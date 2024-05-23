流牙血 面色蒼白 持續發燒 可能是兒童白血病先兆！

小朋友容易流牙血、身體一撞便出現瘀傷，如果家長以為只是「小病痛」，又或者是頑皮所致，就大錯特錯了。孩子出血的原因有很多，可能是血液系統不正常引起，而這亦是兒童罕見疾病急性骨髓性白血病的先兆；如果伴有面色蒼白，持續發燒等症狀，家長應盡早帶子女求醫。 文：袁雅婷 攝：林俊源 本港每年6至8名兒童確診 急性骨髓性白血病(Acute Myeloid Leukemia)，簡稱AML，屬罕見癌症。香港中文大學醫學院兒科學系助理教授梁錦堂表示，在香港人口中兒童大概佔110萬，每年新症約有6至8個；而內地每年則約有1,400例。目前兒童癌症患者均在香港兒童醫院接受醫治。任何年紀也可能會患上AML，在小孩中較少見，而兒童的發病高峰期在2至8歲左右。

血液幹細胞基因變異 血液幹細胞是骨髓裡的重要細胞，負責造血，無論血小板、紅血球和白血球都靠它們製造。但AML患者因血液幹細胞出現基因變異，永遠停留在幹細胞階段，不再造血，並會不斷複製自己，令骨髓裡充斥著壞的血癌細胞。小朋友患上AML，便不能正常造血，血小板、紅血球及白血球會跌得很低，導致貧血及容易出血，並容易受細菌及病毒感染。 若醫生要斷症，會先抽血化驗，如果驗出有貧血、血小板低，或血液中有不正常白血球，醫生便會懷疑小朋友患上AML。之後替孩子抽骨髓，交給病理部做化驗，若骨髓塗片有超過20%未成熟細胞經掃片技術化驗後，便可診斷小朋友患上AML。 或因器官衰竭致命 急性白血病的癌細胞會遊走全身，並以幾何級速度增長，入侵中樞神經系統，肝臟、脾臟腫大，影響器官功能，若不及時治療，患者或會因感染、出血或器官衰竭致命，因此急須進行化療。 目前AML的治療方法，一般是採用由1960年代沿用至今的「雞尾酒療法」，患者同時服用5、6種高劑量化療藥物，需時6至9個月。初確診AML的兒童病人生存機約60至70%，可長期存活。惟一旦復發，生存率會降至低於40%。 AML患者復發，再使用高劑量化療會產生很多副作用。患者可能對之前採用的部分化療藥出現抗藥性，即使再次使用高劑量化療只有約三成機會醫好。梁助理教授稱，醫生以往會按患者的治療反應決定治療方案，反應不佳時會轉換藥物，但因白血病惡化速度很快，可能不夠時間試用其他藥物組合。