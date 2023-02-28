深圳美食2023｜深圳6大必食餐廳推介 海鮮燒烤/掃街小食/火鍋/酸菜魚/甜品【持續更新】

深圳美食2023 ｜香港深圳兩地全面開關，大家周末又可以再次北上深圳吃喝玩樂了！由羅湖或落馬洲口岸北上去深圳，除了喜茶和海底撈外，深圳還有吃之不盡的美食，不妨參考一下以下深圳美食推介，有人氣火鍋酸菜魚、即烤串燒、甜品店等等，價錢平香港一大截，一於約埋朋友去試走一轉深圳美食之旅啦！

潮汕大目牛肉火鍋是國內的牛肉火鍋連鎖品牌，在深圳有多間分店，主打全牛火鍋，餐廳可以見到師傅即場宰牛，感覺新鮮！湯底方面推薦清湯，湯底以蔬菜煲煮，最能突出牛肉鮮味。店舖供應多種牛肉部位選擇，如「吊龍」、「花趾肉」等等，更有秘製牛雜，牛魔王一定收貨。另外推介手打牛丸，多汁又彈牙，打邊爐必備！

不知何時開始，酸菜魚成為到深圳旅遊時必食的菜色，除了人氣酸菜魚餐廳「探魚」外，太二酸菜魚同樣獲內地網紅高度推介，做得一試。餐廳最大賣點是酸菜採用自家醃製的老壇酸菜，配上份量特多的鱸魚，酸香開胃，辣得過癮！小食方面，芥末蝦球、無骨鳳爪、脆椒小皮蛋都是必點招牌貨，重口味人士至愛！

囍兒甜糖水舖是深圳近兩年最受歡迎的甜品店，不但價錢平，而且真材實料份量足，CP值高，人均最平￥25就有交易。囍兒甜糖水舖有多款糖水和小吃供客人選擇，其中以「鮮果河粉撈」和「刨冰山」系列最有特色，全部配搭新鮮水果，賣相一流。推介食草莓芒果班蘭河粉，河粉用班蘭汁製作，口感滑溜，配上椰奶和水果，味道香甜清爽。

去深圳一定要試地道的掃街小吃！阿昌茶檔最有名氣的是生煎包霸王杯，每份賣￥35，當中包括近20粒迷你生煎包、大量即炸薯條以及一杯檸檬茶，生煎包表面灑滿辣椒粉，非常惹味，而且設計方便，可以單手拿著，邊逛邊吃都無問題！

如果喜歡吃香辣惹味的燒烤，一定要試試在深圳有8間分店的「破店肥哈·東北燒烤」。餐廳將傳統東北街頭燒烤搬到店內，地方寬敞坐得舒服，晚上又有歌手表演，氣氛熱鬧。串燒方面以豬大腸、五花肉、羊肉、茄子等最受歡迎，即點即烤香氣十足！另外亦有多款東北小菜，如東北烤吐司、鐵盆東北麻辣燙等等。

深圳美食2023｜ 中國版星巴克tea'stone

深圳就有一個主打中國純茶的品牌，顛覆新世代對「中式茶館」的刻板印象，不止於全國各大城市擴張，網民更稱之為「中國版星巴克」，他們便是新式茶館tea'stone。

tea'stone於2018年在深圳創立，以中國原創純茶品牌作定位，在深圳有5間分店，其中一間在萬象天地。tea'stone為顧客提供108種不同的茶葉，涵蓋中國茶的六大茶類。茶客可以按心情和喜好選熱茶或冷泡茶。若是對茶完全沒有概念的，可以考慮點評度最高，被茶人稱為「茶中化石」的「碎銀子」，它是普洱茶中的珍品，濃鬱中透出淡淡棗皮甜香。若是想嘗試新鮮，可以考慮引入西式酒飲思路的「啤啤tea」或「神作冰茶 t'XO」。品牌從西方的酒文化中提取元素：冰球、綿密氣泡、鹽邊，將之與純茶結合，呈現一種「既陌生又熟悉」的茶品體驗。

由於茶店的最晚營業時間為淩晨一點，不少年輕人都把這裏當作不含酒精的酒吧，有空到深圳亦可以前往嘗茶。

茶館中的星巴克？深圳新式茶館tea'stone

tea’stone （萬象天地店）

地址：深圳市南山區科發路大沖華潤置地萬象天地SL218鋪（華為旗艦店旁）

營業時間：10:00-00:00