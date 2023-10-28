海關招聘要求｜督察及關員體能測試/入職要求/申請方法/體能測試攻略 月薪可逾8萬!(附申請連結)

政府工一向受歡迎，近年不少人都希望能加入成為公務員，皆因學歷要求不高，而且待遇人工不差。政府工穩穩定定，被人認為是「鐵飯碗」。當中海關及入境處等職位更是不少人的首選，可謂筍工中的筍工。海關督察人工最高可達8.1萬，而且晉升前景明朗。以下為大家整理了海關督察及關員入職要求、薪酬、申請方法及遴選程序，有興趣投考人士馬上了解一下！

海關督察及關員工作職責 海關督察及海關關員主要是在前線執法，均須負責執行有關保障稅收及徵收稅款、緝毒、反走私和保護知識產權的執法工作，海關督察更要負責領導並監督轄下人員所執行的工作，須具備良好的管理能力，及協助高級督察處理人事管理和辦公室行政事務。以上兩個職位都須受《香港海關條例》所規定的條文約束、須穿著制服、佩帶槍械、不定時工作，並或須在香港特別行政區以外的地區工作。

海關督察職位遴選程序 小組討論 考生將以小組形式以廣東話及英語討論時事題目，須就題目提出自己的觀點及回應其他考生的觀點並作自由討論。 筆試（第I部分）及（第II部分） 第I部分有三張試卷包括英文、中文，以及能力傾向測試。每張試卷設30題選擇題，考生須於30分鐘內完成。 第II部分部分包括兩條以英文及中文短文形式作答的題目，每題限於1小時內完成。 《基本法及香港國安法》測試 體能測驗 考生必須於立定跳遠、穿梯、靜態肌力測試及800米跑四個測驗項目中每個項目最少取得1分並且四個項目合共取得12分或以上才算體能合格。 遴選面試

海關關員職位遴選程序 體能測驗 小組討論 考生將以小組形式以廣東話討論時事題目，須就題目提出自己的觀點及回應其他考生的觀點並作自由討論，討論時間大約為25分鐘。 遴選面試 《基本法及香港國安法》測試

海關督察及關員 體能測試攻略 海關督察及關員除了需要符合最低學歷要求及《基本法及香港國安法》測試合格外，相信大家最關心的就是體能測驗的部分。測驗項目包括立定跳遠、穿梯、靜態肌力測試及800米跑，考生必須於4個測驗項目中每個項目最少取得1分，並且於四個項目合共取得12分或以上才算體能合格。

海關督察及關員 體能測試 第一關：立定跳遠 立定跳遠不能使用助跑，要從立定姿勢開始起跳，跳躍途中准離地一次跳出最遠的距離。立定跳遠的最低要求為165厘米，考生可獲1分；能夠跳超過235厘米或以上的考生可獲最高5分。

海關督察及關員 體能測試 第二關：穿梯 穿梯是指考生須以身體穿過階梯，梅花間竹地穿梭3格為一組，一共須完成兩組動作。穿梯的最低要求為46.00秒，考生可獲1分；能夠達到18.00秒或以下的考生可獲最高5分。

穿梯練習攻略 穿梯是屬於身體敏捷度的測驗，考生可多練習「穿梭跑」、「50米短跑」、「俯臥撐」、或到公園爬「馬騮架」，以提高身體敏捷度。在正常情況下，若考生能夠在12秒內完成來回10米距離的穿梭跑兩次，便有機會在這項目中取得理想的成績。 即睇示範

海閞體能測試 靜態肌力測試（am730製圖）

海關督察及關員 體能測試 第三關：靜態肌力測試 靜態肌力測試包括上臂肌力測試、肩膊肌力測試、腿部肌力測試及背部肌力測試，以4個測試所得力量的總和計算得分。靜態肌力測試的最低要求為127.56公斤，考生可獲1分；能夠達到302.44公斤或以上的考生可獲最高5分。

靜態肌力測試練習攻略 靜態肌力測試屬於上臂、肩膊、腿部及背部的力量測試。考生可以多做以各大肌肉組群為對象的肌肉訓練，例如上臂、肩膊、背部及腿部等肌肉。在正常情況下，若考生能夠從立定位置跳得175厘米的距離及能夠做到19次掌上壓，便有機會在這項目中取得理想的成績。 即睇示範

海關體能測試 800米跑（am730製圖）

第四關：800米跑 800米跑即圍繞標準運動場跑兩圈，其最低要求為3分45秒跑完800米，考生可獲1分；能夠以2分45秒或以下跑完的考生可獲最高5分。 800米跑練習攻略 800米跑屬於混合「有氧耐力」及「無氧爆發力」的運動能力測驗。如果考生要提升在800米跑的表現，可以多練習跑步，並以「中快」的速度進行中距離（800米至1600米）的跑步練習。 即睇示範

海關體能測試 800米跑可盡量貼近內圈跑，減少跑的距離。（海關截圖）

海關督察及關員 入職要求 有意報考海關之人士，毋須大學學歷亦可申請。海關督察必須能操流利粵語及英語；關員必須能操流利粵語，而且獲聘時必須已成為香港特別行政區永久性居民。語文能力亦有最低要求，須在香港中學文憑考試(HKDSE)或香港中學會考中英文科考獲第2級。申請者必須在《基本法及香港國安法》測試取得及格成績，同時通過體能測驗及視力測試，方有機會獲聘。 海關督察的最低學歷要求為香港中學文憑考試(HKDSE)五科考獲第3級，或在香港高級程度會考兩科高級程度科目考獲E級或以上成績，以及在香港中學會考另外三科考獲C級或以上成績。或持有香港任何一所大學頒發的學士學位／副學士學位／高級文憑。若持有香港任何一所大學頒發的學士學位，語文能力方面須於綜合招聘考試的中英文試卷，考獲「一級」成績。 海關關員的最低學歷要求為香港中學文憑考試(HKDSE)五科考獲第2級，或在在香港中學會考五科考獲E級或以上成績。