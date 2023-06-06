泰國旅遊｜2大曼谷打卡一日遊必去熱點 馬爾代夫水上café/北碧府野生動物園 一日去晒3個打卡Café【內附訂購詳情】

去旅行當然要打卡！曼谷有不少打卡熱點，如Café、動物園等，不同主題都應有盡有！但不少都要排隊入場，離地鐵站亦比較遠。KKDay精選2大曼谷打卡一日遊，一日可以去勻3個打卡Café，更可以到動物園親親長頸鹿，即睇優惠詳情！
泰國旅遊｜曼谷IG打卡一日遊
一日遊3間café，包括著名打卡café Bubble in the forest、After the Rain、Amphawa Sri，最後更在The one Rachada夜市解散。Bubble in the forest是馬爾代夫風的超人氣café，有多個區域，包括於水池兩側的船型屋、木棧道上的圓型屋、蛋形屋、兩層樓木造房屋(sala zone)、 室內區等。船型屋位區是最搶手的座位，還設有一個鞦韆，十分打卡！
After the Rain是熱帶雨林風的打卡café，鬆餅及蜜糖多士是這裡必吃的小食，當然不能錯過划小船暢遊在熱帶雨林般的小河，拍下網紅打卡照！
擁有最歐洲氣派的Amphawa Sri café，店內裝潢富麗堂皇，別忘了試一下自製蛋糕及菠蘿冰沙，享受寧靜運河沿岸的環境。
The one Rachada夜市是2022年9月開放的了一個夜市「The One Ratchada」，有著白色文青感的帳篷，擺賣很多衣服、小食、飾物魏等，是搜購手信的好地方。所有咖啡廳均有最低點餐要求，如欲進入，請至少點一杯飲品。
優惠產品網址: https://www.kkday.com/zh-hk/product/141099?cid=13367
參團旅遊
KKday優惠: HK$363/位
2人特別優惠
KKday優惠: HK$680/2位，平均HK$340/位費用包含：導遊
另設私人包車旅遊團（1-9人包團，低至HK$216/位）
集合地點：MRT Rama9 exit 2
集合時間：08：45
解散時間：17：00
泰國旅遊｜曼谷北碧府一日遊
曼谷北碧府一日遊行程包括野生動物園、桂河大橋及玻璃屋山景田園咖啡廳。驚嘆於桂河上歷史悠久的大橋的壯麗景色，在景觀玻璃屋咖啡廳一邊享用美味的泰國美食，一邊欣賞田園詩般的山景。
在著名的Kanchanaburi田園風光 Glasshouse Cafe 享用美味的泰國美食並欣賞壯麗的山景。別忘了要到超大鞦韆，背景有山有水，拍下一個背影的美照。
北碧府野生動物園最近成為了遊客的熱門目的地，除了各種野生動物，還有遊園車可以讓你近距離觀賞/餵食動物。在餵食時間與長頸鹿近距離接觸 、觀看有趣的大象表演 、在驚心動魄的鱷魚表演中見證鱷魚的兇猛。遊客更可預約在吉普車上讓多隻長頸鹿圍著你拍照，這個體驗絕對值得。
看完動物過後，坐車回曼谷最熱門的Jodd Fair夜市結束您的冒險之旅，盡情享用美味的泰國小吃和美食。
參團旅遊
KKday優惠: HK$471/位
費用包含：導遊、景點門票、旅行平安保險
附加項目：在吉普車上與長頸鹿合影
KKday優惠: HK$242/位
集合地點：Adagio Bangkok Hotel大堂
集合時間：08：00
解散時間：19：30