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消費著數
2024-01-12 18:00:00

玩九宮格射龍門遊戲 贏國際邁阿密球賽門票 親睹球王美斯球技

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玩九宮格射龍門遊戲 贏國際邁阿密球賽門票 親睹球王美斯球技

「萬人迷」碧咸（David Beckham）將以國際邁阿密CF俱樂部（Inter Miami CF）共同擁有者的身份率領團隊，帶領8次金球獎得主球王美斯（Lionel Messi），隊友阿爾巴及布斯基斯等訪港，在香港大球場跟香港隊作表演賽。信和集團旗下的香港富麗敦海洋公園是今次TATLER XFEST香港「香港隊對國際邁阿密CF」的獨家酒店，更聯同奧海城及屯門市廣場舉辦足球射龍門遊戲活動，勝出者有機會贏取TATLER XFEST「香港隊對國際邁阿密CF23日公開訓練門票及24日表演賽門票及酒店餐飲住宿體驗等精彩禮物。

《TATLER XFEST香港：香港隊對國際邁阿密CF》比賽一票難求。

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香港富麗敦海洋公園酒店 推獨家住宿兼送表演賽門票

香港富麗敦海洋公園酒店已於酒店網頁推出一系列22日至5日限時獨家住宿體驗及餐飲優惠，共有4款住宿體驗及餐飲優惠，均包含表演賽或公開訓練不同級別的門票。

消費滿$100 即可參加射龍門遊戲

國際邁阿密CFInter Miami CF）即將來港舉辦亞洲首場比賽，門票一票難求。香港富麗敦海洋公園酒店將聯同奧海城及屯門市廣場，舉辦挑戰足球射龍門遊戲活動，11322日於奧海城，或115日至22日於屯門市廣場顧客只要於商場即日單一電子貨幣消費滿$100，即可參加足球射龍門遊戲一次，每人每張收據最多可參加遊戲3次。遊戲玩法簡單，只要射中指定號碼，即可獲得123日於奧海城舉辦的「足球狂熱終極挑戰」入場券。

香港富麗敦海洋公園酒店推出4款住宿體驗及餐飲優惠，包含表演賽或公開訓練不同級別的門票。

香港富麗敦海洋公園酒店推出4款住宿體驗及餐飲優惠，包含表演賽或公開訓練不同級別的門票。

終極大獎送表演賽及公開訓練場次門票

「終極挑戰」將於123日晚上7時於奧海城2期中庭舉行，凡入場人士即可獲得$50 S現金券及the sky 禮券。屆時將會抽出現場觀眾即時上台玩遊戲，最終20位勝出者可獲得TATLER XFEST香港「香港隊對國際邁阿密CF」表演賽門票或公開訓練場次門票兩張 (名額各10)。其他參加者亦會有其他豐富禮品，包括香港富麗敦海洋公園酒店住宿、香港富麗敦海洋公園酒店自助午餐、TATLER XFEST香港精品及其他豐富禮品。

玩九宮格射龍門遊戲 贏國際邁阿密球賽門票

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奧海城大電視高清直播賽事 睇波派對送波衫

TATLER XFEST香港：香港隊對國際邁阿密CF》比賽於24日進行，當日信和集團旗下奧海城、屯門市廣場的大電視將會高清直播賽事，讓各位球迷在商場都可以盡情感受球賽熾熱氣氛。奧海城當日更會舉行睇波嘉年華，除提供不同的打氣用品外，球賽開波前及中場休息時，商場更會跟球迷大玩有獎遊戲，現場觀眾有機會贏取國際邁阿密CF球衣及其他豐富禮品。

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