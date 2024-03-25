海味保存｜陳皮、冬菇、瑤柱邊種不可放雪櫃？ 花椒八角可防蟲

海味乾貨的定義頗為廣泛，除了統稱為四大海味的「鮑參翅肚」之外，還包括各種風乾食材例如蝦米、瑤柱、蠔豉、陳皮和冬菇等等。海味乾貨主要都是風乾食品，大部分都沒有防腐劑，而香港天氣普遍潮濕又炎熱，家中珍貴的海味應該如何存放呢？本文會介紹海味的存放技巧，幫助你延長它們的保質期，確保不會發霉變壞。
海味保存｜1 清潔晾乾
在儲存之前，先確保海味是乾淨的，如表面有塵或雜質，可以用乾淨的軟刷輕輕擦乾淨，如海味仍有殘留水分，可放在陽光及通風環境下徹底風乾，確保完全乾燥再收藏，防止發霉及細菌滋生。
海味保存｜2 密封保存
將海味乾貨放入乾淨密封的容器，例如密實袋、密封食物盒和玻璃樽等，以防止水分和異物進入，最好在容器內放入乾燥包或防潮包。如有真空密封包裝器，把食物袋抽真空後保存效果會更佳。
海味保存｜3 避光避熱
高溫會令海味乾貨變質，所以應盡量選擇涼爽和乾燥的地方放置海味，避免光源直接照射。
海味保存｜4 存放環境
不同種類的海味乾貨需要在不同溫度下存放，以下是各種食材分別適合的存放溫度：
海味保存｜雪櫃類
這些食材較容易受潮，需放在雪櫃內：瑤柱、紅棗、桂圓、杞子、冬蟲草、臘腸等
海味保存｜冰格類
這類食材因水分較高，容易變壞，所以要放在冰格內：蠔豉、金蠔、蝦米蝦乾、魚乾、螺頭和已浸發的海參花膠等
妥善保存乾貨海味其實並不困難，如果對食材的存放方法不確定，可以參考食材包裝上的儲存方法，或者咨詢海味乾貨鋪職員。要注意的是在香港炎熱潮濕的春夏季期間，一些本來可放在室溫的食材最好也放回雪櫃內，至於長時間未食用的海味乾貨，密封後放在冰格就最穩陣！
原文刊登於 C9．達人