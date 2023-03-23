復活節玩轉將軍澳3大港鐵商場 必睇樂遊攻略 成功「尋蛋」即享Easter Fun

今個復活節，將軍澳3大港鐵商場PopCorn、The LOHAS康城及連理街將會舉行「尋蛋兵團」活動，即「掃」即賞，合共1,000萬MTR分、500萬港元電子優惠券及豐富商戶優惠。

就快到復活節，繼農曆新年後終於有長假期，相信大人及小朋友都引頸以待。留港歡度復活節有咩好去處？將軍澳3大港鐵商場PopCorn、The LOHAS康城及連理街將於4月1至23日召集一家大細化身成為「尋蛋兵團」，於場內成功「尋蛋」即可獲得不同獎賞，活動期內將會送出合共1,000萬MTR分、500萬港元電子優惠券及豐富商戶優惠。同時，PopCorn亦會舉辦「香港製造滋味市集」，The LOHAS康城更會推出「復活節玩樂通行證」。今個復活節假期，誠邀大家玩轉將軍澳，一齊盡享Easter Fun！

過百張復活蛋貼紙 MTR Mobile用戶即掃即有賞

「尋蛋兵團」活動期間，過百張復活蛋貼紙將會散佈於PopCorn、The LOHAS康城及連理街的不同角落，MTR Mobile登記用戶只需尋找及掃瞄復活蛋貼紙上的QR Code，即可獲得推廣代碼，換取MTR分、指定電子優惠券(包括指定港鐵商場指定類別及商戶電子優惠券)及其他精彩商戶優惠，而每位MTR Mobile登記用戶最多可領取各款MTR分、電子優惠券及商戶優惠一次。