR code即可使用。e-Sim卡用法與sim卡雷同，但價格較Sim卡相宜。不過要留意，e-Sim卡僅適用於新型號手機，舊手機用戶只可考慮用傳統sim卡。 e-Sim卡推薦：【KLOOK eSIM】東南亞10國虛擬4G上網SIM卡 5-8天有效期，可選2GB/4GB數據計劃使用

支援東南亞10國，包括新加坡、泰國、馬來西亞、菲律賓、印尼、柬埔寨、越南、老撾、 摩納哥、香港

上網速度4G/3G

只提供數據，無通話服務 價錢：HKD$75；原價：HKD$100 e-Sim卡推薦：AIS, Truemove電信15/30日吃到飽eSIM 訂購後24小時內即可收到SIM卡

泰國Truemove 和 AIS 提供的4G高速網路

15/30日任上網，流量規格為15GB/30GB，到量降速128kbps 不斷網

可熱點分享

僅供上網數據使用，不包括用於撥打電話或發送簡訊 價錢：HKD$85；原價：HKD$114