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生活
2024-05-23 20:35:11

流牙血 面色蒼白 持續發燒 可能是兒童白血病先兆！

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流牙血 面色蒼白 持續發燒 可能是兒童白血病先兆！

流牙血 面色蒼白 持續發燒 可能是兒童白血病先兆！

小朋友容易流牙血、身體一撞便出現瘀傷，如果家長以為只是「小病痛」，又或者是頑皮所致，就大錯特錯了。孩子出血的原因有很多，可能是血液系統不正常引起，而這亦是兒童罕見疾病急性骨髓性白血病的先兆；如果伴有面色蒼白，持續發燒等症狀，家長應盡早帶子女求醫。

文：袁雅婷 攝：林俊源

本港每年6至8名兒童確診

急性骨髓性白血病(Acute Myeloid Leukemia)，簡稱AML，屬罕見癌症。香港中文大學醫學院兒科學系助理教授梁錦堂表示，在香港人口中兒童大概佔110萬，每年新症約有6至8個；而內地每年則約有1,400例。目前兒童癌症患者均在香港兒童醫院接受醫治。任何年紀也可能會患上AML，在小孩中較少見，而兒童的發病高峰期在2至8歲左右。

患有AML的小朋友不能正常造血，血小板、紅血球及白血球指數跌得很低，導致貧血及容易出血，並容易受細菌及病毒感染。 香港中文大學醫學院兒科學系助理教授梁錦堂。

血液幹細胞基因變異

血液幹細胞是骨髓裡的重要細胞，負責造血，無論血小板、紅血球和白血球都靠它們製造。但AML患者因血液幹細胞出現基因變異，永遠停留在幹細胞階段，不再造血，並會不斷複製自己，令骨髓裡充斥著壞的血癌細胞。小朋友患上AML，便不能正常造血，血小板、紅血球及白血球會跌得很低，導致貧血及容易出血，並容易受細菌及病毒感染。

若醫生要斷症，會先抽血化驗，如果驗出有貧血、血小板低，或血液中有不正常白血球，醫生便會懷疑小朋友患上AML。之後替孩子抽骨髓，交給病理部做化驗，若骨髓塗片有超過20%未成熟細胞經掃片技術化驗後，便可診斷小朋友患上AML。

或因器官衰竭致命

急性白血病的癌細胞會遊走全身，並以幾何級速度增長，入侵中樞神經系統，肝臟、脾臟腫大，影響器官功能，若不及時治療，患者或會因感染、出血或器官衰竭致命，因此急須進行化療。

目前AML的治療方法，一般是採用由1960年代沿用至今的「雞尾酒療法」，患者同時服用5、6種高劑量化療藥物，需時6至9個月。初確診AML的兒童病人生存機約60至70%，可長期存活。惟一旦復發，生存率會降至低於40%。

AML患者復發，再使用高劑量化療會產生很多副作用。患者可能對之前採用的部分化療藥出現抗藥性，即使再次使用高劑量化療只有約三成機會醫好。梁助理教授稱，醫生以往會按患者的治療反應決定治療方案，反應不佳時會轉換藥物，但因白血病惡化速度很快，可能不夠時間試用其他藥物組合。

醫學界目前以「雞尾酒療法」治療AML。 醫學界目前以「雞尾酒療法」治療AML。 初確診AML的兒童病人生存機率約60至70%，可長期存活。但其他孩子有機會復發，一旦復發，生存率會低於40%。

研精準化個人治療法

梁教授與香港兒童醫院團隊於2018年嘗試直接用病人的骨髓癌細胞測試藥物效果，研發「精準化個人治療」，他們在兩個多次復發的AML病童骨髓樣本中提取癌細胞，在實驗室作體外測試，測試癌細胞對45種標靶藥物的反應，並於3天後將報告交給醫生，由他們決定治療方案。梁教授解釋，「對於急性血癌，時間很重要，精準治療令醫生在短時間有依據下藥，這項突破有機會改變AML的治療模式。」

及早採精準治療減復發

以往病患在復發時才進行藥物篩選，香港兒童醫院將為所有初確診AML的患者作藥物篩選，報告可作為備用。如果化療反應欠佳，醫生會參考報告，為患者及早提供精準治療，減低復發機會。

梁教授補充，「科研資金非常重要，每個病人的藥物測試成本約四千至五千元，目前完全由科研資金承擔。香港一年只有6至8例，所需費用是可控的，但如果進一步開展至全國性研究，每年便會有過千病例，那便需要數千萬元資金。」這件事值不值得做呢？梁教授覺得必須要做，因為每個小孩的生命都是無價的。科研的成功背後有很多重要因素，包括提供資金的政府和慈善機構、專業的兒童血液腫瘤科醫生和大學實驗室團隊，更重要的是病人和家長願意參與研究。

梁教授與香港兒童醫院團隊嘗試直接採用病人的骨髓癌細胞測試藥物效果，研發「精準化個人治療」，在實驗室內作體外測試癌細胞對45種標靶藥物的反應，並於3天後將報告交給醫生，由他們決定治療方案。 梁教授與香港兒童醫院團隊嘗試直接採用病人的骨髓癌細胞測試藥物效果，研發「精準化個人治療」，在實驗室內作體外測試癌細胞對45種標靶藥物的反應，並於3天後將報告交給醫生，由他們決定治療方案。 梁教授與香港兒童醫院團隊嘗試直接採用病人的骨髓癌細胞測試藥物效果，研發「精準化個人治療」，在實驗室內作體外測試癌細胞對45種標靶藥物的反應，並於3天後將報告交給醫生，由他們決定治療方案。
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