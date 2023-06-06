泰國旅遊｜2大曼谷打卡一日遊必去熱點 馬爾代夫水上café/北碧府野生動物園 一日去晒3個打卡Café【內附訂購詳情】

去旅行當然要打卡！曼谷有不少打卡熱點，如Café、動物園等，不同主題都應有盡有！但不少都要排隊入場，離地鐵站亦比較遠。KKDay精選2大曼谷打卡一日遊，一日可以去勻3個打卡Café，更可以到動物園親親長頸鹿，即睇優惠詳情！

泰國旅遊｜曼谷 IG 打卡一日遊

一日遊3間café，包括著名打卡café Bubble in the forest、After the Rain、Amphawa Sri，最後更在The one Rachada夜市解散。Bubble in the forest是馬爾代夫風的超人氣café，有多個區域，包括於水池兩側的船型屋、木棧道上的圓型屋、蛋形屋、兩層樓木造房屋(sala zone)、 室內區等。船型屋位區是最搶手的座位，還設有一個鞦韆，十分打卡！

After the Rain是熱帶雨林風的打卡café，鬆餅及蜜糖多士是這裡必吃的小食，當然不能錯過划小船暢遊在熱帶雨林般的小河，拍下網紅打卡照！

擁有最歐洲氣派的Amphawa Sri café，店內裝潢富麗堂皇，別忘了試一下自製蛋糕及菠蘿冰沙，享受寧靜運河沿岸的環境。

The one Rachada夜市是2022年9月開放的了一個夜市「The One Ratchada」，有著白色文青感的帳篷，擺賣很多衣服、小食、飾物魏等，是搜購手信的好地方。所有咖啡廳均有最低點餐要求，如欲進入，請至少點一杯飲品。

優惠產品網址: https://www.kkday.com/zh-hk/product/141099?cid=13367

參團旅遊

KKday優惠: HK$363/位

2 人特別優惠

KKday優惠: HK$680/2位，平均HK$340/位費用包含：導遊

另設私人包車旅遊團（1-9人包團，低至HK$216/位）

集合地點：MRT Rama9 exit 2

集合時間：08：45

解散時間：17：00