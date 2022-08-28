消暑｜日均30度以上！黑、白、紅、黃 4類顏色食物助消暑解毒

颱風來襲過後天氣仍然炎熱，每日平均溫度都在30度以上，而高溫容易令身體出現各種問題，甚至會有吃不消的情況出現。以下就為大家介紹黑、白、紅、黃 4類顏色食物的好處，讓大家可以對症下藥，因應炎夏所帶來的狀況進行消暑解毒。

消暑對策｜紅色食物：補血護心 天氣炎熱會令身體心火比較旺盛，因而出現各種與精神或心臟相關的問題，例如反應變慢、心氣虛易疲倦、心火旺盛、失眠夢多、容易煩躁、口腔潰瘍熱氣等。由於紅色食物大部份都富含鐵質、蕃茄紅素、胡蘿蔔素等營養，不但可以幫助補血護心，同時特別適合女性在經期失血後食用，用於改善氣虛體虛的效果特別一流。 紅色食物例子：紅棗、番茄、紅蘿蔔、士多啤梨、車厘子、紅豆等

消暑對策｜黃色食物：養脾胃 夏天除了令身體心火旺盛、容易血虛外，體內的腸胃亦會受到影響，容易造成食欲不振、消化不良等問題。而夏天的腸胃問題還會因濕氣過重而導致，容易肚脹肚痛、便秘或肚痾等，因此需要多吃黃色食物來養脾胃。 黃色食物主要為身體提供蛋白質、脂肪、維他命等營養，對改善脾胃特別有益。一般而言，脾胃不好並非因食欲不振引起，而是因身體吸收差而導致，所以通過進食黃色食物，有助調理脾胃吸收情況，令身體因而變得強壯。 黃色食物例子：蜜糖、粟米、南瓜、黃豆等

消暑對策｜白色食物：滋陰養肺 由於夏天天氣炎熱，因此亦容易出汗，因而造成口渴、喉嚨乾澀、血虛等情況。因夏天而造成的口渴情況與一般口渴不同，通常都會連帶食欲不振，即使喝水後仍口渴的問題。同時喉嚨亦會經常不舒服，其原因可能歸咎於經常身處乾燥的冷氣房內，而且還會伴隨全身乏力、提不起勁的問題。 而大部份白色食物都對肺部或咽喉特別有幫助，可以止咳化痰、補充身體氣血，而且還可以針對經期進行調養，在夏天時進食對身體的效果特別出色。 白色食物例子：雪耳、燕窩、薏仁、蓮藕等