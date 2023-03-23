復活節玩轉將軍澳3大港鐵商場 必睇樂遊攻略 成功「尋蛋」即享Easter Fun

就快到復活節，繼農曆新年後終於有長假期，相信大人及小朋友都引頸以待。留港歡度復活節有咩好去處？將軍澳3大港鐵商場PopCorn、The LOHAS康城及連理街將於4月1至23日召集一家大細化身成為「尋蛋兵團」，於場內成功「尋蛋」即可獲得不同獎賞，活動期內將會送出合共1,000萬MTR分、500萬港元電子優惠券及豐富商戶優惠。同時，PopCorn亦會舉辦「香港製造滋味市集」，The LOHAS康城更會推出「復活節玩樂通行證」。今個復活節假期，誠邀大家玩轉將軍澳，一齊盡享Easter Fun！
過百張復活蛋貼紙 MTR Mobile用戶即掃即有賞
「尋蛋兵團」活動期間，過百張復活蛋貼紙將會散佈於PopCorn、The LOHAS康城及連理街的不同角落，MTR Mobile登記用戶只需尋找及掃瞄復活蛋貼紙上的QR Code，即可獲得推廣代碼，換取MTR分、指定電子優惠券(包括指定港鐵商場指定類別及商戶電子優惠券)及其他精彩商戶優惠，而每位MTR Mobile登記用戶最多可領取各款MTR分、電子優惠券及商戶優惠一次。
即日起率先換領玩樂通行證 一站式暢玩The LOHAS康城
而即日起，MTR Mobile登記用戶更可率先以23,000 MTR分換領The LOHAS康城「復活節玩樂通行證」，內含總值逾300港元豐富禮品，包括英皇戲院2D電影禮券、康城溜冰場溜冰門票、100港元The LOHAS康城指定類別電子優惠券及50港元LOUDER電子優惠券，數量有限，換完即止。
此外，The LOHAS康城更聯同劍橋大學畢業生Sarah及Nixon創辦的Big Bang Academy推出「復活節STEAM親子工作坊」，內容涵蓋物理、工程及藝術，適合3至8歲的小朋友。工作坊將會由導師透過STEAM教學，讓參加者體驗以復活節為主題的手工製作，包括旋轉摩天輪、引力過山車、動能復活兔及復活蛋降落器等，從製作過程中學習及探索科學知識。MTR Mobile登記用戶同樣即日起可以8,000 MTR分換領，名額有限，換完即止。
PopCorn復活節滋味市集 嘗盡「香港製造」
復活節又點少得甜品！4月1至16日期間，PopCorn 1期1樓中庭亦會舉行「香港製造滋味市集」，齊集多個本地人氣品牌，包括「香港製造」的多款甜點、朱古力及特色咖啡等，過一個甜入心的復活節。