泰國旅遊｜2大曼谷打卡一日遊必去熱點 馬爾代夫水上café/北碧府野生動物園 一日去晒3個打卡Café【內附訂購詳情】

泰國旅遊|曼谷 IG 打卡一日遊

一日遊3間café,包括著名打卡café Bubble in the forest、After the Rain、Amphawa Sri,最後更在The one Rachada夜市解散。Bubble in the forest是馬爾代夫風的超人氣café,有多個區域,包括於水池兩側的船型屋、木棧道上的圓型屋、蛋形屋、兩層樓木造房屋(sala zone)、 室內區等。船型屋位區是最搶手的座位,還設有一個鞦韆,十分打卡!

After the Rain是熱帶雨林風的打卡café,鬆餅及蜜糖多士是這裡必吃的小食,當然不能錯過划小船暢遊在熱帶雨林般的小河,拍下網紅打卡照!

擁有最歐洲氣派的Amphawa Sri café,店內裝潢富麗堂皇,別忘了試一下自製蛋糕及菠蘿冰沙,享受寧靜運河沿岸的環境。

The one Rachada夜市是2022年9月開放的了一個夜市「The One Ratchada」,有著白色文青感的帳篷,擺賣很多衣服、小食、飾物魏等,是搜購手信的好地方。所有咖啡廳均有最低點餐要求,如欲進入,請至少點一杯飲品。

優惠產品網址: https://www.kkday.com/zh-hk/product/141099?cid=13367

參團旅遊

KKday優惠: HK$363/位

2 人特別優惠

KKday優惠: HK$680/2位,平均HK$340/位費用包含:導遊

另設私人包車旅遊團(1-9人包團,低至HK$216/位)

集合地點:MRT Rama9 exit 2

集合時間:08:45

解散時間:17:00