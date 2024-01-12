玩九宮格射龍門遊戲 贏國際邁阿密球賽門票 親睹球王美斯球技

「萬人迷」碧咸（David Beckham）將以國際邁阿密CF俱樂部（Inter Miami CF）共同擁有者的身份率領團隊，帶領8次金球獎得主球王美斯（Lionel Messi），隊友阿爾巴及布斯基斯等訪港，在香港大球場跟香港隊作表演賽。信和集團旗下的香港富麗敦海洋公園是今次TATLER XFEST香港「香港隊對國際邁阿密CF」的獨家酒店，更聯同奧海城及屯門市廣場舉辦足球射龍門遊戲活動，勝出者有機會贏取TATLER XFEST「香港隊對國際邁阿密CF」2月3日公開訓練門票及2月4日表演賽門票及酒店餐飲住宿體驗等精彩禮物。

香港富麗敦海洋公園酒店 推獨家住宿兼送表演賽門票

香港富麗敦海洋公園酒店已於酒店網頁推出一系列2月2日至5日限時獨家住宿體驗及餐飲優惠，共有4款住宿體驗及餐飲優惠，均包含表演賽或公開訓練不同級別的門票。

消費滿 $100 即可參加射龍門遊戲

國際邁阿密CF（Inter Miami CF）即將來港舉辦亞洲首場比賽，門票一票難求。香港富麗敦海洋公園酒店將聯同奧海城及屯門市廣場，舉辦挑戰足球射龍門遊戲活動，1月13至22日於奧海城，或1月15日至22日於屯門市廣場顧客只要於商場即日單一電子貨幣消費滿$100，即可參加足球射龍門遊戲一次，每人每張收據最多可參加遊戲3次。遊戲玩法簡單，只要射中指定號碼，即可獲得1月23日於奧海城舉辦的「足球狂熱終極挑戰」入場券。