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2023-06-06 15:30:00

泰國旅遊｜2大曼谷打卡一日遊必去熱點 馬爾代夫水上café/北碧府野生動物園 一日去晒3個打卡Café【內附訂購詳情】

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泰國旅遊｜2大曼谷打卡一日遊必去熱點 馬爾代夫水上café/北碧府野生動物園 一日去晒3個打卡Café【內附訂購詳情】

泰國旅遊｜2大曼谷打卡一日遊必去熱點 馬爾代夫水上café/北碧府野生動物園 一日去晒3個打卡Café【內附訂購詳情】

去旅行當然要打卡！曼谷有不少打卡熱點，如Café、動物園等，不同主題都應有盡有！但不少都要排隊入場，離地鐵站亦比較遠。KKDay精選2大曼谷打卡一日遊，一日可以去勻3個打卡Café，更可以到動物園親親長頸鹿，即睇優惠詳情！

泰國旅遊｜曼谷IG打卡一日遊

一日遊3café，包括著名打卡café Bubble in the forestAfter the RainAmphawa Sri，最後更在The one Rachada夜市解散。Bubble in the forest是馬爾代夫風的超人氣café，有多個區域，包括於水池兩側的船型屋、木棧道上的圓型屋、蛋形屋、兩層樓木造房屋(sala zone) 室內區等。船型屋位區是最搶手的座位，還設有一個鞦韆，十分打卡！

After the Rain是熱帶雨林風的打卡café，鬆餅及蜜糖多士是這裡必吃的小食，當然不能錯過划小船暢遊在熱帶雨林般的小河，拍下網紅打卡照！

擁有最歐洲氣派的Amphawa Sri café，店內裝潢富麗堂皇，別忘了試一下自製蛋糕及菠蘿冰沙，享受寧靜運河沿岸的環境。

The one Rachada夜市是20229月開放的了一個夜市「The One Ratchada」，有著白色文青感的帳篷，擺賣很多衣服、小食、飾物魏等，是搜購手信的好地方。所有咖啡廳均有最低點餐要求，如欲進入，請至少點一杯飲品。

優惠產品網址: https://www.kkday.com/zh-hk/product/141099?cid=13367

參團旅遊

KKday優惠: HK$363/

2人特別優惠

KKday優惠: HK$680/2位，平均HK$340/位費用包含：導遊

另設私人包車旅遊團（1-9人包團，低至HK$216/位）

集合地點：MRT Rama9 exit 2
集合時間：0845
解散時間：1700

Bubble in the forest Bubble in the forest Bubble in the forest Bubble in the forest after the rain after the rain Amphawa Sri café Amphawa Sri café

泰國旅遊｜曼谷北碧府一日遊

曼谷北碧府一日遊行程包括野生動物園、桂河大橋及玻璃屋山景田園咖啡廳。驚嘆於桂河上歷史悠久的大橋的壯麗景色，在景觀玻璃屋咖啡廳一邊享用美味的泰國美食，一邊欣賞田園詩般的山景。

在著名的Kanchanaburi田園風光 Glasshouse Cafe 享用美味的泰國美食並欣賞壯麗的山景。別忘了要到超大鞦韆，背景有山有水，拍下一個背影的美照。

北碧府野生動物園最近成為了遊客的熱門目的地，除了各種野生動物，還有遊園車可以讓你近距離觀賞/餵食動物。在餵食時間與長頸鹿近距離接觸 、觀看有趣的大象表演 、在驚心動魄的鱷魚表演中見證鱷魚的兇猛。遊客更可預約在吉普車上讓多隻長頸鹿圍著你拍照，這個體驗絕對值得。

看完動物過後，坐車回曼谷最熱門的Jodd Fair夜市結束您的冒險之旅，盡情享用美味的泰國小吃和美食。

優惠網址: https://www.kkday.com/zh-hk/product/132776?cid=13367

北碧府野生動物園吉普車 北碧府野生動物園吉普車 Glasshouse Cafe Glasshouse Cafe Glasshouse Cafe 桂河大橋 Jodd Fair 夜市

參團旅遊

KKday優惠: HK$471/

費用包含：導遊、景點門票、旅行平安保險

附加項目：在吉普車上與長頸鹿合影

KKday優惠: HK$242/

集合地點：Adagio Bangkok Hotel大堂

集合時間：0800

解散時間：1930

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